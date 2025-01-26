Hangisi devlet, hangisi terör örgütü?

Dün Filistin topraklarında tarihi bir gün yaşandı. HAMAS 4 İsrail askerini teslim ederken, İsrail de 200 Filistinliyi serbest bıraktı.

Gazze'deki Filistin Meydanı'nda icra edilen teslim töreni HAMAS'ın muhteşem bir gövde gösterisine sahne oldu.

Başlarında yeşil bandaj, yüzlerce silahlı HAMAS mensubu, askeri elbise içinde binlerce Gazzelinin bulunduğu meydanda tertip aldı.

HAMAS sadece bu manzara ile dahi bütün dünyaya yıkılmadığını askeri disiplinini koruduğunu ve her ihtimale karşı hazırlıklı olduğunu duyurmuş oldu.

Teslim ettiği 4 İsrail askerinin neşesi ve morali işkence görmedikleri aksine çok iyi bakıldıklarının tezahürüydü.

İsrail askerleri düzenli elbiseleri, boyunlarında kimlik kartları ellerinde hediyeleriyle kalabalığı selamladılar.

HAMAS daha önceki takaslarda olduğu gibi dün de ne denli medeni insanlar olduklarını ve esirlerine işkence değil insanca muamele ettiklerini gösteriyordu.

HAMAS yılların tecrübe ve birikimine sahip medeni bir devlet gibi hareket ediyordu.

Örnek davranışlar sergileyerek gerçek bir devlet gibi disiplin içinde esirleri karşı tarafa verdi.

Oysa İsrail hukuksuz olarak hapiste tuttuğu binlerce Filistinliye nasıl işkence ettiğini kurtulanların ifadelerinden biliyoruz, dünya biliyor.

Serbest bırakılan İsrailli 4 kadın asker ise yaptıkları ilk açıklama ile İsrail'in bombalarından koruduğu için elbise ve yiyecek içecek verdiği için HAMAS yiğitlerine teşekkür ettiler!

Yani HAMAS devlet gibi İsrail ise tam bir terör örgütü gibi davrandı/davranıyor.

İsrail, 15 ay boyunca çocuk kadın demeden insanları katliama tabi tutan, hastane okul mabed ayrımı yapmadan şehirleri yerle bir eden mantıkla hareket etti ediyor. Gazze'de bıraktığı katliamı Batı Şeria'da devam ettiriyor. Öldürüyor yıkıyor tahrip ediyor insanları göçe zorluyor.

HAMAS medeni bir devlet gibi, İsrail ise vahşi bir terör örgütü gibi davranıyor.

Aradaki fark insana hayat hakkı tanımayan Siyonist mantığı ile esirine bile insani muamelede bulunan Müslüman farkıdır.

HAMAS bu özelliğiyle İslam'ın merhamet anlayışını da tüm dünyaya göstermiş oldu/oluyor.

İsrail'in bitirmek istediği HAMAS dünkü gövde gösterisiyle direnişten asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etti.

Dünkü gösteri aynı zamanda 'Gazze yönetiminde HAMAS'a yer yok' diyen başta ABD, İsrail ve Ramallah yönetimi olmak üzere herkese 'Gazze HAMAS'tan sorulur!' mesajını vermiş oldu.

Gazze halkının HAMAS etrafında kenetlenmiş olması da tüm dünyaya işgale karşı direnişin asla dinmeyeceğini ilan etmiştir.

Evet kayıp çoktur, zarar büyüktür ama dünyanın en modern ordularının ve silahlarının bile imanı yenemeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır.

Gazze, 'İnanıyorsanız en üstün sizsiniz' ilkesini Müslümanlara bir kez daha hatırlatmıştır.

Bu gece Miraç gecesi.

Efendimiz Aleyhisselam'ın bu gecede yücelere uruc ettiği kutlu mekan olan Mescid-i Aksa maalesef Siyonist yönetimin işgali altında.

Biz Müslümanlar bu zilletten kurtulmadıkça bu gecenin şuuruna varmış ve hakkını vermiş olamayız.

Gazze kahramanlarının direnişi Leyle-i Miraç'ın bilincine varmamıza sebep olsun duasıyla Allah'a emanet olun!