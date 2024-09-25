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Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Gazze'yi hor göreni hoş görmem!

25 Eylül 2024 Çarşamba

Bugün laf uzatmam, aramızda yangına körüklü ekran tıslayıcılar varken hele, lügatin yüzünü eğdirmem..

Güvenlik uzmanı değil zalime güzellik uzmanlarının bal kabağına makyaj yapan laflarına teveccüh buyuranlara teşhis koyup gideceğim.

Klavyem nefsim değil vicdanımdır, gözlüğümle değil mikroskopla bir inceleyip çıkacağım!

Diyor ki oturan kravat, şaka mikrofonu "Bu savaşta tarafsız olabilirdik". Şunu kim diyorsa zalimin defidir, mazluma kefen kesen makastır, Siyonizm'in baltasına odun, celladına çoraptır. Şunu kim diyorsa gölgesi ihsana azaptır! Ya sussun yarım ağızlar, ya küsuratı düşsünler hesaptan yağızlar..

Savaş nerede savaş! Protez didiklediğiniz kürdanlardan daha küçük ceninlerle mi savaş ?

Kim savaşıyor diyorsa vicdandan insanlıktan sıvışıyordur!

Kim savaşıyor kim, kursaklarından bir damla geçsin diye yağmura ağız açan çocuklar mı savaşıyor?

Kim savaşıyor korkudan kalp krizi geçiren beş yaşında bedenler mi savaşıyor.

Savaşan kim ?

Dinlenmek için ölmek isteyen çocuk mu, kopmuş koluna bakıp "Geri gelir mi" diye soran Hacer mi, hayvan yemlerinin arasından buğday ayıklamaya çalışan Muhammed mi kim savaşıyor! koltuğun rahatına bi taraflarını oturtan yılışık kabarcıklar! Kim savaşıyor !

Savaş nerede! Mezbahaya mazlum toplayan zalimin bıçağına boyun seçen yaver kim savaşıyor !

Tarafsızlık nedir biliyor musunuz ?

Zalimden tarafım diyemeyenin leş kılıfıdır!

Netanyahu'nun bol köpekli kahvesidir tarafsız!

Feryat eden annelerin gözlerine başsız bebeklerini sokandır tarafsız !

Ölmem bir işe yarayacaksa öleyim baba diyen Ayşenur'un keskin nişancısıdır tarafsız!

75 yıllık bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan toprak hırsızlarına adres gösteren iptidainin adıdır tarafsız!

Ağzı İsrail kokan katillere naneli sakız uzatan kötülük tarafsız çuvalına girmiş...

50 bin şehit var

Bu acıya rağmen

Denge güden tarafsız

Köpeklere çobandır!

Bedir Dahlan'ın ölmüş gözlerinden bakmadıkça

Bütün tarafsızların seçici körlüğünü yazmaya devam edeceğim.

Gidin gevişlerinizi defçilerin eteklerine tükürün !

Tarafsızlarmış

Sanki dünür kavgasına hakem arıyoruz!!!
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