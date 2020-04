Fox ve sahiplerinin operasyonları

Sağlık Bakanı Koca son durumu açıklıyor. Yeni can kayıplarıyla birlikte toplam sayı 1.006’ya yükselmiş. Vaka sayısı ise 4 bin 747’ye çıkmış. Fox Tv ekranında bir alt yazı; 4 bin 747 yeni vaka bin 6 yeni ölüm. Fox Tv’ye göre açıklanan vaka sayısı New York’tan, can kaybı sayısı ise İtalya’dan fazla.

Elbette bugün sorduğunuz zaman bunun, canlı yayın editörleri tarafından yanlışlıkla yazılmış olduğunu söyleyecekler/söylüyorlar. Ne diyecekler ki? “Kusura bakmayın, bizim vazifemiz bu. Bağlı olduğumuz merkezler bizi bu topraklarda bu operasyonları çekelim diye tutuyorlar” mı diyecekler? Tabii ki ‘yanlışlık oldu’ diyecekler.

Fakat bu ‘yanlışlıkları alt alta sıraladığımız zaman, ortaya savunulması zor bir liste çıkıyor. “Yerel hükümet” skandalından, “emekli maaşlarından kesinti yapılacak” palavrasına kadar.. Bizzat Fatih Portakal’ın “devlet bankadaki tasarruflarınıza el koyacak” yalanına kadar neler neler.. İyi de bunu neden yapıyorlar? Çünkü o yayın kuruluşunun varlık sebebi bu. Çünkü sahipleri öyle istiyorlar. Burada oluşturacakları korku iklimiyle sokağı yönlendirmeye çalışıyorlar. İlk sözün ardından yapacakları düzeltmenin tesirinin fazla olmayacağını onlar da biliyor.

“Bu geceden itibaren iki gün sokağa çıkmak yasak” dendiğinde, neler olduğunu görmediniz mi? Toplum psikolojisi, sadece Türkiye’de de değil, bugünlerde dünyanın dört bir yanında hayli kırılgan. Ve etki ajanları marifetiyle yabancı servisler işti bu kırılganlığa oynuyor. Ancak çok sürmez. Ve sürmeyeceğini de hep birlikte göreceğiz. PostKorona dönemi, bu gibi zararlıların da görevlerini sonlandırıp kepengi kapattıkları bir dönem olacak. Bekleyin, görün