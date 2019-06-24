‘HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ’

Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu savaşa itildi… Berlin kurguyu yapmış ve çıkış yolu, hareket alanı kalmamıştı.

Eylül 1914’te Berlin, Osmanlı İmparatorluğu’nu savaşa itmek için fırsat kolluyordu. Osmanlı ordusunu kontrol yetkisinde olan Liman von Sanders ise Batıda savaş sürerken, İstanbul’da oturmak yerine, cephe görevi almak istiyordu. Bu yolda Kayser Wilhelm’den dönüş izni ve cephe görevi istedi. Kayser ise cevabında, generalin yüksek imparatorluk çıkarları gereği İstanbul’da olduğunu ve zaten savaş görevi yaptığını yazdı… Almanya’nın Osmanlı’ya karşı gizli niyetini Kayser belirliyordu. Osmanlı belki o an tarafsızdı, ancak von Sanders’in bilmediği planlar vardı. Berlin açısından von Sanders ve İstanbul zaten cephedeydiler. Bunu Bab-ı Ali bilmiyordu.

Almanya’nın Osmanlıyı savaşa itme hedefinin odağında 10 Ağustos’tan beri İstanbul’a demirli Goeben ve Breslau vardı.

5 Eylül’de İstanbul’daki Alman sefiri Enver Paşa’ya, ‘Harekete geçme zamanı geldi’ demiş ve hedefin Mısır ya da Odesa olduğunu bildirmiştir... Bunu nereden biliyoruz? İstanbul’daki Rus sefirinden... Rus Sefiri Giers bu görüşmenin ayrıntısını öğrenmiş ve kendi Dışişleri Bakanı Sazanov’a telgraf yollamıştı. ‘Gizlilik’ kalmamıştı, gizli sanılan bilgi isteyene ulaşıyordu.

20 Eylül’de Alman sefirinin Goeben ve Breslau’yu Alman bayrağıyla Karadeniz’e çıkartmaya çalışması kriz yarattı. Daha üç gün önce gemilere Türk bayrağı çekilmişti. Von Sanders bile gemilere yeniden Alman bayrağı çekilmesine karşı çıktı. Ancak Alman sefiri Wangenheim Türk bayrağı taşısa da gemilerin, temelde Alman çıkarlarını korumakla görevli olduklarını Bab-ı Ali’ye bildirdi. Sonra da ekledi: ‘Gemiler Rus donanması ile çatışmayacaktır’... Elbette bu sözün hiçbir geçerliliği yoktu. O şartlarda iki Alman gemisinin Karadeniz’e açılması, savaşın başlaması için yeterliydi.

22 Eylül’de Avusturya-Macaristan’ın İstanbul sefiri Pallavicini, Bab-ı Ali’nin Rusya’dan kopmasını ister. Bu bilgiyi de Rus telgrafları yansıtıyor. Sır yoktur, bilgi paylaşılmaktadır.

27 Eylül’de Viyana’dan İstanbul Sefirine giden telgraf, ‘Osmanlı donanmasının Karadeniz’de Rus donanmasına saldırması için elden gelen her çabanın gösterilmesini’ ister. 2 Ekim’de yine aynı girişim yapılır.

Bab-ı Ali ise Karadeniz’de Rusya ile çatışmaya girilmesi ve çatışmanın kaybedilmesi halinde Rusya’nın İstanbul’a girmesi riskini görmektedir. Aynı sırada Osmanlı vilayetlerinde çelişkili durumlar yaşanmaktadır. Mesela İngiliz sefiri Londra’ya, Suriye, Irak, Mısır sınırı-Sina ve İran tarafında Osmanlı savaş hazırlıkları yapıldığını bildirir. Aslında bir yanda seferberlik de sürüyordu ve Osmanlı hareketlenmesi bu hazırlıklarla açıklanabilirdi. Ancak savaş bölgeyi ve dünyayı siyah-beyaz tonlara sürüklemişti ve niyetler başkaydı.

Uğursuz Ekim 1914