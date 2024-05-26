İnsan insanca hayvan da hayvanca yaşamalıdır!

Malum gündemde sokak köpekleri sorunu var.

Önemli bir güvenlik sorunu haline gelmiş görünüyor.

Türkiye genelinde sokak köpeklerinin sayısının 2.8 milyon olduğunu söyleyen de var, 10 milyon civarında olduğunu söyleyenler de.

2022 yılının Mart ayından 2023 yılının Aralık ayına kadarki zaman diliminde sokakta başıboş yaşayan köpeklerin saldırısı kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere toplamda 92 kişi hayatını kaybetmiş!

Ve günlük ortalama 1200 köpek saldırısından bahsediliyor.

Maalesef özellikle çocuklar ve kadınların maruz kaldığı saldırılar artık neşter vurulması gereken bir toplumsal yara halini aldı. En uslu zannedileni bile ilişikteki videoda görüldüğü gibi kendisine uzanan sevgi ve şefkat elini ısırabiliyor.

Uzatmayalım. Devlet bu konuya el attı ve mecliste bir yasal çalışma başlatıldı.

Geç bile kalındı.

Sokaklar köpeklerden mutlaka arındırılmalıdır!

Elbette ki bu konuda görev belediyelere düşmektedir.

Belediyeler hayvanları toplayıp barınaklarda mı beslesin yoksa belli işlem ve sahiplenme çalışmasından sonra elinde kalanlar uyutulsun mu tartışması yapılıyor.

18 Ekim-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu konuda halkın nabzını tutan bir kamuoyu araştırması yaptı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Adana, Eskişehir ve değişik illerde 5 bin 10 kişiye dört soru soruldu.

Birinci soru, 'Yaşadığınız bölgede sokak köpekleri var mı?'

'4 bin 428 kişi evet var' cevabının vermiş.

İkinci soru, 'Sokak köpeklerini bir sorun olarak görüyor musunuz?'

4 bin 187 kişi 'Evet' cevabını vermiş; 821 kişi de 'hayır' demiş.

Kısacası toplumun büyük bir kesimi bunu bir sorun olarak görüyor.

Peki, çözüm nedir?

Çözüm, sokakların köpeklerden arındırılmasıdır!

'Uyutulmasın' diyenlerin çoğu 'barınaklarda tutulsun' görüşünde.

Halbuki toplanan köpeklerin barınaklarda ölünceye kadar bakımları hem ekonomik yük hem hayvanlara eziyet!

İnsanın insanca hayvanın da hayvanca yaşaması gerekir.

Bazı belediyelerin barınaklarını görmüş ve inanın hem üzülmüş hem de korkmuştum. Yüzlerce köpek kafeslere tıkılmış bir halde bağırıp duruyorlardı.

Ne kadar hayvanca mekân yapılırsa yapılsın milyonlarca köpeğin barınaklarda yaşatılmasını ben çözüm olarak görmüyorum.

Benim kanaatim, sokak köpeklerinin toplatılması, gereken bakım yapıldıktan sonra sahiplenilmesi için kamuya duyurulması, belli müddet bekletildikten sonra kimse sahip çıkmazsa uyutulmasıdır!

Yerde ve gökte ne varsa insan için yaratılmıştır. Esas olan insandır.

İnsana zarar veren her ne varsa ya ıslah edilir ya da imha.

Mesela bit, pire, sinek ve akrep gibi zararlı böcekler öldürülür. Can ise onların da canı vardır!

Hatta ayağı kırılan atlar uyutulur! Hatta insanlara zarar veren insan da olsa başka çare kalmayınca teröristlerde olduğu gibi etkisiz hale getirilir.

Çok iyi hatırlıyorum, medyada da haber olmuştu. Bir dönem Avusturalya'da tavşan sayısının artması ve tarlalara zarar vermesi üzerine tavşan öldürme kampanyası yapılmıştı.

Tavşan gibi sevimli hayvan bile zarar vermeye başlayınca öldürülmüş kimse de itiraz etmemişti.

Toplumun güvenliğini tehdit eden, ölümlere sebep olan sokak köpekleri de artık zararlı hale gelmişler ve toplum nazarında bir sorun olarak görülmektedir.

Kimse 'hemen itlaf edilsin' demiyor.

Yasa teklifi de bakımları yapıldıktan sonra bir müddet sahiplenilmesi için beklemeyi öngörüyor.

İşin garip tarafı yapılan kamuoyu araştırmasında, uyutulmasın diyenlerin ezici çoğunluğu da sahiplenmeye yanaşmıyorlar!

İşte bu noktada uyutulmasına karşı çıkanların arkasında kimi sektörlerin varlığı tartışılıyor. Oysa İngiltere gibi kimi ülkelerde bakımı yapılıp belli müddet sahiplenilmesi bekletildikten sonra uyutulduğunu biliyoruz.

Toplumun menfaatine olan da budur.

Uyutulmasına karşı çıkanlara sahiplenme imkânı tanınacağı için itirazlarının mantıklı bir gerekçesi kalmaz.

Uyutulmasını istemiyorsa sahiplenmelidirler!

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı kamuoyu araştırmasında toplumun büyük çoğunluğunun da bu görüşte olduğu anlaşılıyor.

'Bu sorun nasıl çözülmeli?' sorusuna, 60 kişi bu haliyle bırakılmalı; 922 kişi kısırlaştırılarak bırakılmalı cevabını vermiş.

4 bin 28 kişi de 'Barınaklara yerleştirilmeli, hasta olanlar ve sahiplenilmeyenler uyutulmalı demiş!"

Vatandaş noktayı koymuş, sıra Meclis'te!