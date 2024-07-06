Hepimiz bozkurtuz

Malum bir dönem hepimiz..... Meraklıları vardı.

Bir anda toplanırlar ve hepsi anında bir şeyler oluverirlerdi.

Şimdi o hepimizciler bu sloganı atarlar mı...

Nerdeeeee....

Bu milli duyguyu iliklerinde hissederler mi....

Nerdeeeee....

Hay Allah nerden aklıma geldi şimdi bu.

Neyse esastan sapmayalım ve konumuza dönelim

Yıktın Ortalığı Be Yiğidim...

Merih... Merihhh... Merihhhhh...

Böyle bağırdı spikerler.

Attığı gollerle Avrupa'yı diz çöktürdü, yaptığı bozkurt işaretiyle de maskeleri düşürdü.

Aman Allah'ım meğer ne çok Türk düşmanı varmış.

Aman Allah'ım meğer ne çok aklı evvel varmış.

Hadi Avrupa'yı yabancı devletleri anladık da içimizdeki yabanilere ne demeli

Vayyyy nasıl böyle bir işaret yapılırmış...

Vayyyy spora siyaset neden karıştırılırmışmış...

Uyku Basanlara İyi Gelir...

Yıllar önce yaşadığım bir hadiseyi anlatmanın tam da zamanı.

Sağ ve sol diye birbirlerini ayrıştıran gençleri bilinçlendirmek için konferans talep edildi.

Olur dedim.

İki farklı siyasi görüş olduğu için etkinliği de iki ayrı güne planlanmaya kalktılar.

Hemen itiraz ettim.

Tam tersi iki grubu da aynı salona alın dedim.

"Hocam tatsızlık çıkmasın."

"Neden çıksın canım siz onu bana bırakın." dedim.

Konferansın ilerleyen bölümlerinde sol görüşlü bir gence sordum.

"Davan ne?"

Dedi, "vatan"...

Bu kez sağ görüşlü bir gence döndüm.

"Senin davan ne?"

Dedi, vatan...

Bir gariplik yok mu bak ikinizin de davası vatan ama birbirinizle kavgalısınız dediğimde gülüştüler.

Sonrası sol görüşlü gencimizle sohbet etmeye başladım.

"Sana bozkurt desem iter mi?"

"İter."

"Türk müsün?"

"Elbette."

"Kendi simgeni ittiğinin farkında mısın."

"Ne alakası var."

"Köklü devletlerin güçlü devletlerin simgeleri olur. Bak Almanın simgesi ayı, Çinlinin simgesi ejderha, Fransız'ın simgesi horoz, dünkü çocuk Amerika'nın simgesi kartal. Peki hiç düşündün mü Türkün simgesi ne?"

Şaşkınlık içinde birazda mahcubiyetle yüzüme bakarak sordu.

"Ne?"

"Kurt."

"Peki neden kurt hiç düşündün mü?"

"Hayır."

"Hiç bahçesinde kurt besleyen, ya da hayvanat bahçesine kapatılmış veya sirkte oynatılan kurt gördün mü?"

"Hayır."

"Göremezsin, çünkü kurt esaret altında yaşayamaz. Esir düşer ve kurtulamayacağını anlarsa dişleriyle hayalarını parçalar intihar eder."

"Kurtlar sürü halinde yaşar birbirlerine ve liderlerine düşkündürler. Lider bir şekilde giderse sürü dağılır."

"Atatürkçü müsün?"

"Elbette."

"Peki Atatürk'ün Türklüğün simgesi olan bozkurta özel önem verdiğini biliyor muydun?

"Hayır."

"Atatürk'ün paraya kurt resmi bastırdı."

"Atatürk'ün petrol ofisinin simgesindeki kurt başını kendi elleriyle çizdi."

"Atatürk gençleri eğitmek maksadıyla okulların kapalı olduğu yaz dönemlerinde Yavrukurt kampları kurdu.

Ancak maalesef içimizdeki hainler bunların her birini birer birer yok ettiler ve işte senin gibi pırıl pırıl vatan evlatlarının bu simgeye düşman olmasını sağladılar.

İşte içimizdeki bu hainler Türklük simgesini yok etmek için yavrukurt kamplarını izci kamplarına dönüştürdüler.

Alçaksınız...

Bugünlerde işte o bazılarının yerini Almanya ve diğer emperyalist devletler, UEFA gibi sahtekâr iki yüzü kurumlar aldı.

Bir vatan evladı Kurt işareti yapıyor buna siyasi mesaj var diyorlar.

Türkiye'de ekmek yiyip bu ülkeye ihanet eden, oynadığı maça bileğine dümenden sardığı sargıyla çıkan ve attığı golden sonra kameralara koşarak bileğindeki yazıyı tüm dünyanın gözüne sokarcasına okutan İsrailli futbolcuyu neden görmezden geldiniz be sahtekârlar, be ...... UEFA.

Ne yazıyordu bilekte 7 Ekim, ne vardı yazının yanında Davut Yıldızı.

Bu söylem siyasi değil öyle mi...

Yatacak yerin yok UEFA.

Hadi buna bir kulp taktınız aşağılıklar Mehmetçik selamında ne buldunuz, onun neyi vardı...

İki yüzlüsünüz, sahtekârsınız ve aşağılıksınız.