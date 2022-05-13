İBB'deki işten çıkarmaların gösterdiği gerçek

Bu köşede defaatle yazdığım bir husus var: 28 Şubat cuntasının fişlemeleri devlet hafızasından, bir daha geri getirilmeyecek şekilde silinsin.

Bu mevzunun işlendiği yazıları okumaktan sıkılmış olabilirsiniz ama maalesef hâlâ bu fişlemeler ve 28 Şubat'ın askeri brifingli yargı kararları devlet nezdinde câri. Ve ne yazık ki, bu mevzunun sürekli konuşulmasından sizlerin canı sıkılırken bizlerin canı yanmaya devam ediyor.

28 Şubat darbesinin 24. yılında şunları yazmışım (https://www.star.com.tr/yazar/28-subat-darbe-bayrami-yazi-1612477/) : "20 yıllık iktidarında Ak Parti, 28 Şubatçılar'ın fişlemelerini imha etmediğinden, mahkeme kapılarından kurtulan 28 Şubat mağdurları 'temiz kağıdı' alıp da işe giremiyorlar!

Sadece kendileri mi, aileleri de; "Baban 28 Şubat'ta yargılandığından sana devlette görev veremeyiz" denilerek çocuklarımıza devlet kapıları kapanıyor. 28 Şubat cuntasının Müslüman Anadolu halkını fişlemek için kurduğu Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı fişler devlet nezdinde hâlâ câri!

Yönetimde yenilenen devletin hafızası hâlâ eski; darbeci hafıza silinemedi...

Böyle bir kepazelik, böyle bir rezillik içinde 28 Şubat'ı idrak ediyoruz, 28 Şubat'ı konuşuyoruz!..."

Geçen seneki mezkûr yazımda, "28 Şubat mağdurları, haklarındaki fişleme ve yargı kararları sebebiyle işe giremiyorlar" diye yazmışım. Geçen 15 ayın ardından bugün, hasbelkader işe girebilen 28 Şubat mağdurlarının işten atılmalarını yazıyorum!

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının başında, 28 Şubat döneminde gayri hukukî yargı kararlarıyla fişlenmiş ve hüküm giymiş arkadaşlarımızı işten çıkardı.

Arkadaşlarımızı işten çıkartmadan önce de, bir gazeteciyi tetikçi olarak kullanıp arkadaşlarımızın 28 Şubat'tan kalmış dosyaları üzerinden aleyhlerine yazılar yazdırdılar. Bu gazeteciye arkadaşlarımızın mahkeme dosyaları servis edilmiş. Arkadaşlarımız yeniden yargılanmak için mahkemeye başvururken kendi dosyalarına ulaşmaları çok zor olmuştu! Dosyalar bir türlü depodan çıkartılamamıştı ama tetikçi gazeteciye arkadaşlarımızın dosyaları hiç zorluk çıkartılmadan verilmiş. Dosyada taraf olmayan bir şahsa mahkeme dosyası nasıl verilir?

Bu sualin cevabını almak için arkadaşlarımız gerekli hukukî işlemleri başlattılar.

Onlar tıynetlerine göre hareket ediyorlar. Gelelim bizim tarafa. İBB'deki işten çıkartmalar da gösteriyor ki, mahkemenin "28 Şubat darbedir" kararı vermesi, bir grup darbeciyi cezaevine atması 28 Şubat'la hesaplaşmak için yeterli değil.

28 Şubat darbesinin tüm izleri silinmedikçe 28 Şubat devam eder ve hiç ummadığımız yerde bizlerin karşısına çıkar. Tekrar yazıyorum: Tek çare, 28 Şubat cuntasının yargı kararlarını ve fişlemelerini devlet hafızasından geri getirilemeyecek şekilde silmek.