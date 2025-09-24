“Güvensizlik oyu”nu…!

Bugün gündemdeki iki konunun hukuki yönüne değineceğim.

Birincisi pek tabi uzun süredir gündemde olan CHP....

Son olağanüstü kongrede yaşananlara detaylı bakmak gerekiyor.

Kongre iptali davalarının seyrini etkiler mi?

Mahkemenin kararı ne olabilir?

İkinci konu ise Bayrampaşa Belediyesindeki "kura" meselesi...

Böyle bir belirleme olabilir mi?

AK Parti'nin açtığı davada talebi ne?

38. KURULTAY SONRASI OLANLAR!

Kurultay sonrası şaibe iddiaları dile gelmişti.

Sonrasında oylamaya hile karıştırma ile ilgili adli soruşturma başladı.

Soruşturmalarla aynı zamanda İstanbul kongresinin iptali için İstanbul'da; 38. Olağan büyük kurultay ve İstanbul kongresi için Ankara'da davalar açıldı.

İstanbul'daki davada tedbiren karar verildi. Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet il yönetimi olarak atandı. Aynı konuda Ankara'da görülen davada ret kararı çıktı. Gerekçesi henüz paylaşılmadı.

Ankara'daki bir diğer davada ise Büyük Kurultay konusunda mahkeme ara karar kurdu ve 21 Eylül'de yapılan kongrenin sonuç tutanaklarını istedi...

İKİ YILDA 4 KURULTAY...

CHP, 38. Olağan Kurultay sonrası bitmek bilmeyen bir kurultaylar sürecine girdi. CHP pazar günü de 22. Olağanüstü Kurultayı gerçekleştirdi. Bu olağanüstü çağrı, bir öncekinden farklıydı. Öncekini CHP Genel Merkez yönetimi yaparken, bu son kurultay çağrısını delegeler yaptı. Ancak işlemler yine 38. Genel Kurultay'da seçilen yönetimce yürütüldü.

OLAĞANÜSTÜ KONGREDE SEÇİM YAPILDI!

CHP Tüzüğüne göre olağanüstü kongrelerde seçim yapılamıyor. Bunun bir istisnası var. Şayet "...olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyorsa... (m.43)" olağanüstü kongrede güven oylaması ve seçim yapılabiliyor.

ÖNCE GÜVENSİZLİK SONRA YETKİ

CHP delegeleri "güvensizlik oyu" ile mevcut yani 38. Genel Kurulda seçilen yönetimi Pazar günü düşürüldü.

Sonra seçim yaptı ve genel kurul -İstanbul delegeleri olmadan- eski isimleri tekrar seçti...

Yargılamalara karşı bir kalkan olan bu adım davaların seyrini değiştirebilir.

Şimdiki tartışma şu: mevcut yönetim bu işlemleri yapabilir mi yapamaz mı!...

Ankara'daki dosyanın "davanın konusuz kalması" yönünde karar vermesi ihtimali de var artık...

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI...

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklandı ve devamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Belediye Kanunu'nda (m.45) bu gibi durumlarda yapılması gereken belirtilmiş. Bu hallerde Vali'nin çağrısıyla Meclis; "başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili" seçmek zorunda...

KURA İLE BAŞKAN OLUNUR MU?

Mevzuata göre başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilmek zorunda. Buna göre üye tam sayısının; birinci ve ikinci turda üçte iki, üçüncü oylamada salt çoğunluğunu alan başkan vekili olur... Şayet nisap sağlanmazsa, üçüncü turda en yüksek oyu alan iki isim arasında seçim yapılır. Burada da sonuç çıkmazsa bu iki kişi arasında kura çekilir. Yani kura konusunda mevzuat net...

KONU DAVAYA TAŞINDI...

Süreçle ilgili dava açıldı AK Parti tarafından. Dava bir hak. Davanın "irade gaspı" olarak nitelenmesi de hata. Zira dava, kura sonucuna karşı değil. Kura ile belirlenmesinden önce yapılan seçim turlarındaki sayımlara dair.

AK PARTİ DİLEKÇEDE NE DİYOR?

Dava dilekçesinde konuya ilişkin emsal kararların olduğu bir kompozisyon var.

Dilekçede her tura ayrı ayrı itiraz ediliyor. İlk turda kimsenin kazanması mümkün olmamasına rağmen seçimin İbrahim Kahraman: 18 - İbrahim Akın: 19 şeklinde sonuçlandığı hatırlatılıyor.

İkinci tur oylamasında İbrahim Kahraman lehine 18 oy pusulası, İbrahim Akın lehine 19 oy pusulası mevcut olmasına rağmen, İbrahim Akın lehine 1 oy pusulasının 'mührün yanlış yere basıldığı' gerekçesiyle geçersiz sayıldığı,

Üçüncü tur oylamasında İbrahim Kahraman lehine 18 oy pusulası, İbrahim Akın lehine 19 oy pusulası mevcut olmasına rağmen, İbrahim Akın lehine 1 oy pusulasında "İbrahim Akın" yazısında "r" harfinin eksik yazılması gerekçe gösterilerek geçersiz sayıldığı yazılı dilekçede...

SON TURA DAİR TESPİT...

İbrahim Kahraman lehine 17 oy pusulası, İbrahim Akın lehine 19 oy pusulası 1 oy pusulası geçersiz mevcut olmasına rağmen, İbrahim Kahraman lehine 1 oy pusulasında 'İbrahim Akın' isim arasında '--' atılmak suretiyle "İbrahim-Akın" şeklinde yazıldığı ve 'pusulanın üzeri çizilmiş olduğu' gerekçesiyle geçersiz" sayılmasına itiraz ediliyor...

SONUÇ NE OLUR?

Oradaki durum siyasi değil tamamen hukuki...

Seçimi yönetmekle görevli meclis üyelerinin pusulalara dair kararları hatalı bulunursa başkan değişebilir veya seçim yinelenebilir. Hukuki açıdan ilginç bir durum var...