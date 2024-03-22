İnsanlığın başarısızlığı mı?

Başlıktaki soruyu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'e ait bir sözden mülhem sordum.

Borrell, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin açılışında şunları söylemiş: "Gazze'de durum, en kötü. Gazze'deki durumu anlatacak kelime yok. Bugün Gazze'de yaşananlar insani bir kriz değil, insanlığın başarısızlığıdır. İnsanlar çok aç. Özellikle çocuklar yemek yemedikleri için çok hastalar. AB Konseyi'nin İsrail'e güçlü bir mesaj göndermesini umuyorum: Gazze'ye gıda girişini engellemeyi durdur, geçişe izin ver, sivilleri koru."

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, terör devleti İsrail'in saldırıları ve yardımları engellemesi sebebiyle Gazze'de yaşanan kıtlık ve çocukların açlıktan ölmesine ilişkin X sosyal medya hesabında, "Tarih hepimizi bu çocukların katlandığı zorluklardan dolayı yargılayacak." diye yazdı.

İsrail'in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran İngiliz Milletvekili Claudia Webbe: "İngiltere'nin İsrail'i korumakla kalmadığı, bu ülkeye devam eden silah tedarikiyle de suç ortağı olduğu açıktır!"

Filistin'e destek verdiği için istifa ettirilen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar: "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikâyesi..."

Art arda iktibas ettiğim sözler, şu an dünyayı yöneten hâkim sistemin içinden yükselen çığlıklar. Her ne kadar bu çığlıklar Gazze'deki İsrail vahşetine karşı atılıyor olsa da esasta, öve öve bitiremedikleri, gerektiğinde dünyaya silah ve işgalle dayattıkları sistemlerin çöküşüne dair atılmış çığlıklardır.

Başarısız olan insanlık değil dünyaya hâkim olan gücün dayattığı sistemdir. İnsan olma haysiyetini taşıyanlar çeşitli eylem ve protesto gösterileriyle aylardır sokaktalar. Gazze'de terör devleti İsrail'e direnen insanlarla kalpleri bir atıyor.

İnsanlık teröre karşı direnirken başarısız olsan insanlık mı yoksa ABD/Avrupa/İsrail'in insanlığa silahla dayattığı sistem mi? Öyle bir girdaba girdiler ki, çıkışları yok. Döktükleri sabilerin kanlarında boğulacaklar. Yazdığım hamaset değil, hakikat; insanlık kazanacak!