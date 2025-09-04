Gazze'den vazgeçmezsek Gazze yenilmez!

Küresel Sumud Flosu (Global Sumud Filottilla) Gazze'ye doğru yola çıkmak için son hazırlıklarını yapıyor. Gazze ablukasını kırmak için bu ilk girişim değil. İsrail'in soykırımının başladığı 7 Ekim'den önce de Gazze ablukasını kırmak adına yola çıkan gemiler oldu. Bunlardan biri olan Mavi Marmara, 2009'da uluslararası sularda olmasına rağmen İsrail'in silahlı saldırısına uğradı ve 9 vatandaşımız bu saldırıda şehit oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın vahşeti derinleştikçe dünya kamuoyunun buna tepkisi arttı. Bu süre zarfında Madlen ve Handala gemileri Gazze'ye doğru yola çıktı. Ancak bunlar da İsrail tarafından durduruldu, taşıdıkları insani yardımlarla birlikte tüm insan hakları aktivistleri göz altına alındı. Fakat İsrail Mavi Marmara'ya yaptığını Madlen ve Handala'ya yapamadı. Doğabilecek tepkileri göze alamadı. Çünkü artık dünya kamuoyu İsrail'in gerçek yüzünü görmeye başlamıştı.

Şimdi ise bir değil iki değil tümü hareket ettiğinde 50'den fazla geminin, 44 ülkeden sanatçı, siyasetçi, gazeteci, aktivist kimlikleriyle tanınmış toplam 1500'e yakın isimle birlikte Gazze ablukasını kırmak üzere harekete geçmesi bekleniyor. Gemilerin bir kısmı İspanya'dan hareket etti, bir kısmı hareket etmeyi bekliyor. Filonun bir bölümü ise Tunus'ta hazırlıklarını yapıyor.

Gazze'ye doğru yola çıkan-çıkacak olan filonun şimdiden yarattığı etki o kadar büyük ki, İsrail ve destekçilerini panik sarmış durumda. Baksanıza Netanyahu'nun en büyük destekçisi olan Donald Trump bile "İsrail savaşı kazanıyor olabilir ama halkla ilişkiler savaşını kaybediyor" demek durumunda kaldı. İsrail'e yaptırım uygulayamayan Avrupalı devletlerde hükümetler dikiş tutmaz hale geldi. Avrupa parlamentolarında da vicdanlı siyasetçiler seslerini yükseltmeye başladı. Gazze artık bir insanlık davasına dönüştü.

Güzel şeyler oluyor; İsrail ve ABD, Gazze soykırımını-işgalini derinleştirdikçe, kötülükte sınır tanımaz hale geldikçe, arsızlaştıkça, vahşileştikçe, küstahlaştıkça küresel vicdan daha da kabarıyor.

Gazze soykırımı adeta sömürgeciliğin yarattığı karşı hareket gibi yeni bir küresel vicdan hareketini tetikledi. İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki sömürgeci gücü olarak görülüyor. Kimsenin İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyayı esir aldığı vicdan sömürüsüne tahammülü kalmadı. İsrail artık soykırıma uğramış bir halkın devleti değil.

İsrail soykırımcı ve işgalci bir devlet.

Çocukları aç bırakmak, bir çuval un almak için kilometrelerce yürüyenleri kargaşa çıktı deyip üzerlerine ateş açarak katletmek, bunu katlanabilecek bir vicdan yoktur. Bunu ancak ruhunu şeytana satmış olanlar görmezden gelebilir.

İsrail en güçlü silahlarla, en yüksek teknolojiyle, en akıllı istihbarat araçlarıyla öldürüyor, işgal ediyor. Bunu yaparken de tüm dünyayı karşısına alıyor.

Gazze Filosu'nu takip edelim!

Gazze Filosunu takip edelim. Hiçbir şey yapamazsak bile paylaşımlarını beğenelim, çoğaltalım. Onlar denizdeyken karadan onlara güç verelim. Dua edelim. Filodaki arkadaşlarımıza mesaj atalım. Onları yüreklerinden dolayı tebrik edelim.

Türkiye'den filoya katılan arkadaşlarımız var, gazeteci Ersin Çelik ve Semanur Sönmez, Avukat Gülden Dönmez, Milletvekili Sema Silkin... İsimlerini bilmediğim diğerleri...

Onlar çok iyi biliyorlar, bu filo mutlaka bir şeyleri değiştirecek. Dünle bugün aynı değil. Gazze için umutsuzluğa kapılmıyoruz. Her paylaşımın, her eylemin, her çağrının, yerini değiştirdiğimiz her şeyin, ettiğimiz her duanın mutlak ama mutlaka tesir edeceğini biliyoruz. Ye'se kapılmak yok.

Filistin elbet bir gün özgür kalacak! İsrail'e, ABD'ye ve onların alçak düzeninin devamı için uşaklık edenlere rağmen.