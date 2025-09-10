İçimizdeki İsrail askerleri kimler?

İsrail, insanlık dışı taşkınlıklarında artık sınır tanımıyor.

Tunus'un Sidi Busaid Limanı sularında demirlemiş Küresel Sumud Filosu mensubu ana gemiye dronla saldırıda bulundu. Familia Madeira isimli gemi, geçen gece dron saldırısıyla bombalandı ve gemide yangın çıktı... İsrail neresi Tunus neresi? İnsani amaçlarla, barış aktivistlerini taşıyan sivil bir gemi olduğu halde Tunus'un karasuları içindeki bir gemiyi nasıl bombalıyor İsrail? Tunus'ta dronlu saldırıyı düzenleyecek adamları mı var? Veya başka yakın bir ülkeden ya da gemiden mi gönderildi bu İsrail dronu? Ama ne olursa olsun, İsrail'in ahtapot kolları her yerde şerli amacına ulaşıyor maalesef...

Hamas siyasi lideri İsmail Heniyye'yi eliyle koymuş gibi bulmamış mıydı bombalar? İran'da İranlı en üst düzey komutanlar, yine İran'ın içindeki Siyonistlerce verilen koordinatlara göre vurulmamış mıydı?

Dün de, Doha'daki barış görüşmelerini bombaladı İsrail. Bu sefer de Katar'ın egemenlik haklarını çiğneyerek... Dahası, Katar ve ABD Başkanı Trump müttefiklik üzerine anlaşmışken, Katar'ı hedef alan bu saldırı, aslında Trump'ı ve ABD'yi de hedef almıyor mu?

Siyonistler dünyanın her yerinde mevzilenmiş durumdalar. Ve onlara göre kendilerinden olmayan herkes düşman! Yahudilik inancı ancak Yahudi bir anneden doğanları Yahudi kabul ediyor. Bu bağlamda sadece Filistinliler veya sadece Müslümanlar hedefte değiller. Siyonistlere göre, Yahudi olmayanlar, Yahudilere hizmet etmek için dünyaya gelmiş 'hayvanlar'dır onların inancına göre. Onlar bu ırkçı ve şımarık düşünceyi 'Goyim' olarak adlandırıyorlar. Yani Hristiyanlar da, Budistler de, agnostikler de İsrail'in düşmanlık veya değersizlik atfettiği kişiler...

Dikkat ederseniz Tunus ve Katar'daki İsrail saldırıları, aynen İran'da gerçekleştirdiği köklü tahribat kadar pervasız ve kimseye hesap da vermeyen bir küstahlık içinde...

Bendeniz ciddi ciddi düşünüyorum sıcak savaşı en son 100 yılı aşkındır geride bırakmış ve çok kültürlülüğe açık bir medeniyetin mensubu olan ülkemizde durumlar nasıldır? Yani İsrail yarın öbür gün Türkiye'ye saldırı düzenleyecek olsa (maazallah), bu saldırıyı düzenlerken kullanacağı teröristler, yanı başımızda mı yaşıyorlar, aramızda mı geziniyorlar?

Hem Türk vatandaşı olup hem de İsrail vatandaşı olan kişiler var ülkemizde... Hatta İsrail'e askerliğe gidip gelenlerin olduğu da biliniyor... İran, Tunus ve Doha suikastlarından sonra, İsrail'de askerlik yapan ama Türkiye'de yaşayan Yahudiler, bizim gibi sıradan kişiler için, potansiyel birer endişe figürü değil mi?

Doğrusunu isterseniz soykırımcı İsrail'e askerlik eden Yahudilere asla güvenilmeyeceğini onların askeri, dini ve eğitimsel tüm tasavvurlarında yaygın bir şiddet ve keskin bir ırkçılık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu adamlar mertçe savaşmayı bilmezler. İşleri tuzak, işleri sinsilik, güçleri yettiğine çullanırlar, güçleri yetmeyenin karşısında en parlak insan hakları söylevleri onlardadır. En büyük ırkçılığı kendileri yaptıkları halde, dünyanın en büyük ırkçılık mağdurudurlar her zaman...

Hayatım boyunca genellemelerden kaçındım. Potansiyel suç isnatlarının karşısında oldum. Ama ırkçılığa dayalı Yahudi inancı, ırkçılığı esas alan Yahudi eğitimi-tedrisatı, Yahudi askeri tutumları (her Yahudi, askerdir anlayışı) ortadayken, bizim self-siyonizm misali büyük hümanizm şiirlerine, büyük insancıllık nutuklarına yaslanmamız sadece ölüm uykusuna yatmak olur...

Ülkemizde, İsrail'de askerlik yapmış soykırımcı katil istemiyoruz!