İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9041
  • EURO
    37,7071
  • ALTIN
    2820.71
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

YAZARLAR

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Hulusi Paşa'dan eğitim reçetesi

16 Eylül 2024 Pazartesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın bir yerde halka hitap ederken söylediği sözler birilerine dert oldu.

Okulların açıldığı bugünlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüde Hulusi Akar şunları söylüyor: "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Bilgi meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki kuldan utanma.

Eğer biz dört on iki yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, bu başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde, ondan sonra bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin, bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilemezse, bazı sıkıntılarımız var eğitimcilerimizin yakından bildiği gibi, şimdi gördüğünüz tablo; bu sefer ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız, uyuşturucu ile mi uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Şaşırırsınız."

Bir Müslüman'ın söylemesi gereken sözleri söyleyen Hulusi Akar'ın sözlerine birileri neden tepki gösteriyor? Bu sorunun cevabı Hulusi Akar'ın kimliğinde saklı. Akar eski Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı.

Akar'ın mezkûr sözlerine tepki gösterenler alışmışlar tabii darbe bildirisi okuyan, sürekli irtica tehlikesinden bahseden, "Allah" demeyi bile irtica faaliyeti gören paşalara. Hulusi Paşa Müslüman Anadolu halkının değerlerinden bahsedince şaşırıyorlar.

Hulusi Paşa'nın sözlerine, Müslüman Anadolu halkının ruh köküne düşmanlık için kurulan CHP'nin şimdiki başkanı Özgür Özel'den beklenen açıklama da geldi: "Hulusi Akar'a bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslâmcı çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslâmcıdır."

Hulusi Paşa X hesabından Özel'e gereken cevabı verdi: "Allah'tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara, SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOKTUR!"

Hulusi Paşa'nın Allah korkusundan bahsetti diye alay edenler bildik gerici martavalları sıralıyorlar ama Türk ordusu, "Gerici" dedikleri Hulusi Akar'ın hem Genelkurmay Başkanı hem de Savunma Bakanı olduğu dönemde çağ atladı!

Sadece Atatürkçüler değil FETÖ'cüler de mâlûm sözler üzerinden Hulusi Paşa'ya saldırıyorlar. Onların kuyruk acısı geçmez.

Yeni eğitim müfredatı konuşulurken Hulusi Paşa'nın eğitimin gayesi üzerine sözleri başa alınmalı. Çocuklarımıza okumayı yazmayı öğretmeden önce ahlâkî kaideleri öğretmekten öte bünyeleştirmelerini sağlayacak eğitim programı planlanmalı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.