Gerçeklerle yüzleşme zamanı!

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından sonra "İmamoğlu Suç Örgütü" soruşturmasının iddianamesi de tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. Mahkeme, iddianameyi usul yönünden değerlendirip kabul ederse dava açılacak ve yargılama başlayacak.

İddianame okumak ayrı bir uzmanlık alanı. Sanık, tanık, davacı ifadeleri derken, yüzlerce sayfadan oluşan iddianameleri okuyup haberleştirmek gerçekten ayrı bir uzmanlık işi. 407 sanıklı dosyada, 143 ayrı suç fiilinden söz ediliyor.

***

Evvela bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. FETÖ marifetiyle yürütüldüklerini çok sonra anladığımız, pirincin içine karışmış beyaz taşlar misali gerçeğin ve yalanın birlikte harmanlandığı Balyoz–Ergenekon davalarında, soruşturma dosyaları ve iddianameler kimi doğrudan FETÖ'cü, kimi ise kullanışlı aparat olarak iş gören muhabirler, haber müdürleri ve editörler marifetiyle manşetlere taşınıyordu. FETÖ yapılanması polisten, adliyeden, medyadan sökülüp atıldıktan sonra işler Türkiye'nin kendi doğal ritmine kavuştu. Ne demek bu? Milletin malına çökenlerin yargılanacağı bu davayla bir iki gün ilgileniriz; sonra takibe enerjimiz kalmaz.

Ortada İBB üzerinden yürütülen büyük bir yolsuzluk davası var. Zikredilen rakamlar akıl alır gibi değil. İddianameye göre "İmamoğlu Suç Örgütü", 2014'ten bugüne suç niteliği taşıyan 143 eylemden 160 milyar Türk lirası, 24 milyon ABD doları ve 95 taşınmaz elde etmiş. Örgüt lideri sıfatıyla yargılanacak olan İmamoğlu ve diğer yöneticilerin, suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları buna dahil değil. Rüşvet ve yolsuzlukla elde edilen meblağ yaklaşık 4 milyar dolar. Bunun hesabı sorulmasın mı?

***

Muhalefet hâlâ "siyasi dava" deyip duruyor. Belki ilk etapta bu söylem CHP'de bir enerji yarattı ama ortadaki iddialar, CHP için İmamoğlu'na arka çıkmayı imkânsız kılacak türden.

Şimdi kâğıttan okuduğumuz şeylerin yarın mahkemedeki sorgusunu izleyeceğiz. MASAK raporları, ihaleler ve mali hareketler tek tek ortaya döküldüğünde ne İmamoğlu kollarını sıvayıp şov yapabilecek ne de Özgür Özel, İmamoğlu'nun arkasında durabilecek.

BUNA CESARET EDEN BEDELİNİ ÖDER!

Karabağ Zaferi'nin yıldönümü için Bakü'ye giden askerlerimizin bulunduğu kargo uçağının, dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu.

Böylesi bir zafer kutlamasının ardından, Türkiye'nin askerî ve diplomatik desteği dolayısıyla zaferin gururunu yaşadığımız bir günde, gerçekten çok üzücü.

Uçağın düşme sebebi elbette ortaya çıkacaktır; kaza mı değil mi, anlaşılacaktır.

Lakin pek çok kişinin aklına başka ihtimaller de geliyor. Gelmesi de çok normal.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan dönüşü düşmesi hâlâ bir muamma olarak akıllarda.

İsrail'in peşi sıra yaptığı suikastlara bakınca, bunun kaza olmadığı düşünülmüştü.

İsrail, hem Suriye hem Filistin üzerinden Türkiye'yi birinci derecede hasım görüyor.

Öyle de görsün.

Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine zarar vermeyi de arzulaması çok olası.

İsrail'in elinin kolunun oralara uzandığını da biliyoruz.

Türkiye'ye bulaşmak gibi bir densizlik yapmış olma ihtimali elbette akla gelmelidir; gelmiştir de.

Türkiye'yi "benden günah gitti" noktasına getirecek böylesi bir fiili işleyen, bedelini ödemeye de hazır olmalı.