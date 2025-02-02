Sabah kalktınız sokağa çıktınız.

Sisli, puslu bir hava ama içinde bir de yanık kömür kokusu gibi bir koku var. Hafiften genzinizi yakıyor.

Zira İstanbul'da karbonmonoksit patlaması var.

Hani şu sobadan sızan gazdan zehirlendiler haberlerinde sık sık adı geçen sinsi katilden bahsediyorum.

Uzmanlar baş ağrısı, öksürük, halsizlik gibi etkilerinden bahsediyor.

Uzun vadede kanserojen etkileri olduğu da muhakkak...

Ve yine uzmanlar diyor ki "Camları kapatmakta fayda var.

Mecbur kalmadıkça sokağa da çıkmayın."

Gençler bilmez İstanbul 90'lı yıllarda da böyleydi.

Kirli hava sebebiyle gazeteler maske dağıtırdı.

İmamoğlu yönetimi hiçbir şey yapmasa bile, en azından İstanbullulara nostalji hizmeti getirdi! Her şey çok güzel oldu. Eski günleri yeniden yaşar olduk. Marmara'da müsilaj, yollarda yanan otobüsler, boğulduğumuz bir hava oh mis... Zira o günleri unutmuştuk.

İmamoğlu demişken kendisi bu aralar otobüs üstünden yine "Mağdurum" şovları yapmakla meşgul...

Megabüs'ü, Hızray'ı getiremedi ama adalet getirecek.

Otobüsçülerin parasını ödeyemiyor ama emeklinin, çalışanın yüzünü güldürecek. Bana sorarsanız CHP'lilerin artık camları kapatmasının zamanı geldi. Ama elbette kendileri bilir.

Benim yandığım mesele demokrasinin bir cilvesi olarak hep birlikte zehirleniyor olmamız.

Neyse hayırlı karbonmonoksitler...

SİYASETTE "KIBLESİ" TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Görüş geleneğinden gelenler üstünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi çok ilginç bir çıkışla vurmaya çalıştı...

Özel, "Biz İstanbul Boğazı'nda Amerikan filosunu denize dönerken bunlar filoya karşı dönüp namaz kılan adamlar." Dedi.

Yani Erdoğan'ın kıblesinin ABD olduğunu iddia etti.

Şimdi bir liste halinde buraya yazıyorum.

Kararı siz verin.

15 Temmuz'da tankların yanından geçip giden CHP lideri Kılıçdaroğlu

Emperyalizmin kuklası FETÖ'cülere karşı milletle birlikte eden Erdoğan

"Muhalefetle birlikte Erdoğan'ı devirmeliyiz" diyen ABD Başkanı Biden'ı emekliye sevk eden Erdoğan...

Batı Başkentlerinde ikbal arayan, ABD'de 8 saat ortadan kaybolan ve sonra hamburger yedik diyen Kılıçdaroğlu.

ABD Başkanı Trump'ın tehdit mektubuna karşı Suriye'deki operasyonları yapan ve o mektubu bizzat Beyaz Saray'da iade eden Erdoğan...

İngiliz Elçiyle balıkçıda buluşan, ABD Elçisi karşısında iki büklüm "I am okey" diye konuşan İmamoğlu

"Osman Kavala'yı serbest bırakın" mektubu yazan elçilere ayar veren Erdoğan,

"Hamas terör örgütü" diyen Özel ve İmamoğlu

"Hamas Kuvayi Milliyedir" diyen,

dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e "One Minute" diyerek tarihe geçen Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'dan Özel'e cevap verdi.

"Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel'e sadece şunu hatırlatıyorum; müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Seçim kazanmak uğruna FETÖ'sünden Kandil'ine, Avrupa'sından Amerika'sına karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir odak kalmadı." Dedi.

Özetle kimin yönü emperyalizm ya da ABD, kimin yönü Ankara ve mazlum milletler...

Takdir milletin elbette.

15 ŞUBAT'TA NE OLACAK?

DEM Parti İmralı ziyaretlerini tamamladı.

Cumhur İttifakı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü lağvetme açıklamasını bekliyor.

Ve iddia o ki bu açıklama 15 Şubat'ta olacak.

"Örgütü lağvetme" açıklaması gelse dahi ben etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum.

Suriye'deki Terör Örgütü PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in bu süreçte, Barzani üstünden Fransa'dan yardım istemesi, Macron'un destek açıklamaları boşuna değil. Gerçi Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa'ya anladığı dilden cevap vermişti... Öte yandan, Örgütün İsrail'e sırtını yaslama çabası sürüyor.

Bu durum Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmeyi daha kritik hale getiriyor.

Zira Netanyahu'nun doğal müttefik gördüğü terör örgütünü kollamak için Trump'ı Suriye'den çekilmemesi için ikna etmeye çalışacağı muhakkak. Bakalım neler olacak? Ancak her şartta Türkiye bu bahara kadar kendi göbeğini kendi kesecek ve terörsüz Türkiye'yi inşa edecek...