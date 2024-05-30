Dünya Gazze üzerinden bir kırılma yaşıyor.

Çadırların bombalandığı Gazze'de bir halkın topyekûn yok edilmesine tanık oluyoruz.

Şimdi çeşitli ülkelerden itirazlar gelmeye başladı. Türkiye, Güney Afrika, İspanya gibi ülkelerden sonra Brezilya, Norveç, İtalya ve hatta Fransa, Almanya, Belçika...

Gazze çatlağı kıta Avrupasında ABD'ye karşı yükselen tepkiyi tetikleyecektir. Ukrayna savaşının faturasını hazmedemeyen Avrupa halkları İsrail'in savaş suçu işlemesine göz yuman ABD yönetimine bilenecektir.

Çok yakında Arap sokağı da liderlerine tepki vermeye başlayacaktır. Ürdün, Mısır ve hatta Körfez ülkeleri bu gidişat karşısında sokağı durduramayabilir. Ateşkes kararının gecikmesinin sebeplerini biliyoruz ancak bu süreç bölgedeki iktidarları sarsabilir.

Yahudi İnsan Hakları Aktivisti: Soykırım Korkunç Bir Şey

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Right Watch) kurucularından Almanya doğumlu Yahudi Aryeh Neier Holokost'tan sağ kurtulmuş bir isim. Savaş başlamadan önce ailesiyle Berlin'de ABD'ye kaçmış.

Aryeh Neier, CNN'e verdiği mülakatta "İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığına ikna olduğunu ve antisemitizmi İsrail'e yönelik eleştirilerle birleştirmenin gülünç olduğunu" söyledi. 7 Ekim'den bu yana İsrail-Gazze çatışması hakkında: "İsrail'in Hamas'a misilleme yapma hakkı olduğunu düşündüm ve İsrail'in, Hamas'ı bir daha asla böyle bir şey yapamayacak şekilde etkisiz hale getirmeye çalışma hakkı olduğunu düşündüm. Ancak İsrail'in çok büyük silahlar, 2000 poundluk (1 tona yakın) bombalar kullanması gibi bazı eylemlerinden rahatsız oldum ki bunlar kalabalık bir kentsel alanda son derece uygunsuzdur.

Böyle bir bomba iki futbol sahası uzaktaki birini öldürebilir. Ve bu tür bombaların kullanılması Gazze bağlamında uygunsuzdu. Ancak yine de İsrail'in misilleme konusunda aşırıya kaçtığını düşünmeme rağmen sırf Hamas'a misilleme yapma çabası nedeniyle İsrail'in soykırıma giriştiğini düşünmüyordum"

Aktivist Neier daha önce bu şekilde düşündüğünü ancak 7 Ekim'den bugüne olup bitenleri dikkatle takip ettiğini ve fikrini değiştirdiğini söyledi.

Aryeh Neier röportajda "Bu hafta yayınlanacak New York Review of Books'ta "Artık İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yaptığına ikna oldum" diye yazdığını ve fikrini değiştiren şeyin İsrail'in sürekli olarak insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesi olduğunu söyledi.