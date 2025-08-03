Filistin'in tanınmaya değil korunmaya ihtiyacı var!

Elbette tanınmaya karşı değilim. Ama BM üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu Filistin devletini tanıyor olması Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakına engel olabiliyor mu?

Hayır!

İsrail'in her gün Batı Şeria'da Filistinlileri katline ve meskenini yıkmasına mani olabiliyor mu?

Hayır!

Peki 150 devletin Filistin'i tanımış olması Gazze'deki katliamı durduruyor mu?

Hayır!

Durdurmak bir yana bir bardak su bir kilo un verebiliyor mu?

Hayır!

Açlıktan ölen çocuklara gıda ulaştırabiliyor mu?

Hayır!

BM dâhil uluslararası merkezlerde alınan kararlar uygulanmayınca mesele hallediliyor mu?

Hayır!

Başka bir soru: KKTC'yi tanıyan ülke var mı?

Yok!

Peki KKTC'de katliam var mı, insanların haneleri başlarına yıkılıyor mu? Açlık var mı?

Yok!

Neden?

Çünkü KKTC'yi koruyan bir Türkiye var!

Demek ki neymiş, bir devleti tanımadan önce orada güvenliğin egemenliğin sağlanması gerekiyormuş?

Filistin devletini birkaç AB üyesi ülke dışında bütün dünya devletleri tanıyor. Ama bu tanıma Gazze'deki açlığı bile durduramıyor!

Efendim Fransa, İngiltere, Kanada Belçika Almanya Filistin devletini tanıyabileceğini söyleyerek güya İsrail'e baskı yapıyormuş.

Amenna, bu baskının mutlaka faydası var ama aynı devletler İsrail'e hâlâ silah ve mühimmat gönderiyorsa ticari ilişkileriyle destek oluyorsa, bu tehdidi ne kadar ciddiye almamız gerekir?

Daha net bir soru soralım bu tanıma tehdidi çocukların açlıktan ölmesine mani oluyor mu?

İsrail'in izniyle havadan attıkları yardımların İsrail kontrolündeki kuruluşların alanına düşüyor olması da ayrı bir rezalet! Çünkü İsrail yardım dağıtmaya çağırdıkları insanları katletmekten hiç geri durmadı!

Bu yardım biçimini tuzak olarak da değerlendirmek mümkündür!

İsrail'e her türlü askeri ve lojistik desteği veren bu ülkelerin Filistin devletini tanıma tehditlerinin bir algıdan ibaret olarak görüyorum!

Ayrıca tanınacak olan Gazze'deki direnen Filistin değil Ramallah'daki İsrail'e teslim olmuş Filistin sözde devletidir.

Tam da tanınma tehditlerinin yapıldığı günlerde İsrail, Filistin Devletinin başkenti olan Ramallah'ın da içinde bulunduğu Batı Şeria'yı ilhak kararı aldı!

Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin özerk yönetimi devlet olmanın hiç bir özelliğine sahip değil. Aksine Filistin'in İsrail tarafından yutulmasının ilhak etmesinin kılıfından başka bir özelliği de bulunmuyor.

Evet, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke AB ve Arap Birliğinin katıldığı Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi konulu BM toplantısında Newyork bildirisi de sözde İsrail'i kınadı ama özünde HAMAS'ın silahını işgal altındaki sözde Filistin devletine teslim etmesini açıklayarak bir bakıma İsrail'in emellerine hizmet etmiştir.

Allah'tan Türkiye bu konuda gereken tepkiyi koyarak işgale karşı direnişin yani HAMAS'ın meşruiyetini savundu!

Türkiye mealen dedi ki: 'Filistinli silahlı grupların silah bırakması, ancak bağımsız egemen ve bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin 1967 sınırları temelinde mümkündür...'

Türkiye'nin girişimiyle silahsızlandırma ifadesi hem bildiri metninden hem de ekten çıkartılmış; ayrıca, HAMAS'ın silahları devretmesi egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması hedefiyle bağlantılandırılmıştır.

11. Maddede HAMAS'ın Gazze'de yönetimini sona erdirmesi ve silahlarını Filistin Yönetimi'ne uluslararası angajman ve destekle, egemen ve bağımsız Filistin Devleti hedefi uyarınca devretmesi istenmektedir.

Egemen ve bağımsız Filistin devleti demek işgalden arınmış kendi kararını kendisi veren bir Filistin Devleti demektir.

İlk kez 2006 yılında yapılan seçimlere nasıl olsa kazanamaz düşüncesiyle aynı zamanda siyasi bir parti olan HAMAS'ın katılmasına İsrail ve batı göz yumdu.

Ama HAMAS 132 sandalyeli Filistin parlamentosunda 74 milletvekili kazanarak iktidar partisi konumuna yükselip. İsmail Heniyye başbakanlığında hükümet kurunca batı ve İsrail ambargo uygulamaya başladı, Mahmud Abbas da seçimle işbaşına gelmiş olan milli iradeyi temsil eden hükümeti azletti!

Bunu şunun için yazıyorum, bağımsız ve egemen Filistin devletine silah teslim etmek HAMAS'ın da içinde bulunduğu hükümete silah teslim etmek demektir!

2006'dan bu yana Filistin'de seçim yapılmıyor. Bugün seçim yapılsa HAMAS'ın ezici bir çoğunlukla zafer elde edeceğini herkes görüyor. O yüzden bağımsız ve egemen Filistin devleti demek HAMAS'ın iktidar olduğu devlettir de diyebiliriz.

Newyork bildirisinden çıkarılacak en önemli ders, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan İbrahim Anlaşmaları'nın da yapılamayacak olmasıdır. Tabii Arap yönetimleri bu karara uyarlarsa.

7 Ekim huruç hareketinin en müşahhas faydası da İbrahim Anlaşmaları'yla Filistin davasını unutturma sürecinin ortadan kalkmış olmasıdır!

Hülasa, bir taraftan İsrail'e destek verip bir taraftan da tanıma tehdidinde bulunan batı ülkelerinin bu kararı Gazze'deki katliamı ve açlığı durdurmasa da artık İsrail'e tepki koymak zorunda kaldıklarını göstermesi açısından olumlu bir gelişmedir!

Bu gelişme İsrail'in dünyada iyice yalnızlaşmakta olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır.

Lakin artık sözün bittiği yerdeyiz çocukların açlıktan öldüğü ve soykırımın alenen uygulandığı Gazze'ye İslam dünyası lafı, sözü, açıklamayı, beyannameyi, bildiriyi bir kenara bırakarak artık fiilen müdahale etmesi gerekiyor!

Nasıl mı?

İktidarlar nasıl olacağını çok iyi biliyorlar!