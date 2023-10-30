Henüz 500 bin çocuk öldürmediler!

ABD liderliğindeki işgal kuvvetlerinin Irak'ı işgali 500 bin çocuğun canına mâl olmuştu. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'a katlettikleri 500 bin çocuk sorulduğunda "Buna değdi" demişti. Yani, "500 bin çocuğu öldürdük ama amacımıza ulaşmak için bunu yapmamız gerekiyordu ve buna da değdi" diyordu tüm gaddarlığıyla.

Albright, 2022 yılının mart ayından beri toprak altında 500 bin çocuğun hesabını veriyor!..

Afganistan'da katlettikleri çocukların tam sayısı belli bile değil. 'Yanlışlıkla' atıldı denilen bombalarla evinde veya okulunda öldürülen çocukların sayısı on binlerle ifade ediliyor.

Başta ABD olmak üzere Avrupa hükümetlerinin, işgalci İsrail'in kundaktaki bebekten hastanedeki çocuklara kadar bombalamasına tepki göstermemesine şaşıranlara da ben şaşırıyorum. Yahu bunların tarihi bu tür vahşet vakalarıyla doludur. Yazının başında size en yakın tarihten bir vakayı aktardım.

500 bin çocuğunun öldürülmesine "Değdi doğrusu" diyenler, 22 günde Filistin'de öldürülen 4 bin çocuk için ses çıkarmalarını beklemek abesle iştigal olur. Daha 500 bine çok var!..

Bir önceki yazımda (Kehanet ile hakikatin savaşı) işgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun bahsettiği Yeşaya kehanetine dikkat çekmişti. Netanyahu kendi kanlı kutsallarına atıflar yaparak konuşmaya devam ediyor. Netanyahu Filistinlileri, muharref Tevrat'ta geçen Amâlikalılarla eş tuttu.

"Netanyahu durup dururken Amâlikalılardan bahsetmez vardır bir pislik" diye düşünürken Yahudilerin tahrif ettikleri Tevrat'ta Amâlikalılara hakkında şu âyetin olduğunu öğrendik: "Şimdi gidin ve Amalek'in halkıyla savaşın. Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın ve asla merhamet göstermeyin. Hem erkekleri hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, develeri ve eşekleri gözünüzü kırpmadan katledin."

Evet, Netanyahu çoluk çocuk demeden yaptıkları ve yapacakları katliamlara kendi köklerinden meşruiyet kazandırıyor.

Eh, Yahudi kökenli eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright de boşuna "500 bin çocuk öldürdük ama değdi doğrusu" dememiş. Çocuk öldürmek itikadlarında var.

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Savaş Resti

Cumartesi günü İstanbul'da milyonların katılımıyla gerçekleşen Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'la alakalı kararlı tutumunu bir kez daha gösterirken İsrail'in katliamını destekleyen Batı'ya da her şeye hazır olunduğuna dair şu ikâzı yaptı: "Dün Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor. Ukrayna'da ölenler için gözyaşı döktünüz de Gazze'de ölen bu yavrular kim? Niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı, size sesleniyorum, siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesini mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi, bu millet dimdik ayakta. Yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla Libya'da neysek, Karabağ'da neysek, bilesiniz ki Orta Doğu'da oyuz."

Başkan Erdoğan mitingde, "Ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin?" diye tecâhül-i ârife yaparken cevabı Yahudi kökenli eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'in mezkûr sözünden mülhem ben vereyim: "Gayelerine ulaşmaya değecek kadar çocuk, kadın, yaşlı öldürmeye devam edecekler!"