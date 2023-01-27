Geri dönmelerine izin mi vereceğiz?

Fotoğrafa bir an bakmak bile insanın içini karartmaya yetiyor. 90'ların o zifiri karanlık günlerine dönüyorsunuz.

Eski Türkiye'nin vesayet unsurları, neredeyse tam kadro o meşum fotoğrafta.

Haklı olarak "Hangi fotoğraf" diye soracaksınız. Buyurun, insanı hafakandan hafakana sokan işte o fotoğraf:

Fotoğrafta, Eski Türkiye'nin köhnemiş düzeninin yönetiminde yer almış ve hâlâ o günlerin hasretini çeken vesayetçileri bir arada görüyorsunuz. Sağdan sola her görüşten Eski Türkiyeciler, yargı üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İBB binasına gitmişler. Şaşılacak bir şey ki, İmamoğlu'nu İstanbul'da makamında bulup fotoğraf çektirebilmişler.

Fotoğrafın ön sırasında bulunan Hüsamettin Cindoruk, 28 Şubat cuntasının siyasi kanadından. Ne yazık ki 28 Şubat cuntasıyla hesaplaşma, cuntanın sadece askeri unsurlarıyla yapıldığından kadük kaldı ve Cindoruk gibi siyasi unsurlardan hesap sorulamadı. O da eski alışkanlıklarına devam edip ekibi toplamış!

Milli Merkez Başkanı sıfatıyla konuşan Cindoruk, ahir ömründe bile 28 Şubat'taki performansını aratmayacak açıklamalar yapıyor. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu, başörtüsü takan kadınların haklarının anayasa güvencesine alınması ve topluma dayatılan sapkın akımlara karşı aileyi korumaya yönelik anayasa değişikliği teklifine Cindoruk 28 Şubat histerisiyle karşı çıkıyor. Son nefesine kadar laikliğe olan inancına halel getirmek istemeyen Cindoruk, TBMM'deki Millet İttifakı vekillerine "Laiklik ilkesinin çiğnenmesine yol açacak anayasa değişikliği senaryosunda figüran olmayın" diyerek boykot çağrısı yaptı.

Boykot çağrısı yapmakla yetinmeyen Cindoruk Millet İttifakı'na, tıpkı eski günlerde olduğu gibi laiklik mitingleri yapmaya da çağırıyor: "244 milletvekiline sahip bütün muhalefet partilerini iktidarın anayasanın laiklik ilkesinin çiğnenmesine yol açacak anayasa değişikliği senaryosunda figüran olmamak için kanun teklifinin görüşüleceği komisyonlarda ve Genel Kurul'da yapılacak toplantılarına katılmamaya çağırıyoruz. Millet İttifakı bünyesindeki TBMM'de temsil edilen partileri, anayasaya aykırılığını tespit edecekleri Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini iptal etmek için kanun teklifi vermeye çağırıyoruz. Millet İttifakı partilerini ayrı ayrı yapmakta oldukları salon toplantılarından çıkarak ortak mitingler yapmaya çağırıyoruz."

Tebrik ediyorum Cindoruk'u, 90 yaşına rağmen bâtıl davası için hâlâ eylemsellikle içinde. Çevresini de bu doğrultuda örgütlüyor.

Mezkûr fotoğrafımızda yer alan bir diğer isim ise Nurettin Sözen. Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'u susuzluğa, çöp dağlarına, yolsuzluğa mahkûm eden isim.

Bir diğer isim de, 28 Şubat darbe sürecinin Adalet Bakanları'ndan Hikmet Sami Türk. Döneminde ben de cezaevindeydim ve cezaevlerinde yapılan katliamlardan canlı çıkabilmek nasip oldu!

Fotoğrafta yer alan Eski Türkiyecileri tek tek ele almaya kalksam, birkaç ciltlik kitap ortaya çıkar. Sadede geleyim, mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bizi bu karanlık tablodan kurtaran ve Yeni Türkiye'yi kuran Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı taraf olacağız yoksa Eski Türkiyecilerin dönmesine izin mi vereceğiz?