HDP'nin şamar oğlanı İYİ Parti

İYİ Parti tam mânâsıyla HDP'nin şamar oğlanı hâline geldi.

HDP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığında birleşen partilere "Bize mahkûmsunuz" mesajını vermek istediğinde İYİ Parti'yi tokatlıyor.

Türk siyasî tarihine geçen HDP'nin İYİ Parti'yi tokatlamalarından biri de 2019 senesinde olmuştu. Hafızalara kazınan tokatlama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşmişti. Meclis kürsüsünden HDP Milletvekili Fatma Kurtulan İYİ Parti grubuna parmak sallayarak, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Siz şunu bileceksiniz: En köşede oturuyorsunuz. Bakın, aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz, en köşede oturuyorsunuz, kapının eşiğinde oturuyorsunuz. Böylesi bir partiye 'Haddinizi bilin', 'Şunu deyin, bunu deyin' diyemezsiniz." demişti.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın TBMM'de İYİ Parti'ye attığı şamarın sesi Tanrı Dağı'nda yankılanmış Kandil'de mâkes bulmuştu.

Kocası PKK terör örgütü üyesi olan Fatma Kurtulan'ın sözleri yenilir yutulur değildi ama İYİ Parti yuttu. Yutmak zorundaydı. Ne diyordu Kurtulan: "Siz şunu bileceksiniz: En köşede oturuyorsunuz. Bakın, aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz, en köşede oturuyorsunuz, kapının eşiğinde oturuyorsunuz."

Siyasette ender görülen, mânâsı çok derin bir aşağılamaydı. HDP'li Milletvekili Fatma Kurtulan mezkûr sözlerle İYİ Parti'ye haddini bildirmiş oldu: "Fazla sesiniz çıkmasın, zaten kapın eşiğinizdesiniz bir tekmeyle kapının öbür tarafına göndeririz!"

Zevâhiri kurtarmak adına İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu kısık sesle bir şeyler söyledi ama sözleri ne Tanrı Dağı'nda yankılandı ne de Kandil'de mâkes buldu.

Bu esaslı şamarın atılmasının üzerinden geçen 3 yılın ardından bu sefer HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İYİ Parti'yi şamarladı. Buldan, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için aylardır toplanıp dağılan masanın üyelerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kırmızı kart gösterdi. Buldan, Akşener'in muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü şu sözlerle kesti: "Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü nasıl söyleyeyim, daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor Türkiye'yi yönetecek kadının. Ben Akşener'in elbette siyasetine karışacak bir insan değilim. Herkes kendi siyasetine yapar ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum."

Buldan'ın Akşener hakkındaki sözlerine bir şey diyecek mevkide değilim. Sayın Akşener ortağı Buldan'a bir cevap verecektir diye umuyorum ama bu yazıyı gazeteye gönderdiğim saate kadar ne Akşener'den ne de partisinin sözcülerinden ses çıkmadı. Meral Akşener'in ve partisinin HDP'ye lâl kesilmesi yeni bir şey değil; mevzubahis HDP olunca konuşamıyorlar!

Belki de, şu an F Tipi Cezaevi'nde olan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la yapacağı kahvaltının hayaliyle yediği şamarları sineye çekip sükût ediyordur.