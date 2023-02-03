İmdat çocuklarımız katlediliyor

Okula giderken, sokakta oynarken çocuklarımızı köpeklere kurban vermeye devam ediyoruz. Tanrılara insan kurban etme eski çağlarda olur diye biliyordum ama günümüz Türkiye'sinde tanrılara insan kurban etme devam ediyor.

Koskoca ülke, bir grup ruh hastasının ilah edindiği köpeklere teslim. Son kurban, 10 yaşındaki Emir Mete Durna. Dört gün önce Van'daki evinin bahçesinde top oynarken köpek saldırısı neticesi Emir Mete vefat etti. Köpek, Emir Mete'nin boğazı ısırıp parçalarken oradan geçmekte olan birinin köpeğe müdahalesiyle parçalanmaktan kurtulmuş ama boğazındaki derin ısırıklar sebebiyle kara toprağa verildi.

Köpeği sokağa salan kişi tutuklandı. Köpek de Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüş. Birkaç gün sonra başka çocuklarımızı parçalamak üzere sokağa bırakılır. Oysaki saldırgan köpek bulunduğu an itlaf edilmeliydi ama ne mümkün. Nerede o babayiğit yetkililer. Ben göremiyorum, gören varsa beni de haberdar etsin.

İnsanların 7'den 70'e sokaklarda köpekler tarafından parçalanıp üzerine de suçlu ilan edilen dünyada tek ülke Türkiye olsa gerek. Sapkın bir güruh ve bu sapkın güruh üzerinden büyük paralar kazanan sahtekârlara karşı insanımızı koruyacak bir merci yok.

Bu sapkın ve sahtekâr güruhun yaptıkları yaygarayla çocuklarımızın köpekler tarafından katledilmesini kimse konuşamıyor, yazamıyor.

Köpeklere insan kurban etme sapkınlığını sona erdirecek birkaç yol var. Birinci olarak, ne adla olursa olsun sokak köpekleri için para toplanması, bağış kampanyaları düzenlenmesi yasaklanmalı. İkinci olarak, hangi il ve ilçede köpek saldırısı olursa oranın belediye başkanı yargılanmalı. Üçüncü olarak da, saldırgan sokak köpekleri göstermelik rehabilitasyon merkezlerine konulması yerine itlaf edilmeli. Dördüncü olarak da, insan düşmanı sapkın köpek seviciler için rehabilitasyon merkezleri açılıp burada insan sevgisi kazanana kadar tedavi edilmeli.

Söz yalama oldu, icraat zamanı!

Türkiye Yüzyılı'na köpeklere insan kurban ederek mi gireceğiz?