Gabar'da yanan meşale: Enerjide tam bağımsız Türkiye

19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ateşlendiği, umutların yeniden yeşerdiği Cumhuriyetimizde önemli bir tarihtir.

19 Mayıs'ı bu yıl daha anlamlı kılansa, Şırnak Gabar'da Türkiye'nin enerji bağımsızlığına tanıklık etmemizdi. Milli mücadelenin sembol günü olan 19 Mayıs'ta, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru attığı adımları yerinde görmekten gurur duydum.

Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarında, TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alpaslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Vekili, AK Parti TBMM Grup Başkanı AK Parti ve MHP TBMM Grup Başkanvekilleri ve Milletvekillerinden oluşan kalabalık bir heyetle birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaret, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığı kararlı adımların simgesi oldu.

Gabar'da yükselen her alev, yalnızca yerin altından çıkan bir enerji kaynağı değil; Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ve bağımsız bir ülke olma iradesinin bir göstergesidir. Bu sahalarda gözlemlediğimiz teknolojik altyapı, üretim kapasitesi ve insan gücü, ülkemizin bu alanda ulaştığı seviyeyi tüm açıklığıyla ortaya koyarken; sahada binlerce kişiye sağlanan istihdam sayesinde bölge halkı da bu gelişmelerden doğrudan ekonomik olarak faydalanmaktadır. Bu yönüyle Gabar, sadece enerji alanında değil, aynı zamanda toplumsal refahın artırılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir.

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Petrol Üretimi

Ülkemizin önemli petrol üretim bölgelerinden Adıyaman'da uzun zamandır petrol çıkartılırken yeni sahaların araştırılması hız kesemeden devam ediyor. Enerji alanında Türkiye'nin en stratejik hamlelerinden biri olan Gabar Projesi'nde üretim hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs 2025 itibarıyla, günlük petrol üretimi 81.066 varili aşarken, ilk keşiften itibaren toplamda 32.6 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirildi.

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahaları, sırasıyla 47 ve 48 kuyuyla en fazla üretimin yapıldığı alanlar oldu ve bu sahalardan günlük toplam 75 bin varilin üzerinde petrol üretildi.

Bugüne kadar Gabar'da 150 kuyu kazıldı, 113'ü aktif olarak üretime alındı. 2025 yılı sonuna kadar 110 yeni kuyunun devreye alınması hedefleniyor. Şu an 30 kuyuda sondaj faaliyetleri sürerken, 40 kuyunun sondajı başarıyla tamamlandı. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde yeni bir sayfa açılıyor.

Üretimin yanı sıra bölgedeki altyapı çalışmaları da büyük bir hızla devam etmektedir. Bugüne kadar 680 kilometrelik yol inşa edildi, 350 kilometrelik boru hattı döşendi. Ham petrol, BOTAŞ İDİL-ITP hattı üzerinden Ceyhan'a ulaştırılırken; MİG ve ŞTA sahalarından üretilen petrol ise tankerlerle taşınıyor.

Gabar sahasında toplam 3.226 kişi görev yapıyor. Bu sayının 1.229'u TPIC personelinden, 307'si TPAO ve müteahhit firmalardan, 1.690'ı ise alt yüklenici personelden oluşuyor. Sondaj firmalarından yemek hizmetlerine kadar çok sayıda sektör bu projeye katkı sağlıyor.

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Enerji Yatırımı, Milli Kalkınmanın Temelidir

Enerji sadece sanayinin değil; stratejinin, güvenliğin ve bağımsızlığın da temelidir. Gabar'daki üretim, bir enerji projesi olmanın ötesinde, milli kalkınmanın lokomotifidir. Sadece enerji değil, aynı zamanda bölgesel refahın artması, istihdamın güçlenmesi ve gençlere umut olan bir vizyonun adıdır.

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Bağımsızlık Meşalesi Gabar'da Yanıyor

Bu anlamlı ziyarette bir kez daha gördük ki; Türkiye artık enerjisini dışarıda arayan değil, kendi toprağında bulan, yerli kaynaklarına yatırım yapan bir ülkedir. Gabar'da yanan her meşale, bu ülkenin azim ve kararlılığının simgesi olup sadece petrolü değil; bu milletin bağımsızlık ateşini de aydınlatmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Gabar'da keşfedilen zenginlikten Türkiye'nin dört bir yanındaki enerji yatırımlarına kadar uzanan bu büyük vizyonun mimarlarından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alpaslan Bayraktar'a ve TPAO, TPİC ve Bakanlık personeline gönülden teşekkür ediyorum. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda atılan her adım milletimize güç katıyor.