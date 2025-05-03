Her şey çorba

Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir sarmala girdi ki sorma gitsin.

Cumhuriyet Halk Partisi öyle işlere bulaştı ki yazma gitsin.

El attıkları her şey yüzlerine gözlerine bulaşıyor.

Konuştukça bitiyorlar, çırpındıkça batıyorlar.

Bütün bu işlerin içinden nasıl çıkacaklar, bütün bu işlerden hasarsız, zararsız nasıl sıyrılacaklar çok merak ediyorum.

Hiç konuşmasalar belki daha kazançlı çıkacaklar ama nafile...

CHP Özel Özgür'ü zapt edemiyor.

Özel Özgür'ün yaşadığı heyecan 23 Nisan da makama oturan çocukla aynı...

Kıpır kıpır, yerinde duramıyor, maşallahı var.

Bu kıpır kıpırlık her şeyi çorba etti.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR...

Aslında tepe takımı düştükleri sarmalın farkında.

Tüm Türkiye'nin günlerdir konuştuğu karanlık otel görüntülerine, karargâha çevrilmiş hücre mekanlara ne diyebilirler ki.

İmamoğlu ve ekibinin sürekli gizemli hallerine, otel güvenlik personeli ile el ele kamera kapatmalarına, görüntü vermemek adına, kiminle buluşulduğu görülmesin, ne konuşulduğu duyulmasın diye oluşturdukları sır perdelerine ne açıklama getirebilirler ki.

Artık mızrağın çuvala sığmayacağını onlarda biliyor.

TELAŞ DİZ BOYU...

Bu farkındalıkla şimdilerde panik halde buradan çıkış yolları arıyorlar.

Biliyorlar ki ahtapot deşifre oldu yine biliyorlar ki o ahtapotun koca koca kolları var.

Bilmedikleri bir şey var ki o ahtapottan, o ahtapotun kollarından kurtulmak o kadar da kolay iş değil.

Tuttu mu bırakmaz namert bulaşmaya görsün.

Bilmedikleri bir şey daha var, yaşanan panikle öylesine büyük hatalar yapıyorlar ki çoluk çocuğa alay konusu oluyorlar.

Olanı aklayacağız, işlere kılıf uyduracağız derken öylesine büyük gaflar yapıyorlar ki gelecekte üniversitelerde tez konusu olurlar.

KAMERA...

Kamera kamera olalı böyle zulüm görmemiştir.

Tek işi görmek olan kamera, görmesin diye peçeteden tutun, bant çekmeye kadar her türlü işkenceye maruz kaldı, körlenmesi için her yol denendi.

Tabi tüm bu gizli kapaklı illegal işleri yapanlar onları da birilerinin gördüğünü göremediler.

Bugün her şey, tüm bu yaşananlar ortalığa dökülmüş durumda. Artık nelerin döndüğünü, neler olduğunu bütün Türkiye biliyor.

Bu nedenle acilen olan bitene bir kılıf lazım.

ŞAKA OLMALISINIZ...

Özel Özgür kamuoyunu ikna edebilmek için buldukları mazeretleri birbiri ardına sıralamaya başladı.

Ülkece birilerinin bizleri germeye çalıştığı şu günlerde bulduğu mazeretlerle milleti kahkahaya boğan Özel Özgür gerçekten herkese iyi geldi.

Bu fedakarlıklarından dolayı başta Özel Özgür olmak üzere tüm CHP yönetimine milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

İşte o mazeretlerden evlere şenlik sonuncusu.

Kamera kapatmanın gerekçesini şöyle açıklıyor Özel Özgür kameralar önünde milletin gözüne baka baka...

"Çorbayı içerken bakıyorum karşıdan kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekiyor efendim' diyor korumalar. 'Buradan olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür falan, sosyal medya' dediler. 'Bizim görevimiz sizin irtibatınızı korumak' diyorlar, peki..."

Şoktasınız değil mi...

Koca CHP genel başkanı bula bula bu mazereti mi buldu diyorsunuz değil mi.

Şaka gibi ama gerçek bu.

Şeytanın dahi aklına gelmeyecek bu gerekçe Özel Özgür tarafından üretildi.

Ben bu yaşa geldim, güvenlik ve koruma işlerinde de çalıştım. Açık söyleyeyim koruma ekibinin "Önderimiz, pirimiz haşmetlumuz üzerine çorba dökebilir. Bu görüntüler de birilerinin eline geçerse halimiz nice olur, hünkarımızın hali nice olur." dediğini hiç duymadım.

Tüm bunlardan ortaya çıkan tek bir sonuç var;

CHP'de işler çorbaya dönmüş...