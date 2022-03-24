Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Forum Metaverse yeni dönemin kapılarını aralaması bakımından son derece önemliydi. Dünya bir taraftan bize gösterilen haliyle kanla, gözyaşıyla sınır kavgalarıyla mücadelesine devam ederken, aslında bir yandan da bugünkü bakış açımızla 'paralel evren' diyebileceğimiz bir yapının adımlarını hızla atıyor... Peki bu yeni dünyada Türkiye nerede olacak?.. Farkındasınızdır... Aralarında bizim de olduğumuz pek çok ülkeyi başka gündemlerle meşgul ediyorlar... Özellikle bu önemli hamlede geri kalmamızı istiyorlar... Bu sütunda daha evvel yerli otomobil maceralarımızı, yerli uçak maceralarımızı defalarca yazdım. "Siz zahmet etmeyin, biz size ihtiyacınız kadar veririz" deyip 100 senedir bizi oyalayan bize kendi arabamızı, silahımızı, uçağımızı yaptırmayan Batı'ya karşı bu defa farklı bir Türkiye var...

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Albert Einstein, hayâl gücünün önemine vurgu yapmak için şöyle demişti: "Hayâl gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayâl gücü tüm dünyayı kapsar." 1931 yılı şartlarında söylenmiş bu söz işte bugün vizyoner bir liderin ellerinde yeni Türkiye'nin anahtarı olmak üzere... Bugün birileri ısrarla bizim başka şeyler konuşmamızı istese de Erdoğan liderliğindeki büyük ve güçlü Türkiye'nin masasındaki kavramlar; Bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, veri analizi, veri görselleştirme gibi kavramlar... Ekonomiden sağlığa, eğitimden çalışma hayatına tüm sektörler her geçen gün bu yeni kavramların etkisiyle yeniden tasarlanıyor... Şimdi Hayal gücü, bilgiyle buluşuyor... Bunu da en net göreceğimiz alan şüphesiz METAVERSE olacak...

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Metaverse; "Meta" (öte) ile "universe" (evren) sözcüğünün son kısmı alınarak oluşturulan bir terim. Biz bu ifadeyi ilk kez, 1992 yılında Neal Stephenson imzalı Snow Crash adlı bilimkurgu romanında gördük... Bu romanda internet, gelecekte Metaverse adı verilen üç boyutlu sanal bir uzaya dönüşüyor ve insanların sahip olduğu avatarlar bu mekânda yazılımların yönettiği avatarlarla birlikte yaşıyordu. Bugün çok da yaklaşmadık mı bu tabloya?..

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Metaverse yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı bile... İki boyutlu internette var olan veya hayatlarımızda fiziksel olarak olup da dijitalleştirilebilecek olan her şey artık Metaverse'e aktarılıyor... Misal e-devlette bir evrak bulabilirken şimdi avatarlarımız sanal bir vergi dairesinde dosya dolabına girip ilgili evraka ulaşabilecek... Bu dijital evrende oluşturulan 3 boyutlu avatarlarla çalışmak, gezmek, oyun oynamak, konsere gitmek, kripto paralarla alışveriş yapmak, toplantılar düzenlemek gibi birçok günlük aktiviteyi yerine getirmek mümkün olacak..

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Ve en önemli soru; Metaverse'ün 'Sahibi Kim Olacak?'... Kaç evren kurulabilecek?.. Birbirine benzer evrenler çakışmayacak mı?.. Örneğin herkes kendi dijital evreninde bir Kadıköy, bir Bakırköy kurabilecek mi? Sanıyoruz ki 'evet', bu alternatifler çok olacak ve günün sonunda 'iyi olan' kazanacak...

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İnsanlık için yeni (iyi/kötü) olasılıklar dünyası sunması beklenen, birleşik meta-evrenin önünde uzun bir yol olsa da, bu kavramın hayata geçirilmesini sağlayabilecek gelişmelere bugünden böylesine kuvvetli bir mesai harcanmış olmasının kıymetini bilelim... Sosyal medya platformları kurulurken nasıl ki biz birer 'müşteri' olarak kaldık... (Kızmayın bana ama öyle oldu... Oyun kurucu başkalarıydı...) Şimdi ise aynı hataların tekrarlanmadığını görüyoruz... Türkiye'de bir siyasi partinin "Metaverse" olgusuyla bu kadar geniş ve en üst düzeyde ilgileniyor olması değerlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teknolojik gelişmelere, bilime ve bu alandaki ilerlemeye verdiği önem ve destek de hepimizin malumu. Türkiye, artık teknolojiyi yakalamaya çalışan değil, gelişmiş teknolojik ülkelerle aynı paralelde yoluna devam eden ve hatta bazı alanlarda teknolojiyi belirleyen ülke konumuna geldi. Bu açıdan AK Parti'nin düzenlediği Metaverse toplantısı ilerici, reformcu, bilime ve teknolojiye önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve dolayısıyla AK Parti'nin vizyonunu göstermesi bakımından önemlidir.