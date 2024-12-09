Halep oradaysa… II ''Tarihi Bir Gün''

Biz bu başlığı atalı 7 gün bile olmadı, Şam el değiştirdi.

61 yıllık Baas rejimi çöktü.

Dile kolay, 61-yazıyla altmış bir- yani yarım asırdan fazladır süren hükümranlık sona erdi.

Ne haftaydı dedirtecek gelişmeler yaşanıyor. Durulacak gibi de görünmüyor. Çünkü 'artçı' hamleler gelmeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önce "Esed rejimi İran ve Hizbullah'a verdiğimiz darbelerin doğrudan sonucu olarak düştü. Orduya Suriye ile olan tampon bölgeyi ve ona bitişik kontrol mevzilerini ele geçirmesi talimatını verdim. Suriye'deki Dürzi komşularımıza, İsrail ile barış içinde yaşamak isteyen Kürtlere, Hristiyanlara ve Müslümanlara barış elimizi uzatıyoruz" ifadelerini kullandı; sonra Netanyahu, Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölgeyi ele geçirdiklerini ve bu bölgeye dair 50 yıllık anlaşmanın Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte geçersiz kılındığını söyledi.

Ve hep söylediğimiz o cümleyi bu kez Netanyahu'nun ağzından doğrulandığını duyduk: "Beşşar Esed'in düşüşünü 'tarihi bir gün' olması İsrail'in Esed'in destekçileri İran ve Lübnan'daki Hizbullah milislerine yönelik askeri saldırılarının bir sonucudur"

Times of Israel haberine göre İsrail, Hermon Dağı'ın Suriye tarafını ve buradaki mevzileri ele geçirdi. İsrail ordusu da Golan sınırındaki 5 Suriye köyünün sakinlerine "Evlerinizde kalın, dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu ve Suriye'nin içişlerine ve ülkedeki gelişmelere müdahale etmeyeceklerini belirtti. Diğer taraftan Suriye Dışişleri Bakanlığı'na ve istihbarat binasına hava saldırısı düzenledikleri de gelen bilgiler arasında. Yani iki ülke arasındaki anlaşma çöktü.

Yani 'hareketlilik' sürüyor ve sürecek, o belli oldu.

Güneyde bunlar olurken kuzeyden de haberler gelmeye devam ediyor.

Güvenlik Kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun, "Özgürlük Şafağı" operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de başlatmış, harekat devam etmekle birlikte Münbiç'in yüzde 80'i kontrol altına alınmıştır. YPG/PKK'ya karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır"

Öyleyse o atasözünün geri kalan kısmıyla noktayı koyalım demiştik yaşanan bu baş döndürücü 'trafiği' yorumlamaya-anlamaya-anlamlandırmaya çalışmaya: Halep oradaysa, arşın burada.

Atasözlerinin ne kadar nokta atışı tespit yaptığını tarih bir kez daha gösterdi.

Şöyle bir güncelleme de olabilir pek tabii: Halep ordaysa, Şam da burada.