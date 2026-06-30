Gönülden gönüle “Koruyucu Aile Günü”

30 Haziran günü bildiğiniz gibi 2021'den beri "koruyucu aile günü" olarak "kutlanıyor".

Kutlamadan kasıt bir yanıyla mutlu kavuşmaların, temiz niyetlerin, güzel buluşmaların toplu olarak kutlanması.

Diğer yanıyla "koruyucu aile" nedir, ne değildir hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, farkındalık sağlamak ve en önemlisi insanları bu yönde harekete geçirmek.

Zira biyolojik ebeveynlerinden mücbir sebeplerle ayrılmak durumunda kalan ve devlet bakım ve koruması altına alınan binlerce çocuğumuz var halihazırda.

Kreş yaşlarındayken yuvalarda... Okul çağındayken çocuk sitelerinde, sevgi evlerinde...

Oysa bir anne kucağında, aile sıcaklığında, onları sevgiyle şefkatle anlayışla sarıp sarmalayacak bir yuvada olmaları gerekir.

Koruyucu aile uygulaması bunun için var işte.

KUTLAMAYA DEĞER!

Devlet bakımında olan ama evlat edinme statüsünde olmayan çocuklarımızın aile yanında sevgiyle büyümelerine imkan tanımak için uygulanan bir bakım modeli bu. Çocuğun biyolojik ebeveynlerle hukuki durumu devam ediyor ama devlet çocuğa bakma, koruma ve güvenle büyütme vazifesini koruyucu aile ile paylaşıyor.

Bu sayede aileler bir denizyıldızının hayatını kökten değiştirirken evlat sahibi olmanın mutluluğunu, huzurunu, coşkusunu yaşıyor.

Çocuklar ise onları koşulsuz sevip sayıp koruyacak bir aileye, olabildiğince tasasız bir çocukluğa, yaralarını sarmaya ve inşallah aydınlık yarınlara kavuşmuş oluyor.

Bu elbette kutlanacak bir şeydir!

11 BİN 22 DENİZYILDIZI PARLARKEN

Dün Ankara'da yapılan "korucu aile çalıştayı" dolayısıyla bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son rakamları verdi.

"Bugün 11 bin 22 çocuğumuz, 9 bin 277 koruyucu ailemizin yanında hayatını sürdürüyor. Her bir koruyucu ailemiz sadece bir çocuğun hayatına değil ülkemizin daha güçlü yarınlarına da değer katıyor. 0-6 yaş aralığında kurulan güven bağının çocuklarımız için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda 0-3 yaş aralığında 2 bin 229, 4-6 yaş aralığında ise 2 bin 57 çocuğumuz koruyucu ailelerimizin yanında sevgiyle büyüyor. 1345 özel gereksinimli çocuğumuz da koruyucu ailelerimizin yanında bakım ve koruma altında bulunuyor" diyerek büyük iyilik hareketine dair bakanlık olarak verilen destekleri, yapılan hizmetleri anlattı.

DAHA İYİSİNİ NASIL YAPABİLİRİZ?

Benim de bir oturumunu yönettiğim çalıştayda koruyucu aileler, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, bakanlık çalışanları ve "gönül elçileri" sıfatıyla mekanizmanın dişlilerini oluşturan 81 ilin vali eşi "çocuğun üstün yararı" gayesinde buluştu.

Mevcut sistem nasıl daha iyi hale getirilebilir? Fikir ve niyet olarak harika olan koruyucu aile modeli işleyişte nasıl? Mevcut durumlara, sorunlara ne tür çözümler üretilmeli, hizmet alanları nasıl geliştirilmeli?

Tüm paydaşlar özgürce konuştu. Yaşadığı, gördüğü, gözlemlediği sorunları dile getirdi, çözüm önerilerini iletti. Hepsi tek tek kayda geçirildi.

Önce bir rapor ve sonuç bildirgesi, sonra bir eylem planı çıkacak bu çalıştaydan.

ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN HAMİSİ

Çocukların üstün yararını gözeten tüm taraflar olarak süreci hep birlikte takip edeceğiz. Zaten ne mutluluk vericidir ki; herkes birbiriyle kolayca anlaştı. Hakikaten gönülden gönüle yol gizli gizli...

"Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı"nın kapanış programı bugün. Emine Erdoğan Hanımefendi programa katılarak hem çalıştaya hem koruyucu aile modeline destek verenlere güç verecek.

Hakkını teslim etmek gerek. Koruyucu Aile modelini başlatan kişidir Cumhurbaşkanımızın eşi. 2012'den beri hiç aksatmadan, hafife almadan, hep itina ile ve yüreği de titreyerek coşkuyla himaye etti çünkü. Tam da bu nedenle "koruyucu ailelerin koruyucu annesi"dir kendisi...