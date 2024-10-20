Gülümse, hadi gülümse

Kürt Şair Kemal Burkay, Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısıyla dillere yerleşen şiirinde "İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse" diyordu. Türkiye geçmişte bu fırsatı ıskaladı. HDP'lilerin "Şartlar değişti" diyerek elinin tersiyle ittiği süreç "Hendek Terörü"yle noktalandı.

Ve şimdi Cumhur İttifakı'nın estirmek istediği ılıman rüzgarlarla birlikte gerçekten de bölgemizde "İklim değişir, Akdeniz olur" mu? Diye umutlandığımız zamanlardayız.

Bu konuda Erdoğan ve Bahçeli'nin samimiyetle uzattığı el bölgede yaşanan gelişmeleri, değişimi ve fırsatları çok iyi okuduklarını gösteriyor.

DEM'li Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'te "Barışı konuşan Erdoğan ve Bahçeli'ye şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda temel yaklaşımımız hayır söyleyeceksen söyle, yoksa sus gibi bir düsturdan yola çıkmalıyız." ifadesini kullanması.

DEM Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in televizyon ekranından "Şimdi çok ironik olacak ama Bahçeli ile ilk defa aynı düşünüyoruz." demesi dikkat çekiciydi. DEM'li Koçyiğit bu süreçte, Meclis'te CHP'lilerle vatanseverlik tartışmasına girip, "Biz bu vatanı en fazla sevenleriz kusura bakmasınlar" demesi...

Ardından Aynı şekilde DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da CHP'ye yönelik "Kürtler iktidarla anlaştı" sendromundan kurtulun! Kürt kiminle konuşur kendi karar verir" ifadesi dikkat çekici...

Yani DEM, CHP'ye "Kent uzlaşısı yaptıysak, partinin anahtarlarını size teslim etmedik" mesajı veriyor. Akdeniz iklimi, DEM'in oyunu cebinde gören CHP'nin planları bozuyor.

Bu yüzden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel bu hafta doğu ve güneydoğu turuna çıkıyor.

Özel'in 23-27 Ekim arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak ziyaretleri sırasında vereceği mesajlar gerçekten merak ediliyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yönlü bir strateji uyguluyor.

Külliye'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşme kimsenin gözünden kaçmasın... Zira bu ziyaret öncesinde Erbil yönetiminin lideri olan Mesut Barzani, "Irak'ın Kuzeyindeki tek güç biz olacağız" mesajıyla, Irak'taki rakibi Talabani aşiretine gözdağı verdi. Hatırlanacağı üzere Talabani lideri Bafel Talabani, ABD'nin ittirmesiyle Terör Örgütü PKK/YPG ile iş birliği yapıyor. Talabani güçleri, ABD ve PKK'lı teröristlerle sözde tatbikatlar yapıyordu. Ancak Bafel Talabani de son yaptığı açıklamada, PKK/YPG Elebaşı Mazlum Kobani ile Barzani'yi görüştürmek istediğini ama reddedildiğini söyledi.

Yani Barzani ailesi bölgede huzurun teminatının Türkiye olduğunun farkında ve ABD'nin de Siyonizm'in de kayığına binmek istemiyor.

Özetle, Cumhur İttifakı, sınır ötesinde terör temizliği yaparken, dengeleri değiştirirken, "Son Kale Türkiye"deyse kardeşlik surlarını güçlendirme çalışması yapıyor.

Ne diyelim inşallah İklim Akdeniz olur ve yüzler güler...

Zira terörün olmadığı bir coğrafyada yaşayan halkların nasıl güçlü bir kalkınma sürecine gireceğini varın siz hesaplayın.

Irak'la yürüttüğümüz Kalkınma Yolu Projesi'ni hedef alanlara bakın ne demek istediğimi anlayın...

BİBİ'NİN EVİNİN VURULMASI

Hizbullah İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evini SİHA ile vurarak nokta atışı bir operasyon gerçekleştirdi. Zaten kısa süre öne de Golani Taburu'nu vurmuş. Bu konuda doğru istihbarat elde edebildiğinde çatışmaları bir üst boyuta taşıyabileceğini göstermişti.

Bu yüzden her ne kadar İsrail Başbakanlık yetkilileri SİHA saldırısı sırasında "Netanyahu ve ailesi evde değildi" diye açıklama yapsa da hemen konuyla ilgili yayın yasağı getirmesi dikkat çekiciydi.

Yani İsrail kendi başbakanı ve ailesini koruyamayan bir ülke pozisyonuna düşmekten endişeli gibi görünüyor.

Hizbullah insansız hava araçları ile yaptığı saldırı Kayserya denilen bölgede yani Hizbullah yaklaşık 70 kilometre mesafeden yaptığı saldırı ile Demir Kubbe'yi bir kez daha atlattı. Öyle ki İsrail SİHA'ları gözle teşhis edebilmek için helikopterle devriye atmak zorunda kaldı.

Peki bu nokta atışı saldırılar neyi değiştirecek?

Öncelikle Kayserya'da İsrail'in kalburüstü aileleri yaşıyor.

Yani hem zengin hem de hayatları diğer İsraillilere göre daha kıymetli. Yani Hizbullah'ın bu bölgeye yaptığı saldırılar İsrail'in yıllardır pompaladığı "Yahudiler için İsrail'den başka güvenli yer yok" söylemini de tarihe gömüyor. Bir başka deyişle saldırıların dozu arttıkça, özellikle çifte vatandaşlığı ve imkanı olan Yahudiler İsrail'i terk edebilir. Ayrıca İsrail'in dünyanın birçok bölgesinden Yahudi göçmen toplama planları da akamete uğrayabilir. Sözün özü Netanyahu her ne kadar son dönemde verdiği suikast emirleriyle bir rüzgar yakalamış gibi görünse de özellikle İran gibi bir ülkeyi hedef alması durumunda bu rüzgar tersine de dönebilir.

Zira İran her ne kadar İsrail'e saldırı yapsa da canını çok yakmak istemedi. Bu yüzden Hizbullah'ın Netanyahu'nun evini vurması bıçak kemiğe dayanırsa neler olabileceğine dair bir işaret gibi de okunabilir.

PARAGÖZ İNSANLAR

Türkiye yeni doğan çetesinin dehşetini yaşıyor.

Minicik yavruların sırf para için öldürülmesi, sağlıklı çocukların yoğun bakımda tutulabilmesi için yanlış ilaçlarla komaya sokulması, geride iz kalmasın diye bebeklerin dahi öldürülmesi...

Liste çok ama çok uzun, savcı tehdit edecek kadar pervasız, hükümete, muhalefete, gazetecilere kısaca güç gördükleri her yere yanlayıp, suçlarını örtebileceklerini düşünecek kadar da pervasızlar... İnanılmaz bir şebeke, ben bu satırları yazarken İstanbul'da 9, Çorlu'da bir olmak üzere 10 hastanenin de ruhsatı bu soruşturma kapmasında iptal edildi.

Sözü uzatmayayım.

Hayatım boyunca parayı yaşamının tam ortasına yerleştiren insanları anlayamadım. Sonuçta hepimiz ölüp gidiyoruz.

Elbette parasız yaşanmıyor ama çok çok aşırı bir yaşam sürmek için de bu kadar canileşmeyi aklım almıyor.

Hele de doktor, hemşire gibi toplumun saygın mesleklerini icra edenleri bu tür şebekelerin içine girmesi beni dehşete düşürüyor.

Eskilerin bir sözü vardı. "Allah iyi insanlarla karşılaştırsın" diye...

Burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir mesele var.

Türk Tabipler Birliği sonunda suskunluğunu bozdu. Bir açıklama yaptı. Suça karışanların cezalandırılması temennisi bölümünden sonra sözü sağlık reformlarına getiriyorlar.

Bebek öldüren bu cani insanlar üstünden hükümetin bu zamana kadar sağlık alanında yaptığı reformları gömüyorlar. Eski düzene dönülmesini istiyorlar. İyi de Hükümet, devlet hastanelerinin kapasitesi yetmediğinde özel hastaneye sevk yapılmasına izin vererek vatandaşa nasıl bir kötülük yapmış olabilir.

"Mehmetçik kimyasal silah kullanıyor" iftirasıyla, Afrin Harekatı sırasında "Savaş halk sağlığı sorunudur" mesajı paylaşmasıyla bildiğimiz Türk Tabipler Birliği bu acı üstünden dahi hükümeti dövmenin yollarını arıyor ya pes doğrusu...