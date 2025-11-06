“Halk Devrimi”

Yine hevesleri kursaklarında kaldı.

Cumhur İttifakı surundan tuğla çektiklerini sandılar.

Temeline su verip, zemini yumuşattıklarını düşündüler.

Ellerini ovuşturdular...

Başta FETÖ'cülerin "Güneydeki çok sevdikleri ülke" olmak üzere "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefini akamete uğratmanın yolunu Cumhur İttifakı'nı parçalamakta görenler avucunu yaladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törende verdiği mesaj netti.

Erdoğan, "Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar" dedi. Sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında ellerini ovuşturanlara deyim yerindeyse tokadı vurdu...

"Cahil, köksüz, iş birlikçi güruhun kumpasları şüphesiz boşunadır" dedi... Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz bir kale olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'yi tezviratları için uyardı... CHP Genel Başkanı Özel'in yürüdüğü yolun yanlış olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Özel, bu siyasete devam ederse CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacak" ifadesini kullandı. Özetle her iki lider de tezviratları boşa çıkardı.

Peki, AK Parti ile MHP arasında hiçbir konuda görüş ayrılığı yok mu? Elbette olabilir, olması da normaldir. Zira her iki partinin kendi kimliği, duruşu, siyasi görüşü ve hayata bakış açısı vardır.

Zira Cumhur İttifakı, FETÖ'cü darbe girişimi sonrası "Yenikapı Ruhu" ile kurulmuştur.

Bu yüzden ülkenin birliği, dirliği...

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü...

Devletin devamlılığı ve güvenliği...

Bölge ülkeleriyle ilişkilerin tahkimatı...

Kalkınma hamlelerinin desteklenmesi...

Listeyi uzatmak mümkün...

Özetle; Cumhur İttifakı'nda "Mesele vatansa gerisi teferruattır" anlayışı vardır. Bu yüzden "Erdoğan ve Bahçeli'yi birbirine düşürüp, ülkeyi erken seçime zorlarız" hayali kuranlar aslında bir acziyet itirafı içindedir. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan meselenin adını koymuştur.

3 Kasım 2002 AK Parti'nin iktidara gelmesi "Bir halk devrimidir" ve takdir de her zaman olduğu gibi milletindir...

AKIL TUTULMASI MI VAR?

İnsan gerçekten anlamakta zorlanıyor.

CHP'den öyle açıklamalar geliyor ki; "Acaba ne içiyorlar?" diye insan düşünmeden edemiyor.

CHP İBB Grubu sosyal medyadan video eşliğinde bir mesaj paylaştı:

"İBB'nin açtığı İncirli Metrobüs Durağı üst geçidinde, kayyumlar eliyle işgal ettikleri billboardlara 'Yaparsa AK Parti yapar' yazdırarak İBB'nin alın terini sahiplenmeye çalışıyorlar. Bırakın onlar tabelalarda yazsın dursun; biz halkımız için çalışmaya devam ediyoruz."

Şimdi metrobüs projesini İstanbul'a kazandıran,

yollarını yapan, metrobüsleri alan AK parti,

CHP'nin iddiasına göre CHP'nin "büyük!" hizmeti Bakırköy İncirli Üst geçidi hizmetine çökmeye çalışıyor.

Şimdi "Kişi kendinden bilir işi" diye bir söz vardır.

Zira Dünya'da en çok metro çalışması yapılan şehir diye boy boy İmamoğlu pozu paylaşan kendileriydi. Üstelik de İstanbul'daki 10 metro çalışmasından 7-8'ini Ulaştırma Bakanlığı yaparken, mesele öylesine ayyuka çıktı ki bakanlık metrolardaki M harfini U harfi ile değiştirdi... Peki mesele ne onu da anlatayım?

AK Parti kuruluş yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da bir kampanya yapıyor. "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi" mesajı paylaşılıyor. Eski sloganını hatırlatıp "Yaparsa AK Parti yapar" diye yazdı.

Bir de el insaf AK Parti kala kala CHP'nin yaptırdığı üst geçide mi kaldı? 24 yılda yaptıklarını belgesel yapsak saatler sürer...

Akıl tutulması meselesiyle ilgili bir başka başlık daha var.

CHP Genel Başkanı Özel, "İmamoğlu Suç Örgütü" soruşturmasının kritik itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığını iddia etti...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddiayı yalandı.

Özel öfkeyle soruyor; "Nereden biliyor, çip mi takmış, nereden biliyor demek ki her gün görüntülü görüşüyorlar. Akın Gürlek kaçmadığını nasıl biliyor."

İyi de güvenlik güçleri başsavcılık adına görev yapıyor. Yani böyle bir kaçma durumu olsaydı, asıl Başsavcı Gürlek'in haberdar olmaması saçma olurdu. Ayrıca bunu kontrol etmek o kadar da zor değil. Zaten Aktaş'ın adresi belli, yurt dışına yasal yollardan çıkması durumunda kayıtlarda görünür. Ancak şunu da söylemek lazım. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı yoksa bu da bir eksikliktir.

Peki aynı soruyu biz tersten soralım. CHP Genel Başkanı Özel, itirafçı Aktaş'ın "kaçtığını" nereden biliyor, öne sürüyor?

Özel'in kulağına bu iddiaları kim fısıldıyor?

Hatırlayın geçmişte Özel'in selefi Kılıçdaroğlu da ortaya böyle iddialar atar sonra da tazminat davaları ile karşı karşıya kalırdı.

Hatta CHP'de bir tazminat fonu kurulmuştu.

Belli ki aynı güçler Özel'i de aynı yoldan yürütüyor.

Ne diyelim gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır...

Eğer, Özel'in bu çıkışları "İmamoğlu Suç Örgütü" kapsamında İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadesinin alınması sürecini gölgelemekse bunlar nafile çabalardır. Zira hukuk, sosyal medya gündemine göre değil, elindeki delillere göre yol yürüyor.

BAHŞİŞ MESELESİ

Sosyal medyadaki serzenişleri sizler de görüyorsunuz.

"Zaten fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz.

Bir de üstüne şimdi fişlere 'Servis ücreti' gibi bir kalem eklediler" diye... Şimdi bahşiş meselesi bana göre hizmet kalitesine göre gönülden gelen bir durum olmalı... Zira tabakları kafana vurur gibi masaya bırakan, mendebur suratlı bir garsona ya da işletmeye de mecburen bahşiş vermek insanın zoruna gidiyor. Sanki haraç kesiliyormuş gibi hissediyor insan.

Bu yüzden Ticaret Bakanlığı bu konuda tıpkı menülerin kapı önüne konulması zorunluluğu gibi bir uygulamaya gitmeli...

İşletmenin kapısında tıpkı tabelası gibi büyük puntolarla "Bu işletmede zorunlu bahşiş uygulaması vardır" diye yazılmalı...

Ben bunu kabul edip o işletmede yemek yiyorsam bu bir tercihtir...

Aksi durumda ağız tadınız bozuluyor.

Geçenlerde bir İngiliz turist video çekmiş. "Ortaköy'de patatese 400 lira verdim. Bu normal mi?" diye soruyor. Hele ki patatesin kilosunun 20 lira olduğu zamanlarda... Vatandaş altına yorum yazmış "Aralarında anlaşıyorlar. Fiyatları birlikte belirliyorlar" diye...

Bu hem tekelleşme olduğu için suç hem de milletin parkına tezgah açıp fahiş fiyatla satış yapanların ne kadar vergi ödediği, kaç para işgaliye verdiği, maliyet ile fiyat arasındaki bu uçurumun sebebinin ne olduğu araştırılmalı... Geçenlerde Galata'da yemek yiyen turistlere 59 bin lira hesap çıkarıldığı haberinin ardından cezai işlem uygulanmıştı.

"Turizmi Baltalama Kanunu" gibi bir düzenleme yapıp özellikle bu tür işletmelere sadece para cezası değil, kapatma cezaları da verilmeli...

Bu arada görünce yüreğimi yaralayan bir haberi de paylaşıp satırlarımızı noktalayalım...

Bahçelievler semt pazarında vatandaşın seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla çürükleriyle değiştiren engelli pazarcının görüntüsü içimizi yaktı. Resmen yankesicilik gibiydi.

Sana "Rızkını çıkar" diye belediye bir imkan tanımış tezgah vermiş, sen sahtekarlık yaparak hem pazarcı esnafını küçük düşürüyorsun, hem de ahiretini yakıyorsun. Değer mi? Oysa Kur'an-ı Kerim'de defalarca "Terazide hassas olun" diye uyarıyor.

Esnafın bu adamın suratına tükürmesi lazım...

Aksi durumda bir hafta tezgah kapatma cezası bunları ıslah etmeye yetmeyebilir.

Yazık gerçekten yazık...