İbrahim Kalın ne söylüyor?

MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın 28 Mart 2026'da STRATCOM Zirvesi'nde yaptığı konuşma, ilk bakışta içinde bulunduğumuz savaş ortamına dair bir güvenlik değerlendirmesi gibi okundu. Konuşmanın ilerleyen kısımlarındaki kavramsal yoğunluk ise kimilerince entelektüel arayışla ve idealizmle sınırlandırıldı. Satır aralarına odaklandığımızda ise güvenlik bürokrasinin tepesinde, dünyanın gidişatına dair hepimizden çok veriye sahip İbrahim Kalın aslında ne söylemek istiyor sorusunun cevabını arayabiliyoruz.

Nitekim metnin güncel siyasal arka planı son derece belirgin. Rusya-Ukrayna savaşı beşinci yılına girmiş durumda. Gazze'de yıkım devam ediyor. Suriye sürecinin etkileri hâlâ bölgede devam ediyor. Ve bütün bunların ortasında, 28 Şubat'ta başlayan İsrail-ABD ile İran savaşı kısmî ateşkese rağmen dünyayı tedirgin ediyor. Kalın, konuşmasının önemli bir bölümünü tam da bu başlıklara ayırıyor. Türkiye'nin savaşı önlemek için harcadığı çabayı, savaşın dışında kalma iradesini ve bölgenin bütünüyle bir yangın yerine dönmesini engelleme arayışını anlatıyor.

Ama konuşmayı sadece bu düzlemde okumak eksik kalır.

Çünkü Kalın, sahadaki gelişmeleri sıraladıktan sonra konuşmayı başka bir zemine taşıyor. Orada artık yalnız savaş, diplomasi ve güvenlik yok. Hakikat var. Bilgi var. Anlatı var. Hikmet var. Hatta postmodernizm, enformatik felaket, karanlık aydınlanma ve varlık tasavvuru gibi bir istihbarat başkanının konuşmasında duymaya alışık olmadığımız kavramlar var. Bu da ister istemez şu soruyu akla getiriyor: Kalın burada sadece bir savaşı mı yorumluyor, yoksa Türkiye adına yeni bir düşünsel ve jeopolitik çerçeve mi kurmaya çalışıyor?

Bence ikinci ihtimal daha güçlü.

KRİZLERİN TOPLAMI MI, SİSTEMİN KRİZİ Mİ?

Stratcom konuşmasının en dikkat çekici taraflarından biri, güncel gelişmeleri birbirinden kopuk hadiseler gibi sunmaması. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye ve İran dosyası ayrı ayrı başlıklar olarak sıralanmıyor. Bunlar, aynı uluslararası kırılmanın birbirini besleyen parçaları olarak sunuluyor. Kalın'ın "öngörülemezlik, kırılganlık ve gücün keyfi kullanımı üzerine dayalı bir dünya sistemi" ifadesi burada belirleyici. Yani tarif edilen şey sadece savaşların artarak çeşitlenmesi değil savaş üretme kapasitesi artmış ama kriz çözme meşruiyeti zayıflamış bir uluslararası sistem.

Bu bakış açısı Ankara'da hakim görüşün meseleyi sadece bölgesel güvenlik penceresinden ibaret görmediğini daha geniş bir sistem krizi boyutundan teşhis/tedavi arayışının hakim olduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle, Kalın'ın konuşmasında bugünkü karşı karşıya olduğumuz kaotik atmosfer esasında düzenin bozulma biçimi olarak ele alınıyor.

FİTNE ATEŞİ VE BÖLGE HALKLARININ KADERİ

Konuşmanın en politik cümlelerinden biri "Bu savaşın yalnız İran'ın nükleer kapasitesini hedef almadığını, aynı zamanda Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında on yıllar sürecek bir kardeş kavgasının zeminini üretmek istediği" vurgusu. Burada tarif edilen şey, klasik güvenlik diliyle "istikrarsızlaştırma" değil; daha derin, daha toplumsal ve daha tarihsel bir kırılma. Konuşmada savaşın aslında 20. yüzyılda kurulmuş devletleri tehdit etmekle kalmadığını bölgenin toplumsal dokusunu hedef aldığı vurgulanıyor.

"Fitne ateşine odun taşımamak" ve "gerekirse ateş topunu göğsümüzde söndürmek" gibi ifadeler, Türkiye'nin kendisini savaşın tarafı değil, bu parçalanmayı engellemeye çalışan bir merkez olarak gördüğünü gösteriyor. Bu dil aynı zamanda ahlaki bir üstünlük iddiası da taşıyor. Fakat burada asıl önemli olan, Türkiye'nin bölgesel siyasette kendine biçtiği rolün artık yalnız diplomatik arabuluculukla sınırlı olmayabileceği izlenimini vermesi. Çünkü konuşma boyunca tekrar edilen "bölgenin kendi dinamiklerine dayalı güvenlik mimarisi" fikri, daha büyük bir arayışın habercisi gibi duruyor. Bu cümlelerin daha ötesini beklemek haksızlık olur. Ankara'nın yakın geçmişte Suriye sahasındaki yapıcı ve onarıcı tutumunun Lübnan, Irak ve hatta İran sahasında da sürdürüleceğini anlayabiliriz.

İbrahim Kalın'ın metnin ikinci kısmında jeopolitikten epistemolojiye geçerken postmodernizmin büyük anlatılarının daha özgür, daha adil ve daha rasyonel bir dünya koymadığını; tam tersine hakikatin inkâr edildiği, bilginin araçsallaştırıldığı ve gerçekliğin keyfileştirildiği daha karanlık bir dönemin önünü açtığını söylüyor. "Karanlık aydınlanma" vurgusu da tam burada devreye giriyor. İngiliz düşünür Nick Land'ten mülhem siber-kültür sonrası insanın akıbetini gösteren bu kavram aslında savaşın askeri bir kriz olmaktan çok zihinsel ve kavramsal bir bozulmanın sonucu olarak bize hatırlatılıyor.

HEIDEGGER'İN KULÜBESİNDEN STRATCOM'A

Burada Kalın'ın düşünsel arka planında 1990'lardaki düşünce arayışını görmek gerekiyor. STRATCOM konuşmasındaki "hakikat", "varlık", "bilgi", "hikmet" ve "anlam" vurguları tesadüf değil. İbrahim Kalın, güvenlik bürokrasisinin dilini bir modernite eleştirisiyle, yer yer de İslam düşüncesinin hikmet geleneğiyle buluşturmaya çalışıyor. Bu kolay bir sentez değil. Ama denenen şeyin bu olduğu hissediliyor.

Netice itibarıyla Kalın, bugünkü jeopolitik krizi yalnız hegemonya ve güç dağılımı krizi olarak değil, aynı zamanda anlam ve hakikat krizi olarak okuyor. Dolayısıyla çözüm de sadece daha fazla sert güç, daha fazla savunma hattı veya proaktif diplomasi değil. Aynı zamanda kendi hikâyesini kurabilen, kendi kavramlarıyla düşünebilen ve başkasının dil evrenine mahkûm olmayan bir siyasal akıl geliştirmek.

"KENDİ HİKÂYEMİZİ ANLATMAK" NE DEMEK?

Konuşmanın son bölümünde öne çıkan, "Adını koymadığınız hikâye sizin hikâyeniz değildir. Başkasının sentaksıyla konuşursanız, kendi kelimelerinizi kullansanız bile kendi dilinizi kurmuş olmazsınız." Bu cümleler yalnız iletişim politikasıyla ilgili değil. Türkiye'nin kendisini dünyaya nasıl anlatacağıyla, hatta kendisini nasıl düşüneceğiyle ilgili.

Bu nedenle konuşmayı yalnız "stratejik iletişim" başlığı altında okumak daraltıcı olur. Burada asıl önerilen şey, Türkiye'nin güvenlik vizyonunu anlatı kurma kapasitesiyle birleştirmesi. Başka bir deyişle, güvenlik duvarı ile düşünsel egemenlik aynı cümle içinde kuruluyor. Bu da konuşmanın, bir istihbarat başkanının rutin tehdit değerlendirmesi olmaktan çıkıp, Türkiye adına daha geniş bir zihinsel çerçeve önerisine dönüştüğünü düşündürüyor.

Bu yüzden ben bu konuşmayı yalnız güncel bir kriz değerlendirmesi olarak değil, Türkiye'nin yeni dünya düzensizliği karşısında nasıl bir zihinsel ve jeopolitik konum alması gerektiğine dair bir taslak olarak okuyorum. Kalın, burada yalnız savaşın ortasında devletin ne yaptığını anlatmıyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin bundan sonra nasıl düşünmesi gerektiğine dair bir yön duygusu vermeye çalışıyor.

Belki de bu yüzden asıl mesele savaşın kendisi değil.

Asıl mesele, bu savaşların ürettiği yeni karanlık çağda Türkiye'nin yalnız askeri değil, düşünsel olarak da nerede duracağı.

Bu yazıda esas aldığım konuşmanın bağlamından koparak bugün karşı karşıya olduğumuz tabloda alışkanlıklarımızdan yahut ön kabullerimizden arınmak zorunda kalabilir miyiz sorusunu kendimize sorabiliriz. Ankara'nın önünde toplumsal katmanda öngörülmeyen farklı kararlar ve zaruretler ortaya çıktığında düşüncemizin sınırlarında mı kalacağız yoksa kendi hakikatimizle zihinsel sınırlarımızı şekillendirip coğrafyamızda barışı inşâ mı edeceğiz? Esas mesele burada...