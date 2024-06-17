G7 Zirvesi'nden ‘geri dönüşü olmayan nokta'ya

"Geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıyoruz." Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya'nın en tepesindeki isim olan Putin'in ağzından bu cümleler dökülürken Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Timofeev, bizim de yazılarımızda ele aldığımız o tehlikeli duruma işaret eden daha da ağır cümleleri ifade etmekten çekinmiyor: "Rusya ve NATO büyük bir savaşa doğru sürükleniyor."

Durumun vahametine işaret eden isimlerden bir diğeri de muhalif duruşuyla ön olana çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban. "Büyük bir baskı altındayız" diyerek NATO'nun geçtiğimiz yazılarda ele aldığımız 'Kara Koridorları' planını şu şekilde anlatıyor:

"NATO, NATO-Ukrayna misyonunu oluşturarak Ukrayna'ya yardım etmek istiyor. Bu, NATO'nun Ukrayna'ya silah transferini koordine edeceği anlamına geliyor. Ukrayna'ya silah nakledecekleri üç büyük üs oluşturacaklar. Burası NATO ülkelerinin topraklarında: Polonya, Slovakya, Romanya. Biz buna hazır değiliz çünkü silahların taşındığı yerin düşman açısından askeri hedef haline geldiğine inanıyoruz. Ve orada her şey olabilir. Yani Ukrayna misyonunun anlamı, birincisi bu silah transfer koordinasyon noktalarını kurmak, ikincisi NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'nın savaş çabalarını desteklemek için para harcaması ve üçüncüsü de Ukraynalı askerleri eğitmek. Bunun kendi topraklarında mı yoksa Ukrayna topraklarında mı gerçekleşeceği konusunda tartışmalar var. Ancak mesele şu ki, cepheye giden Ukraynalı askerlerin eğitimiyle doğrudan ilgileniyorlar. Macaristan bu işe karışmak istemiyor ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Büyük bir baskı altında olduğumuz aşikar. NATO devletleri bizi barıştan savaş tarafına geçmeye zorluyor."

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir araya gelen G7 Liderleri, Rusya'nın dondurulan 300 milyar dolarını resmen Ukrayna için kullanma kararı alarak önce Ukrayna'ya 50 milyar $ kredi verirken dondurulmuş olan Rus varlıklarının faizlerine el konulması ve kârın Ukrayna geri ödemeleri, savaş ihtiyaçları ve fon gereksinimlerinde kullanılmasına karar verdi. Yani, Rusya'nın parası ABD'ye geçmiş olacak. Rusya'nın buna cevabı-'mütekabiliyeti' ilginç olacak.