İmamoğlu, kendisi için CHP'yi yakacak

Kılıçdaroğlu vakasından sonra CHP'de ikinci vaka İmamoğlu vakasıdır.

Kılıçdaroğlu, kendisini cumhurbaşkanı seçtirmek için siyasi tarihimizde görülmemiş bir her şeyi feda etme örneği verdi.

Bir siyasetçi asıl çehresini ancak bu kadar gizleyebilir, perde gerisinde ancak bu kadar gizli kapaklı iş yapabilir, fırıldak çevirebilir.

Şimdi aynı yolun yolcusu Ekrem İmamoğlu...

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı unutulmamalı. Çünkü aynı yola şimdi İmamoğlu girdi.

Üstelik CHP Genel Başkanı'nı rehin alarak, Özgür Özel'i eş başkan statüsüne sokarak.

6'lı masanın altında kendilerine cüzamlı muamelesi yapılan ve Kandil'i onurlu siyasete tercih eden DEM'liler de Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yaptığını unutmamalı.

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile 24 Mayıs'ta imzaladıkları gizli protokolü açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olabilmek için CHP'yi, savunduğu ilkeleri, her şeyi yakmaya ne kadar kararlıymış görüldü.

Gizli protokolden önce; 6'lı masadaki 5 partiye 41 milletvekilliği, cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda 5 cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceğini taahhüt etmişti. İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma vaadiyle yedeğine almıştı.

Zafer Partisi'ne de gizli protokolle İçişleri, Milli Eğitim, Kültür Bakanlıklarını, MİT başkanlığını verdi. Ayrıca güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi konusunda da anlaşıldığı görüldü.

DEM şimdi, "Bir de Ümit Özdağ ile gizli protokol yapmışlardı" diye numaradan nağme okuyor...

Kılıçdaroğlu evet, HDP'yi de kandırdı.

Ümit Özdağ ile 24 Mayıs'ta imzaladıkları açık protokolde, kayyım uygulamasının devamını kabul etti. PKK terör örgütü ile mücadele edileceğini de kayıt altına aldı.

HDP buna rağmen 28 Mayıs'ta yine Kılıçdaroğlu'nu destekledi.

Çünkü Kandil'in de ABD'nin da asıl hedefi Erdoğan'ı yenmek.

Acemi Genel Başkan, Kııçdaroğlu'nun çırağı Özgür Özel, DEM'lenme konusunda CHP tabanını yatıştırmak için üç gün önce, "Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var. Bu çok ortada" dedi.

DEM Parti İzmir adaylarının tanıtım toplantısında Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık patladı:

"Özgür Özel çok doğru söylüyor. Evet, size kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz? İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Biz bunlarla yol yürüyemeyiz... Seçimlerde biz onlara destek sunduk. Ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? Bunların hepsi tekçi ve ırkçıdır..."

Burası önemli, partiye destek yok. Destek İmamoğlu'na. Çünkü 31 Mart'ın kilidi, İstanbul seçimi...

Onan için Sakık'ın tepkisini sakın CHP ile DEM'lenmenin sonu geldi diye anlamayın.

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş da Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Bu çıkışlar, DEM Parti tabanını sakinleştirmeye yönelik mesajlar.

Asıl İstanbul ve İmamoğlu'na destek verilmesi önemli. Esenyurt'ta; CHP'nin, ilan ettiği adayı çekmesi ve DEM'in istediği adayın gösterilmesi, işin gerçeğini açıklıyor zaten.

DEM'le İmamoğlu nasıl bir gizli protokol imzaladı bilmiyoruz.

Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun gizli protokol vaatleri gibi CHP, Kandil'in partisi DEM'e neler vaat etti?

Kılıçdaroğlu ile CHP, kirli ve gizli pazarlıklarla seçim hesabı yapmayı yol haline getirdi.

O yolda Kılıçdaroğlu rezil rüsva oldu.

Sırada İmamoğlu ve Özgür Özel var.