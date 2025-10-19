Gazze dünyaya ruh üfledi!

Filistin ve Gazze konuşulurken kavramların tersyüz edildiği görülüyor.

Kavramları yerli yerinde kullanmak gerekir.

İsrail'in Filistinlilere ve bölgeye yaptığı tüm saldırılar bir devletin meşru savunması gibi kullanılıyor.

Halbuki İsrail'in tüm tasarrufları bir devlet tasarrufu değil tam bir terör örgütü tasarrufudur.

Filistin'deki direniş hareketleri bir terör örgütü değildir, işgale karşı meşru direniş hakkının Filistinliler tarafından kullanılmasıdır.

Yahudi yerleşim birimleri dedikleri yerler cebren işgal edilmiş Filistin topraklarıdır.

Filistinlilerin sürülüp yerleştirildikleri kamplara mülteci kampı adı veriliyor oysa oradakiler mülteci değildir o toprakların gerçek sahipleridir.

Terörist olan, suçlu olan İsrail'dir. Filistinliler ise meşru hak sahipleridir. Hareketleri de direniş hakkını kullanan meşru hareketlerdir.

Gerçek şu ki, haklı olan Filistinlilerdir ancak sahaya hâkim olan İsrail'dir.

Görülmesi gereken bir diğer önemli gerçek ise küçücük Siyonist topluluğunun tüm dünyayı esir alacak kadar davasına sadık, gayretli, hedefine ulaşmada ısrarcılığı ve kararlılığıdır.

Dünyayı bir tarafa bırakalım Müslümanlar, Siyonistlerin davalarına sadakatleri kadar İslam'a sadık olsalar bu eziklik yaşanır mıydı?

Siyonistlere kızmayı bir kenara bırakıp, 'biz neden kendi ilkelerimize o kadar sadık değiliz?!' diye kendimizi sorgulamalıyız.

Aksa Tufanı, tüm dünyaya hükmeden Siyonistlerin bir avuç HAMAS'ın sadakati ihlası ve cihadı karşısında aciz kaldığını gösterdi.

İşgale karşı imanıyla ihlasıyla direnen o bir avuç mücahit sadece İsrail'in hedeflerine ulaşmasına engel olmadı aynı zamanda İsrail'in dünyadaki itibarını sıfıra indiren ve dünya insanlık vicdanını dirilten bir misyon üstlendi!

DÜNYAYA RUH ÜFLEDİ!

O ruh aynı zamanda Gazze halkının ruhuydu.

Meskenleri harabeye çevrildi, Gazze bir moloz yığınına dönüştü; her evden birkaç kişi hayatını kaybetti; başlarını sokacak bir mekan kalmadı; ya çadırda ya açıkta kaldılar; yiyecek bir lokma ekmek içecek bir yudum su bulmakta zorlandılar; açlık sebebiyle hayata tutunamayanlar oldu ama boyun eğmediler direnişe destek verdiler vatanlarını terk etmediler; yıkılmış da olsa evlerine dönmeyi tercih ettiler.

İşte asıl direniş ruhu da budur!

Gazze halkı sorumluluğunu müdrik bir halk olarak tezahür etti.

Her türlü takdir ve tebriki hak ediyorlar!

Bundan sonra tüm sorumluluk başta Türkiye olmak üzere öncelikle barış anlaşmasına imza atan ve şahitlik eden devletler sırasıyla da Filistin'in komşusu ülkelerden başlayarak tüm İslam devletlerinin yönetimleridir.

ABD'yi de AB'yi de diğer devletleri de devreye sokacak olan İslam devletlerinin kararlı tavrı olacaktır!

İsrail, devlet olma özelliği taşımadığı için geçmişte olduğu gibi hiçbir kural karar tanımayan hatta attığı imzaya sadık olmayan bir örgüt olduğunu yine hatırlattı.

Enkaz altında on binlerce Filistinli varken HAMAS birkaç İsrailli rehinenin cesedini bulamadığı için veremedi diye olmadık engeller çıkarmaya başladı.

Açması gereken Refah Sınır Kapısını açmıyor, girmesi gereken insani yardımlara izin vermiyor, hatta İsrailli rehinelerin cesetlerini bulmak için Türkiye'den gönderilen AFAD ekibinin Gazze'ye girmesine bile izin vermiyor!

İsrail böyle bir örgüt.

Geçen sene Lübnan ile yaptığı anlaşmayı dört binden fazla kez ihlal etti. Yüzlerce Lübnanlıyı katletti ve işgal ettiği topraklardan çekilmedi!

Gazze'de 2007'den bugüne 2008, 2012, 2014, 2021 ve 2023 yıllarında yapılan ateşkes anlaşmalarını bir bahane bulup ihlal etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde son ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana da 129 saldırı düzenledi, 34 Filistinli hayatını kaybetti, 122 kişi de yaralandı.

Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra, "İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin herkes gibi biz de farkındayız" ifadesi önemlidir.

Daha önce de "soykırıma tekrar dönüşün bedeli ağır olur!" ikazında bulunmuştu.

Filistinlileri de bizi de umutlandıran husus bu son ateşkes anlaşmasında Başkan Erdoğan'ın oynadığı roldür. Türkiye ilk kez masaya resmen oturdu.

Başkan Erdoğan'ın liderliği samimiyeti ciddiyet ve kararlılığı fevkalade önem arz etmektedir.

Allah ihlas ve istikametten ayırmasın yardımcı olsun muvaffak kılsın!