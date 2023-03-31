HDP'nin önündeki annelere bir şey diyor musunuz?

İstihbarat ve kolluk kuvvetlerinin sıkı iz sürmesiyle geçen hafta bir PKK/KCK mensubu yakalandı. İz sürme, Türkiye-İran sınırındaki tellere takılı bulunan çantanın içinde silah ve mühimmat bulunmasıyla başladı.

1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 1 şarjör adet tabanca, 49 Kalaşnikof mühimmatı ile 9 tabanca fişeği bulanan çantanın PKK/KCK İran yapılanması içinde yer alan Memo/Mamo Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'e olduğu tespit ediliyor. Bombalı eylem yapması için Türkiye gönderilen Ehmet'in izi Ağrı Doğubayazıt'ta bulunuyor. Yapılan takipte Ehmet'in bir siyasi partinin Doğubayazıt'taki ilçe binasına girdiği ve partideki bir kişinin onu alıp saklanması için evine götürdüğü de güvenlik kayıtlarına giriyor. Görüntülerde Ehmet ve partideki şahıs yan yana değil, dikkat çekmemek için belirli mesafe aralığıyla arka arka yürüdükleri de görülüyor.

Şimdi size 100 puanlık bir soru: PKK/KCK mensubu Ehmet hangi partinin ilçe binasına girmiştir? Sizleri duyar gibiyim, "Bunu bilmeyecek ne var, tabiî ki de HDP"!

Tebrikler, bildiniz!

Evet, Türkiye'ye bombalı eylem yapması için gönderilen Memo kod adlı Ehmet, HDP Ağrı Doğubayazıt ilçe binasına gidiyor. Burada, PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren Botan Ergül'le buluşup örgüt evine geçiyorlar.

Polis örgüt evine yaptığı baskın sırasında Memo kod adlı Ehmet kaçıyor ama fazla uzağa gidemeden yakalanıyor. Ehmet'le birlikte örgüt evindeki 5 kişi de gözaltına alınıyor.

Memo kod adlı Ehmet'in annesi terör örgütünün İran'daki bürosuna gidip "Oğlumu siz kandırdınız, oğlumu geri verin" der mi, Türkiye'deki anneleri örnek alıp oturma eylemi başlatır mı bilemiyorum. Mâlûmunuz Türkiye'de bir grup anne, çocuklarının HDP binasına girip terör örgütü PKK kamplarında çıkması üzerine HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatmışlardı. "Çocuklarımızı geri verin" diyen anneler 3 Eylül 2019'dan beri HDP önünde eylemdeler.

4 yıla yaklaşan eylem neticesi birçok anne çocuklarına kavuştu. Anneler diyor ki: Bizim çocuklarımız HDP'ye gidiyorlardı. Burada dağ çıkmaları, terör örgütüne katılmaları yönündeki propaganda ve baskılarla çocuklarımız evlerinden kaçıp terör kamplarına gittiler. Çocuklarımızı dağa gönderen HDP'dir, biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı geri alana kadar da oturma eylememiz sürecek.

Çocukları HDP tarafından PKK'nın terör kamplarına gönderilen anneler soğuk sıcak demeden bin üç yüz gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeler.

HDP, körü körüne Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşenlerin Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Bu destek karşılığında hangi sözleri aldılar acaba? Çeşitli tevatürler dolaşıyor. PKK'nın lider kadrosu da art arda yaptıkları açıklamalarla kitlelerinden Kılıçdaroğlu'na destek istediklerine göre büyük vaadler aldıklarını rahatlıkla yazabilirim. Bu vaadlerden biri de, çocuklarını HDP'den geri isteyen ve HDP önünde oturma eylemi yapan annelere müdahale olabilir.

Körü körüne Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşenler, HDP'yi de aranıza aldınız. HDP'ye vaadler verirken, HDP tarafından çocukları PKK'nın terör kamplarına gönderilen annelere bir vaadiniz var mı, bir şey söyleyecek misiniz? Yoksa, 4 yıldır yaptığınız gibi görmemezlikten mi geleceksiniz?...