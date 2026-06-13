Gençler hayvancılıktaki ışığı gördü

Dünyanın hangi coğrafyasında olursanız olun veya hangi çağda yaşarsanız yaşayın, tarım; toplumların en temel ihtiyaçlarını karşılamıştır, karşılamaya devam eder.

Toprak; adeta yaşayan mucize gibi bir şey. Allah'ın nice ibretler sakladığı toprağın içinde kışın uykuya dalan nebatad, ilkbaharda hayat bulur ve insanlığa nice eşsiz sunumlarda bulunur.

Toprak ve su; Allah'ın insanlığa sunduğu nimetler olarak israf edilmeden kullanılması gereken en kıymetli varlıklarımızdır.

Modern döneme denk gelen yaşam hikayelerimizde, toprağa, hayvana ve insana bakışımızı da ona göre formülize etmek durumundayız.

Bu bağlamda devletler de değerlerini, kriterlerini ve anlayışlarını zamanın ruhuna uygun usüllerle hayata geçirmekteler. Türkiye olarak; iklim değişikliği ile birlikte kadim toprağımıza ve kıymetli su kaynaklarımıza bakış açımızı güncelledik. Geliştirilen programlar insanımızın daha müreffeh yaşamasını, toprağımızın veriminin artırılmasını ve su kaynaklarımızın israf edilmeden kullanılmasını amaçlıyor. Bu bağlamda Emine Erdoğan Hanımefendi pek çok projeyi himayelerine alarak destekliyor.

Su meselesi önemli!

2023 itibariyle yasal düzenlemeleri tamamlanan projeyle, 2024'te kısmen bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin planlı üretilmesi hayata geçirildi. Üretim planlaması; suyu merkeze alan, hangi ürünün nerede üretilmesi ve Türkiye'nin hangi ürüne ne kadar ihtiyacı olduğuna bağlı olarak illerde ve ilçelerdeki çiftçilerimiz, üreticilerimiz, ziraat odalarımız, ticaret odalarımız, üniversitelerimiz ve kamu kurumlarımızın hep birlikte oluşturduğu bir model olarak 2025'te tam anlamıyla pratize edildi. Türkiye'nin yüzde 80'i planlı üretime tabi oldu. Üretim planlamasının ilk yılı gayet başarılı geçti.

Tarım, sürekli güncel kalınması gereken kritik bir çalışma alanı.

Öyle ki tarımda yaşanacak geniş çaplı sorunlar, milli güvenlik sorunu haline bile gelebilir. O nedenle her zaman teyakkuz halinde olunmalı.

Toplumumuzun beynine ve kalbine ne koyduğumuz kadar midesine de ne gönderdiğimiz kritik önemi haizdir. Mideye giren "şeyler" ruhu ve beyni de etkiler. O nedenle temiz, güvenli, kaliteli ve helal içerikleri hanelere iletmenin gayreti içinde olmalıyız. Kalben ve bedenen sağlıklı nesiller ancak bu şekilde yetişebilir.

Tarım başlığının önemine binaen TürkMedya geçtiğimiz gün Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 2026'yı gerçekleştirdi. Zirveye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı ve gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Zirveyi bendeniz de takip ettim. Bakan Bey iyi haberleri dinleyicilerle paylaştı.

Bakan Yumaklı, bu yıl son 66 senenin yağış anlamında en iyi döneminin geçirildiğini, yağışların yüzde 26 arttığını, barajlardaki doluluk oranının yüzde 81'e yaklaştığını söyledi.

Bakan Yumaklı "Çok stratejik ve başat ürün olan buğdayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 27'lik artış olacağını tahmin ediyoruz. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'lik artışla 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz. Bunların her ikisi de stratejik ürün" ifadelerini kullandı.

Bakan Bey'in açıklamalarında dikkatimi çeken en önemli husus; tarım ve hayvancılık alanına sevk edilen teşvik ve hibe programlarına gençlerin yoğun ilgisinin olması. Malum genç neslin üniversite okumaya odaklı bir anlayışı var. Herkes üniversite mezunu olunca hem işsiz sayısı artıyor hem de bağ-bahçede yapılacak işler sahipsiz kalıyor. Bu bağlamda yeni rakamlar umut verici. Gençler tarım ve hayvancılığın kentlerdeki pek çok işten daha fazla maddi gelir getirdiğini keşfetmeye başladı. Türkiye genelinde küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla başlatılan Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne başvuru yapanlar arasında gençler %35'i oluşturuyor. Bakan Bey bu rakamların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Projenin sürekli döngüsel olarak devam edeceğini ifade eden Sn. Yumaklı, ilgisi olanların süreçleri takip etmesi gerektiğini aktardı.

Dilerim proje büyüyerek yoluna devam eder, tabi ki daha fazla gençle!