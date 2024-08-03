Bir İtalyan...

Silvia Romano...

Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak Kenya'ya gider.

Kasım 2018'de Kenya'dan Somali'ye kaçırılır.

Kayıp Romano'yu bulmak için İtalya ayağa kalkar, İtalyan makamları ve İtalyan İstihbaratı seferber olur.

Uzun uğraşlar sonucu başaramayacaklarını anlarlar ve yardım talebinde bulunmak üzere soluğu Türk Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığının kapısında alırlar.

Bunun üzerine MİT, Aralık 2019'da Romano'nun durumuna dair bölgede bir çalışma başlatır.

Teknik imkanları ile birlikte bölge yerel istihbarat ağlarını da devreye alan MİT özgün istihbari metotlar üzerinden yaptığı çalışmalar sonucu Romano'yu bulur ve Somali'nin başkenti Mogadişu'da İtalyan makamlarına teslim eder.

Silvia Romano yaşadıkları karşısında Müslüman olur ve Ayşe adını alır.

Tüm bunları neden anlattım.

Diğer devletler istihbarat teşkilatlarını şerre kullanır biz ise hayra.

Bu da bizim, Türk milletinin büyüklüğünü gösterir.

İşte o istihbarat teşkilatı MİT yine bir hayra ev sahipliği yaptı ve insanlıktan bir örnek verircesine Amerika, Rusya ve Almanya'nın elindeki casusları takas ettirerek özgürlüklerine kavuşturdu.

Operasyon Nasıl Yapıldı...

İlgili ülkelerle diyalog kanallarını kuran MİT yürüttüğü organizasyon ile Temmuz 2024'te tarafların Türkiye'de bir araya gelmesini sağladı.

Casuslar Amerika, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunuyorlardı.

Öncelikle takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı.

İşte bu müzakere sürecinin başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar tüm operasyon MİT tarafından yönetildi.

Takas Amerika, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus gibi yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi ile yapıldı.

Operasyon kapsamında; ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam yedi uçak ile bahse konu casuslar Ankara'ya nakledildi.

Bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamalar ve ihtiyaçlar MİT tarafından karşılandı, yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.

Aynı şekilde rehinelerin değiş-tokuşu da MİT'in kontrolünde yapıldı.

Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrollerinden geçirilmesi, talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrası rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatları ile yerleştirildi ve uçaklar MİT'in onayı ile dönüşe geçti.

Getirilen şahıslardan; on rehine Rusya'ya, on üç rehine Almanya'ya, üç rehine ise Amerika'ya nakledildi.

Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçmiş oldu.

Önemli İsimler...

Takas edilen kişiler arasında; Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

Operasyon Neden Yapıldı...

Türkiye dünyada gerginliğin tırmandığı şu günlerde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya çalışıyoruz da ondan.

Ülkeler arasındaki her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna kadar açık tutulmasını arzuluyoruz da ondan.

Türkiye olarak tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz da ondan.

MİT ile istihbarat diplomasisi başta tüm istihbarat araçlarını kullanarak uluslararası alanda çatışmaların çözümüne katkı sağlamak istiyoruz da ondan.

İşte tüm bu niyetler doğrultusunda MİT ülkeler arasında kurulması gereken diyalogda kilit rol üstleniyor.

Müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüten MİT hem kendi adına hem de ülkemiz adına büyük sükse yaptı.