HEP MAŞA KULLANDILAR

Sömürgeciler için Yunanistan, Osmanlıya karşı maşa idi. Uzaktan müdahale işe yaramayınca, Yunanistan’ı işgal edip, Venizelos’u işbaşına getirdiler.

Osmanlı İmparatorluğu için Birinci Dünya Savaşı, olanı koruma ve saldırıya karşı savunma savaşıydı. Müttefikler, savaş daha başlamadan Osmanlı ülkesini kendi aralarında pay etmişler ve ülkeden başka parçalar vermeyi vadederek taraftar toplamışlardı. Londra ve Paris açıkça Türk-Müslüman unsurun ‘Avrupa’dan atılmasını’ konuşuyordu. Balkan Savaşı sonucu Balkanlar terk edilmiş, Ege Adaları bırakılmıştı. Şimdi, saldırganların hedefi Boğazlar ve İstanbul, Anadolu ve Basra - Hicaz - Süveyş arasıydı.

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu kendini savunurken, Yunanistan, saldırı ve genişleme maksadıyla savaşa katılmıştır. Yunanistan’ın genişleme hedefinde Balkanlar, Ege ve Anadolu vardı. Bu alanların tümü Osmanlı ülkesiydi.

Savaş boyunca ve sonrasında Osmanlıya karşı hep yerel maşalar kullanılmıştır. Yunanistan, bu maksatla kullanılan ilk bölgesel maşadır. Yunanistan’ın içinde maşa olmak-olmamak ya da hangi devletten yana maşa olmak konusunda siyasi ayrılık çıkınca da Londra-Paris tereddütsüz kendi adamları Venizelos’u parlatıp, zor kullanarak işbaşına getirmişlerdir... Yunanistan’ı kendi yanlarında savaşa sokacak Venizelos’u işbaşına getirmek için İngiltere ve Fransa önce Selanik’i sonra da Aralık 1917’de Atina’yı işgal etmiştir. Venizelos taraftarları işgal ordusunun yanında kendi Yunan askerine saldırmıştır. Alman taraftarı’ olduğu gerekçesiyle Kral Konstantin’i bir Fransız siyasetçi ‘Atina’yı yakarım’ tehdidiyle tahttan indirmiştir. İşgalci, yayılmacı Venizelos’un şimdi ‘büyük devlet adamı’ olduğu hikayesine inanmak için tarih bilmemek yeterlidir.

Osmanlıya karşı savaş merakı