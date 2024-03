Gazze'de yardım şovu

Terör devleti İsrail'in işgal ettiği Gazze'ye uyguladığı abluka neticesinde açlıktan ölümler başladı. 2 gün önce 24 TV kanalındaki Açık Görüş programına konuşan Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis Gazze'deki son durumu şu sözlerle anlattı:

"Ne et, ne tavuk, ne de pilav, hiç birini bulamıyoruz, patates bile bulamıyoruz, bulunsa bile kilosu 35 dolar, yeşil soğan 25 dolar sadece bir çuval 25 kiloluk un 1000 dolar. İnsanlar 5 aydır çalışamadığından paraları da yok açlıktan ölüyor. İnsanlar her gün havadan atılacak yardımları beklerken İsrail tarafından füze atılarak bombalanıyor ve ölüyorlar ama insanlar yine de her gün gidiyor oraya, çünkü insanlar aç! Uçaktan gelen yardımlar bazen rüzgârdan yanlışlıkla Yahudilerin yaşadığı bölgeye gidiyor ya da yanlış yere iniyor. Bugün maalesef atılan yardımlardan Mamdani Hastanesi'nin tek enerji kaynağı olan güneş enerji levhalarına inerek hastaneyi tamamen elektriksiz bıraktı. Bu oldukça trajikomik. Gazze'nin kuzeyine yardımların ulaştırılması istense Mısır, İsrail açabilir kapıları, yardımlar kolaylıkla girer ama maalesef tüm yardımlar Mısır tarafında çürüyüp bozuluyor, bize hiçbir şey gelmiyor. Yardımlar gelebilirse eğer güney tarafına geliyor, kuzey tarafına hiçbir şey gelmiyor. Doğru düzgün gelen bir yardım yok, deniz kenarına insanlar yardımları almak için koşarak giderek bekliyorlar ve Yahudiler onları bombalıyor. Düzgün bir şekilde yardım ulaştırılmıyor ama onlar gelmesini istemiyor, ya salgın hastalıktan ya da açlıktan öleceğiz. Şimdiye kadar 400 kişi yardımları beklerken şehit oldu, 1007 kişi ise yaralandı. Yardım için insanlar oralara koşuyor Yahudiler ise onları bombalıyor her gün aynı senaryo. İnsanlar açlıktan 'ya öleceğim ya da bir şeyler getireceğim evdeki bebeklerim için' diyerek yardım atılan alanlara koşuyor."

Doktor Fadya Malhis 24 TV'deki sözleriyle, bir yandan terör devleti İsrail'e destek verip diğer yandan havadan Gazze halkına yardım atanların şovunu faş etti. Bir yardım ki öldürüyor! Yardımları beklerken ya işgalci İsrail tarafından öldürülüyorsunuz veyahut yukarıdan atılan koliler başınıza düşüp ölüyorsunuz. Geçen hafta ABD'nin havadan attığı yardım paketlerinin paraşütleri açılmayıp yardım bekleyen Gazzelilerin üzerine düşmesi sonucu 5 Gazzeli öldü 10'dan fazla Gazzeli de yaralandı.

İsrail Gazze'ye işgal saldırısına başladığında, başta ABD başkanı olmak üzere Avrupa ülkelerinin liderleri İsrail'e destek için kuyruğa girmişler soluğu Tel Aviv'de almışlardı. Hamas'ın muazzam direnişi ve Gazzelilerin her şeye rağmen dik duruşu işgalci İsrail'in ve onu destekleyen devletlerin planlarını bozdu. Onlara göre Gazze birkaç gün içerisinde teslim olur ve Hamas da biterdi. Lâkin öyle olmadı.

Direnişin bereketinin tezahürü, terör devleti işgalci İsrail'i destekleyen devletlerin sokaklarında tezahür etti. Yasaklamalara rağmen sokaklara dökülen halklar işgalci İsrail'i protesto ederlerken Gazze halkının yanında olduklarını ilan ettiler. Terör devleti İsrail'i destekleyen yönetimler hem kendi halklarından gelen baskı hem de direnişin uzamasıyla bir şeyler yapar gözükmek zorunda kaldılar. Yoksa dünyaya kabul ettirdikleri "İnsan hakları, demokrasi, barış" palavralarının artık kabul görmeyeceğini anladılar. Gazze direnişi bir yandan işgalci İsrail'in sonunu hazırlarken diğer yandan da ABD/Avrupa'nın kurduğu yalan dünyanın da sonunu hazırlıyor.

İşte bu panikle Gazze'de yardım şovu yapıyorlar. Norveç Mülteci Konseyi'nin yardım kuruluşunun başındaki Jan Egeland'in "Havadan yardımlar pahalı, rastgele ve genellikle yanlış kişilerin yardımı almasıyla sonuçlanıyor" diyerek tarif ettiği yardım şovunu yapanlar İsrail'e de yardıma devam ediyor. Geçen günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e gerektiği ölçüde silah ve askeri yardım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in öldüremediği Gazzelileri ABD yukarında attığı kolilerle öldürüyor; Evet yardım yapılıyor ama kime?..