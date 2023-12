Geri mi geliyor?

2023 genel seçimleri...

Kıyasıya bir yarış.

Yarışın en hararetli yerinde, ana muhalefetin anasıyım diyen Cumhuriyet Halk Partisi bir zoom toplantısı ile sarsılır.

"Canım ne var sarsılacak, altı üstü bir toplantı değil mi?" demeyin.

Zira bu toplantı genel başkandan, genel merkezden habersiz yapılan bir toplantı.

Bu gizli toplantıya katılanlar da; Bülent Tezcan, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi CHP'nin deve dişi isimler.

Peki, ne mi niyetleri bu isimlerin?

Bu isimlerin niyetleri uzun ip bellerde, kazmalar ellerde genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazmak.

Rezalet Diz Boyu...

Toplantı sosyal medyaya düşünce farklı başlıklar altında günlerce tartışıldı.

Ne olur, nasıl olur, neden gizli olur, Kılıçdaroğlu bunun altında nasıl kalır... vs. vs. vs...

Çok tartışılan bir başka başlık ise toplantı görüntülerinin kimler tarafından nasıl sızdırıldığıydı.

Kaydı sızdıran kişinin toplantıya "katılımcı" ismiyle katılan ve görüntüsünü açmayan kişi olabileceği söylendi.

Toplantı esnasında İmamoğlu 'katılımcı' isimli kullanıcının kim olduğunu iki kez sorar ancak cevap alamaz.

Toplantı görüntüleri sızdıktan sonra İmamoğlu konuşur;

"Ne olmuş, nasıl olmuş, bu işin arkasında kimler var, bu kişiler parti içinden mi dışından mı? Ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle, çekinmeden açık ve seçik kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz"

Esas Mesele...

Buraya kadar tartışılan konular bizleri farkında olmadan esas tartışılması gereken ana konudan uzaklaştırdı.

Burada esas tartışılması gereken, toplantıda buraların efesi benim edasıyla oturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun statüsüydü.

Zira toplantıya İmamoğlu başkanlık ediyor, esas başkanlık etmesi gereken Özgür Özel ise karşısında el pençe divan oturuyordu.

Oysa statüye bakıldığında Özel Özgür koskoca CHP'nin grup başkan vekili idi, karşısında süklüm püklüm durduğu İmamoğlu ise o partinin belediye başkanlarından biriydi.

Bu açıdan bir karşılaştırma yapıldığında Özel İmamoğlu'nun kat be kat üstünde bir konumdaydı.

Benzerlik Tesadüf mü?

Bu ortam herkes gibi bana da FETÖ dönemini hatırlattı.

Malum FETÖ denilen ihanet şebekesinin gizli örgütsel yapılanması deşifre olduğunda örgüt içi hiyerarşide çok ilginç teşkilatlanmaların olduğu ortaya çıktı.

Buna göre bürokraside kaymakam vali emrinde çalışırken, örgüt içi yapılanmada vali kaymakamın emrinde çalışabiliyordu.

Darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalarda buna benzer çok sayıda örneğin olduğu ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren bu ilişkilerde örgütsel faaliyet kapsamında adliyedeki bir mübaşirin emrinde çalıştığı hâkime, emniyetteki bir bekçinin bağlı olduğu il emniyet müdürüne, silahlı kuvvetlerdeki bir uzman çavuşun emrinde çalıştığı generaline emir komuta ettiği ortaya çıktı.

İşte FETÖ'deki bu yapılanmayı bilenler, gizli zoom toplantısı patlayınca, "Neler oluyor, CHP gibi bir partinin genel başkanı nasıl oluyor da bir belediye başkanının başkanlık ettiği toplantıda el pençe duruyor?" diyerek vaziyeti sorgulamaya başladılar.

Yine mi...

Daha bu sorgunun dumanı tüterken bu kez kamuoyu huzurunda Özgür Özelin İBB'ye yaptığı tuhaf ziyaret esnasında verdiği bir fotoğraf tartışılmaya başlandı.

Bu kez İmamoğlu kürsüde konuşuyordu, Özel Özgür ise hemen bir adım gerisinde yine el pençe divan vaziyetteydi.

Fotoğrafa bakan kimse İmamoğlu'nun genel başkan, Özel Özgür'ün ise İmamoğlu'nun yanında çalışan olduğu hissine kapılıyordu.

Bu görüntüler normal değil benden söylemesi.

Şimdi Sorgu Zamanı...

Toplantının üstüne bu kare fotoğraf ilk yaşananların tesadüf olmadığını gösteren bir kare oldu.

Tartışılan toplantıdan sonra ortaya çıkan tuhaf ilişkiler şimdi daha da sorgulanır hale geldi.

Bir süredir devam eden eş başkan tartışmaları da bu işin tuzu biberi oldu.

Gölge başkan...

Eş başkan...

Kimin amir, kimin memur olduğunu sorgulatan ilişkiler...

Bakalım CHP bu yükü daha ne kadar kaldıracak.

Bakalım CHP bu kamburu daha ne kadar taşıyacak.