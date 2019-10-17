Hangi annelere kreş desteği verilecek

Çalışan annelerin en önemli sıkıntısı, kendisi işteyken/çalışırken çocuğuyla kimin ilgileneceğidir. İşte çalışan annelerin çocuklarının keş, anaokulu ve gündüz bakımevlerinde gönderilmesi durumunda destekten yararlanılabilecek.Başvurular internet üzerinden e-devlet şifresi ile yapılabilecek.

Buna göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu protokolü kapsamında 0-60 aylık arasındaki çocuklarını Bakanlıklara bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 sigortalı çalışan anneye 24 ay boyunca aylık 100 avro mali destek sağlanacak.

Annelerin yükümlülükleri

Sigortalı annelerin kesin kaydını yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmesi için;

• Çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine annenin çalıştığı süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecek.

• Takvim ayları itibarıyla; çalışan annenin bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışması bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işverenin sigortalı anne adına SGK’ya 30 gün SGK primi ödemelidir).

• 30 gün ve üzeri raporlu olunması durumunda ilgili birime bildirilmelidir. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.

• Çocuğun gönderildiği kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırılan TL hesabından düzenli olarak ödenmesi gerekir.

Mali destek ne kadar?

Annelere verilecek mali destek miktarı aylık 100 Avro'dur. Bu mali destek, çocuğun okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi) gönderildiğinde ortaya çıkacak olan masrafların bir kısmını karşılamaya yönelik olacak. Ayrıca projeye kayıt olunduğunda ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 Avro ödenecek. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecek. Çocuk 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecek.

Kaç anne faydalanabilecek?

Sigortalı çalışan annelerin projeden Faydalanabilmeleri İçin:

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) çocuk sahibi olunması,

• Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeleri,

• Projeden mali destek ödemesi almak istedikleri çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmeleri (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.),

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmaları (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç),

• Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancınızın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması, (2019 yılı için 5.116,80 TL)

• 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerine uygun olarak düzenli gönderilmesi gerekmektedir.

• Projenin uygulanacağı illerde, ilk ön kayıt yapan ve şartları sağlayan aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanacaktır. İllere göre mali destekten faydalanacak kişi sayısı: İstanbul 3250, Ankara 1500, İzmir 1500, Antalya 1500, Bursa 1250, Malatya 750, Elazığ 500'dür.