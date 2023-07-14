Gezi Ayaklanması'ndan 15 Temmuz'a

15 Temmuz, Anadolu'yu işgal teşebbüsünün püskürtülmesinin 7. yıldönümü.

O gece Müslüman Anadolu halkı, liderinin çağrısına ses verdi ve işgalciye karşı meydanlara çıktı.

Ve meydanlarda can pahası bir mücadeleyle, 251 şehit ve binlerce yaralıyla vatan kurtarıldı.

Müslüman Anadolu halkının meydanlara inmesi, devlet içinde yuvalanmış birçok karanlık odağın hesabını bozdu...

O gece Müslüman Anadolu halkının yazmış olduğu destan her türlü lekeden azadedir. Meydanlara çıkılmış, çıplak bedenlerle tanka tüfeğe karşı konulmuştur. Savaş uçaklarından atılan bombalara, askeri helikopterlerden yağdırılan kurşunlara karşı meydanlardaki halk tekbirlerle direnmiştir ve Allah zaferi nasip etmiştir. Mevzu budur, gerisi teferruattır.

Müslüman Anadolu halkının can pahası direnişi ve zaferinden 3 yıl önce Türkiye'de, Batıcılar ayaklanmıştı. Günlerce sokakları işgal ettiler, barikatlar kurdular. Devletin içindeki FETÖ'cü unsurların yol vermesi ve uluslararası destekle de gemi azıya almışlardı. İstanbul'daki Başbakanlık ofisine girmeye çalıştılar.

Ayaklanmanın başladığı İstanbul Taksim meydanına emperyalist medya üs kurmuştu. Batıcılar, yerli medya araçlarını yakarken efendilerine ait medya araçlarını korumaya almışlardı.

Türkiye'deki Sol hareket yıllarca hayallerini kurdukları "halk devrimi"ne çok yakın olduklarını düşünüyorlardı. Meydanlardan iktidara yürüyorlardı. Bu kuru zannın verdiği cüretle, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a, Batı'nın Türkiye'de yapılmasını istemediği projelerin iptali için direktif veriyorlardı. Lâkin Erdoğan'ın boyun eğmeye niyeti yoktu. "Yüzde 50'yi zor tutuyorum" dediğinde Erdoğan'la alay ettiler. O dönem, % 50 değil % 1 Müslüman Anadolu halkı yurtdışı gezisinden dönen Erdoğan'ı havaalanında karşılamaya gidince Batıcı asiler evlerine dönmek zorunda kalmıştı; % 1 yetmişti!

Gezi ayaklanmasında sivil görünümlü asilerle Erdoğan'ı deviremeyenler 15 Temmuz 2016'da silahlı elemanlarını sahaya sürdüler. Elhamdülillah, lider yine liderliğini gösterdi, halk da yiğitliğini. Evde zor tutulan % 50 meydanlara inip işgalciyi defetti ve aylarca vatan nöbeti tuttu.

Müslüman Anadolu halkı evine barkına, işine gücüne döndü ama kalpler tetikte. Tıpkı son Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi, ekonomik zorluklara rağmen önce vatan dediler.

15 Temmuz'daki o ruh dipdiri!