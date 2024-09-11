Hendek kazmaları gömdükleri Narin'lerin hesabını versin önce!

Bize uzatma değil utanma kablosu lazım...

Ayaklarımızın altından hüzün ipeği eteğini çekip gitti Narin. İncecik sesini kuyular kazdığı iğnelerden geçirip gitti. Dünyadaki son incelik, köpeklerin oyuklarında son kez yankılandı.

Isırgan otları bir gülü dağlamıştı işte. Hiçbir şey istemiyordu aslında, yaşamak hevesini kursağına tıkayacak bir şey de yapmamıştı. Kuyudaki Yusufların kız kardeşi olduğunu onu kurtaracak kervanlardan ümidini kestiğinde anlamıştı.

Narin hüzün madenindeki son pırlanta,

Bir kez gözümüzü

Bin kez gönlümüzü alarak gitti.

Dünyanın hiçbir şeyi

Garipliğin her şeyiydi Narin..

Bitirdiler.

Yaşarken de yetimmiş,

Evi varken yuvasız,

Aslında varken de kayıpmış

Bir taneyken bile sayılmazmış Narin.

.....

Narin'in ölümüyle

Dünyadaki bütün incelikler de öldü.

Kefen bulmak için yarıştığımız o iyi kalpler

Kederin gerdanına narince dizilerek gittiler.

...

Ne demiştik..

Acı gariplerin sadık köpeğidir

Kovsan da gitmez..

Şu acının üzerindeki her taze boşluğu, çirkef siyasetlerine fırsat oyuğu olarak gören çoklu organlar var bu ülkede!

Çoklu organ yani insanlık kırıntısı görünce kürdanla koşan ahır süzükleri.

Düşünün bu acının coğrafyasından konum alarak Kürt kardeşlerimizi leş siyasetlerine katık etmeye çalışanlar kendi kanlı arşivlerini bize unutturmaya çalışıyor..

Ha siyaset mi yapacaksınız!

Siz önce bıçakla delik deşik edildikten sonra yaktığınız üzerinden arabayla geçtiğiniz annesinin bile tanıyamadığı 17 yaşındaki Yasin Börü'nün hesabını verin!

Siz önce 11 aylık Bedirhan bebeklerin yastığına mahkum ettiğiniz babaların yüzüne konuşun !

Dağa kaçırdığınız kız çocuklarının en narin ruhuna ne yaptınız onu konuşun !

Sizden vicdan beklemek

Netanyahu'dan insaf beklemek gibi bir şey.

Siz bu topraklardaki çocukların İsrailisiniz.

Ve her Dem kahrolacaksınız.

Duam odur ki

Narinlerin ahı

Zalimlerinden aheste çıkmasın .

Ne oluyor diye soracak zamanınız bile olmasın !