İkinci turda inşallah!

Tarihin en önemli seçimleri geride kaldı ama bitmedi. Parlamento seçimleri tamamlandı; başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı.

İttifaklar bağlamında değerlendirecek olursak, bu seçimin kazanan tarafı tartışmasız Cumhur İttifakı oldu. Hem parlamento seçimlerinde çoğunluğu (321 milletvekili) kazandı hem de başkanlık seçimlerinde en yakın rakibine 5 puan fark atarak önde bitirdi.

Parlamento seçimlerinde cumhur ittifakının kazanmış olmasıyla, Millet İttifakı'nın birinci hedefi olan parlamenter sisteme geçiş vaadi de suya düşmüş oldu.

Dolaysıyla Millet İttifakı hedefsiz amaçsız bir birlikteliğe dönüştü. Kazanma ihtimali yok ya, farzı misal başkanlığı kazansa bile millet, sistemi değiştirecek çoğunluğu vermedi!

Birilerinin başbakanlık hayali de böylece sahibinin elinde patlamış oldu!

Tabii bu ittifaka destek veren ulusal ve küresel çevreler de şaşkına döndü.

Partiler bazında değerlendirecek olursak, kazananların başında YRP geldi. Kendi logosuyla ve amblemiyle seçimlere katılarak 5 milletvekili çıkardı.

Aynı şekilde TİP'in 4 milletvekili çıkarması da önemli.

Tabanda karşılığı olmadan 38 milletvekili elde eden SP, DEVA, GP ve DP'yi de millet nezdinde kaybetmiş olsalar da milletvekili kazananlar listesine ekleyebiliriz!

Bu kadar milletvekilini bu partiler pazarlık yaparak mı aldılar yoksa CHP mi kendisini desteklemesi için verdi orasını bilmiyorum! CHP geçmişte HDP'ye de oylarıyla destek vermiş hatta İP'e milletvekili bile transfer etmişti!

Tam burada kaybedenlerin başında da CHP'nin geldiğini söyleyebiliriz. Kazandığı 169 milletvekilinin 38'ini çıkarırsak geriye 131 milletvekili kalır. CHP 2018'de 146 milletvekili çıkarmıştı!

Bu durumun ilerde CHP içindeki yaraları deşme ihtimali hiç de azımsanacak düzeyde değildir!

Esip gürleyen İP de umduğunu bulamadı! YSP listelerinden seçime giren HDP'nin 62 milletvekili çıkarmış olması üzerinde durulması gereken önemli bir neticedir!

2018'de %42 oy alan AK Parti'nin bu seçimlerde %35'e düşmesi de gözden geçirilmesi gereken bir husustur. Her ne kadar meclisteki gücü azalmamış olsa da 295 milletvekilinin 266'ya düşmesi ki HÜDAPAR ve DSP vekilleri de çıkarılırsa üzerinde düşünülmesi gereken önemli değişimlerdendir!

Hangi ittifakların ne getirip ne götürdüğü her iki ittifak için de araştırılması gereken konulardır diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasına gelecek olursak.

Sadece dâhili muhalefetle değil küresel emperyalist güçlerle de mücadele ederek alınan hem parlamento hem başkanlık seçimi sonuçları aslında büyük bir başarıdır.

Doğrusu Başkan Erdoğan gibi bir liderin yüzde 50 artı bir veya iki puanla seçilmesi her ne kadar hukuken başarı sayılsa da karşısındaki muhalefetin ilkesizliğini göz önünde bulundurursak ikinci tura kalıp daha yüksek bir oy oranıyla seçilmesi bence başkanı daha güçlü kılar.

O yüzden ikinci tura kalması camiamız adına üzücü olmakla beraber ikinci turda tüm tartışmaları bitirecek bir sonuç alma imkânı doğduğu için doğrusu üzülmüyorum.

Çok daha yüksek bir oy oranıyla kazanacağını düşünüyorum.

Çünkü parlamento seçimlerini kaybeden Millet İttifakı moralmen çökmüş durumda.

Bu moralsizlik kimilerinin sandığa gitmesine bile engel olabilir!

Milletin, parlamento desteği olmayan güçsüz bir başkan yerine istikrarı tercih edeceği de tahminlerim arasında yer alıyor.

Sinan Oğan'a verilen oyların tepki oyları olduğunu ve tamamının Kılıçdaroğlu'na gitmeyeceğini de bekliyorum.

O oyların sadece beşte biri bile başkan Erdoğan'a gitse seçimi rahatlıkla kazanır.

Kılıçdaroğlu'nun ise yarısını bile alsa kazanma ihtimali yok.

Ayrıca Sinan Oğan'nın Millet İttifakı'nın gizli müttefiki olan FETÖ ve PKK'ya karşı tavrı nettir.

Kendisi zaten MHP kökenli olduğu için Cumhur İttifakı'nın adayına daha yakındır.

CHP ile anlaştığında siyasi hayatının biteceğini görecek kadar siyasi birikimi ve tecrübesi vardır.

Ayrıca Oğan, kendisine oy verenlerin hepsini istediği tarafa yönlendiremeyeceğini de çok iyi bilir.

Dolayısıyla Cumhur İttifakı rehavete kapılmadan 28 Mayıs'a kadar Oğan'ı da yanına alarak etkin bir propaganda yürütürse, Başkan Erdoğan daha büyük bir farkla seçilir diye düşünüyorum.