İnsanoğlunda ilkler…

Hepimizin hayatında yaşadığı ilkler, savrulduğu kritik dönemeçler, aştığı önemli eşikler vardır.

Yaşantım boyunca böylesi sayısız duyguyu tatmış, birçok kritik eşiği aşmış, birçok ilki görmüş ender kullardan biriyim.

Bu nedenle kendimi şanslı hissederim.

Bugünlerde yine böylesi duygular içindeyim.

Çünkü hayatımdaki kritik dönemeçlerden birini yaşıyorum.

Daha fazla meraklandırmadan müjdeyi paylaşayım.

Bugünden itibaren birlikte olmaktan şeref duyduğum Türk Medya ailesinin önemli kalesi Star Gazetesinde köşe yazmaya başlıyorum.

Beni heyecanlandıran önemli gelişme işte bu...

Böylesi güçlü bir ailede olmak büyük bir onur çünkü TÜRKMEDYA gerçekten Türk medyasında köklü yeri olan ve adına yakışır milliyetçi duruşuyla bilinen bir medya kuruluşumuz.

Bu özellikleriyle tanınan bir ailenin ferdi olmak elbette gurur verici...

Perşembe - Cumartesi

Kısmet olursa bundan böyle her perşembe ve cumartesi günü siz değerleri okurlarla bize ayrılan köşemizde buluşacağız.

Bu duygular içinde, heyecanı düşürmeden ilk yazımıza başlayalım.

Ne yazalım?

Madem ilklerden söz ettik.

Düzeni bozmayalım ve aynı başlıktan devam edelim.

Ülkemizin Günümüz İlkleri

Şüphesiz ilkleri yaşayan, kritik eşikler aşan, zorlu dönemeçler dönen sadece insanoğlu değil.

Devletlerinde tıpkı insanoğlu gibi tarihlerinde yaşadıkları sayısız olay var ve onlar da tıpkı insanlar gibi benzer duygu ve heyecanları yaşamaktalar.

Bu mantıkla bakıldığında küresel güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti önemli ilkleri yaşadığı ender bir süreçten geçiyor.

İşte ilklerimizden biri.

Kızılelma...

İnsansız Savaş Uçağımız

Başka bir ülkede olsaydı günler öncesinden davullar çalınır, halaylar çekilir, günler süren bayramı kutlanır, haftalar süren haberleri yapılırdı.

Peki biz de neler yaşandı.

14 Aralık 2022

Kızılelma uçtu

Eserin mimarı ve Türk Milletinin medarı iftarı Selçuk Bayraktar haklı bir gurur ve oldukça mütevazi bir dille olayı sosyal medya hesabından duyurdu;

"Daha fazla yerde tutamadık uçtu..."

Peki Türkiye'de bunlar yaşanırken Amerika'da neler oluyordu?

20 Ekim 2022

F35 yere çakıldı.

Amerika'nın yere göğe sığdıramadığı ama bana göre henüz rüştünü ispat edememiş F35 onuncu kazasını yapıyordu.

F35B iniş esnasında havada tutunamayıp yere çakılmıştı.

Amerika uçağını havada tutamıyordu, biz ise yerde tutamıyorduk

Amerika havada tutamayıp yere çaktığı uçağını yere göğe sığdıramıyordu

Biz ise Kızılelma gibi herkesin gıpta ile baktığı muazzam eserin müjdesini bir kalemde satır aralarında geçiştiriveriyorduk.

Peki neden?

Çünkü birileri sürecin böyle işlemesini istiyordu.

Birileri bu konu kamuoyunda çok konuşulmasın, gündemden düşsün unutulsun istiyordu.

Çok enteresandır.

Tam Kızılelma göklerle buluştu.

Tam ülke gündemi Kızılelma'ya döndü

Tam millet sevincini yaşamaya, bu haklı gururu iliklerine kadar hissetmeye başladı...

Sen misin sevinen...

16 Aralık 2022

Saat: 05.10

Diyarbakır

Göreve giden Çevik kuvvet servis aracına bombalı saldırı

9 polisimiz yaralı...

Oysa Diyarbakır'ımız da yıllardır terör saldırısı olmuyordu.

Bu ayarlı saldırı sonrası Kızılelma gündemden düştü ve terör ilk sıraya oturdu.

Sinsi plan tutmuş, gündemin değişmesiyle göklerde süzülen Kızılelma unutulup gitmişti.

Ancak ilkler birbiri ardına koşturmaya devam ediyorlardı.

Örnek mi...

Alın ilk Milli Muharip Uçak

Kesmedi mi alın size ilk Hürkuş

Yetmedi mi alın ilk ANKA-3

Ancak ilginçtir, devrim niteliğindeki bu üç projenin müjdesi bir güne sığdırıldı ve üçü de birbirini gölgede bırakarak gündemde kaybolup gitti.

Bu projelerin gündemden düşmesinin sebebi ise muhalefetin kavgaları oldu.

Muhalefet amacına erdi ve kendi içinde girdiği kavgalar sonucu bu üç çılgın proje hiç konuşulmadan gündemden süzüldü gitti.

Buna rağmen yılmadık...

Yıllardır hasretini çektiğimiz ve neden biz de yapmayalım dediğimiz milli otomobilimiz TOGG'u yollara düşürdük.

Milli gurur TOGG'a kırk kulp takmaya kalkanlar,

Ortada fabrika yok milleti kandırıyorlar diyenler,

Fabrikayı görünce içinde üretilen bir şey yok diyenler,

Üretileni görünce nerede bunun motoru diyenler,

TOGG'u yollarda gördüklerinde en ufak özrü akıllarından dahi geçirmediler.

İşte bu saydıklarım güzel ülkemin ilklerinden sadece birkaçıydı ama maalesef hat ettikleri övgüyü alamadan sıradanlaştırıldı.

Çünkü birileri öyle istedi.

İstedikleri kadar istesinler, biz o birileri olmayacağız.

İstedikleri kadar plan kursunlar biz o ilklere dokundurmayacağız...

Biz bu eserleri, bu ilkleri sürekli ülke gündeminde tutarak daha iyilerini yapmanın önünü açacağız.

Çünkü bu yüzyıl bizim yüzyılımız.

Çünkü bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı.

Çünkü bu yüzyıl Türk'ün yüzyılı.