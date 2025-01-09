Hassas süreçte siyaset kamuoyunu rahatlatmalı

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla DEM Parti'nin başlattığı ziyaret trafiği kamuoyunda yeterince anlaşılamadı. Meclisteki ziyaret trafiğinde fotoğraf veren büyük partilerin (AK Parti, MHP ve CHP) seçmen tabanlarında bir tedirginlik olduğunu görmezden gelemeyiz. Siyasetin kamuoyunu rahatlatması ve toplumdaki endişeleri gidermesi gerekiyor.

Bölgemizdeki ateş topu yayılma riski taşıyor. Suriye sahasında geçtiğimiz yıllarda İsrail-İran savaşı sürdü. İsrail, Suriye sahasını vururken Şam yönetimi içine kapanmış ve konfor alanında sessizce yaşıyordu.

Şimdi İsrail Suriye, Irak ve İran sahasındaki Kürtleri Tahran'a karşı hazırlamak için ABD'yi bölgeye davet ediyor. ABD'nin Suriye ve Irak'ta Kürt grupları nasıl bir maceraya sürükleyeceğini göreceğiz.

ABD kendi çıkarları doğrultusunda Çin'in bölgedeki partneri İran'a müdahaleyi planlıyor. Bu müdahale hem Moskova-Tahran ilişkisi hem de Pekin-Tahran ilişkisini cezalandırma gayesi taşıyor.

Yukarıdaki fotoğrafta gözükmeyen ancak bu sürece destek olan Körfez Araplarını unutmayalım. Körfez sermayesinin İran'ın etkisini kırmak için kolları sıvadığını, geçmişteki otonomi arayışlarını bir kenara ittiklerini söyleyebiliriz.

Yeni Şam yönetimi, Lübnan ve İran arasındaki bariyerlerden biri. Lübnan'da Hizbullah'a sevkiyat yolu tıkandı. Irak ve Suriye'deki Kürt grupları ise iki ateş arasında.

KDP ve KYB, İran'ın gölgesindeyken İran'a karşı nasıl konumlanacak göreceğiz. İran ve Irak Şiası farklı kodlara sahipti. Irak'ın işgal süreci ve sonrasında gelişen İran etkisi uzun bir müddet Bağdat'ın kollarını bağlamıştı. Bugünlerde Bağdat'a Tahran'dan uzaklaşma baskısı belirgin hale geldi.

Siyaset kurumu bölgede yaşanan gerginlik hakkında kamuoyunu bilgilendirmeli. Hassas bir süreçteyiz ve serinkanlı politikacılar duygusal yurttaşları rahatlatmalı.

Trump Ne Söylüyor?

Trump'ın çılgınca açıklamaları dünyayı sarsıyor. Panama, Grönland, Kanada ve Arktikt Denizi'ne yönelen Trump, Rusya ve Çin'i izole etmek için adeta meydan okuyor.

Bu köşede Pasifik ve Arktik (Kuzey Kutbu) vurgusu yapmıştık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması için verilen çabayı Arktik Denizi'nde yaşanacak savaşla ilişkilendirmiştik. Ülkemiz akademisi son yıllarda bu sahaya odaklanmış ve epeyce kitap yayınlanmış durumda.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kürsülerimiz Arktik'e yaşanacak gerilime dair tezler yaptırmış. Bu alanda 2014-2024 arasında 18 yüksek lisans tezi yazılmış. 2020-2024 arasında ise 4 doktora tezi yazılmış durumda. Bu tezlerin tahmini başlangıç tarihini dikkate alırsak 2017-2018 arası üniversitelerimiz Kuzey Kutbu'na odaklanmış.

Arktik Denizi'nde buz kırıcı gemilerin artması, kestirme bir güzergâh olarak Çin ve Rusya'nın bu rotayı daha uzun süre kullanması ve bu havzadaki enerji kaynakları dikkat çekici boyuta ulaştı.

Trump'ın Türkiye ve Erdoğan hakkındaki olumlu düşünceleri kafa karıştırıcı. Geçmişte yaşanan sorunlara rağmen Trump-Erdoğan ilişkisi krizleri çözebilecek mi göreceğiz. Ancak Ankara'da dışişleri kaynakları ABD ile sorunların çok sert tartışmalar yaşansa bile çözülecek bir süreçte olduğunu söylüyor. Zira devletin en üst katında "teröre asla müsaade edilmeyeceğini ve pazarlık yapılmayacağını" duyan kulaklar var.