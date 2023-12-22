1986 yılında Ürdün'ün ya da daha doğru bir ifadeyle Kral Hüseyin'in Arafat ile koordineli olarak strateji belirlemeye son vermesi, İsrail-Filistin sorununda önemli dönemeçlerden biridir. Kral Hüseyin, ardından İsrail Başbakanı Peres'le Fas'ta bir araya gelmiş; 1987'de bu görüşme Peres, Dışişleri Bakanlığı yaparken tekrar gerçekleşmiş ve görüşmede dönüm noktası niteliğinde bir barış anlaşması sağlansa da İzak Şamir tarafından reddedilmiştir.

1987 yılını tarihin kırılma noktalarından birini gerçekleştiren olay, toplumsal direniş literatüründe yeni bir sayfa açan Birinci İntifada'nın başlamasıdır. 9 Aralık'ta Gazze'de başlayarak Batı Şeria'ya yayılmış ve senelerce sürmüştür. Bu direnişe karşılık Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'nün yasama kurumu olan Filistin Ulusal Konseyi 13 Aralık 1988'de terörizmi kınayarak orijinal BM Paylaşım Plânını, İsrail'in yaşama hakkını ve BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlarını kabul etmesi, İsrail-Filistin çatışmasında olduğu kadar Filistin içinde de önemli yapılanmalara açan gelişmeler olmuştur.

Bir gün sonra ABD, Tunus'ta FKÖ ile resmî görüşmeler başlamıştır. ABD, FKÖ ile diyalogunu İsrail'e yapılan terörist saldırılar sonrasında Haziran 1990'da durdurmuştur. 1989 yılı sonunda Suriye Camp David sonrası Mısır ile bozulan ilişkilerini yeniden başlatmış; İsrail-Filistin görüşmelerinde Baker Plânı gündeme gelmiştir. Plân, İsrail'de Şamir hükûmeti tarafından reddedilince koalisyon hükûmeti 1990'da dağılmıştır. Daha sonra Şamir'in kurduğu yeni koalisyonda Likud ve sağda yer alan çok sayıda parti koalisyon ortağı olmuştur.

1990 yılı 2 Ağustos'ta Irak'ın Kuveyt'e saldırısı, Orta Doğu'daki dengeleri tamamen değiştirecek gelişmelere yol açacaktır. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Kasım 1990'da ABD Başkanı George Bush ile görüşmesi ve ABD'nin Irak'ın Kuveyt'ten çıkarılması sonrasında bir Arap-İsrail barış konferansı düzenleyeceği hususunda Hafız Esad'a güvence vermesi sonrasında Irak'a karşı oluşturulan koalisyona dâhil olmuştur ve bu olay bölgedeki dengeleri değiştiren önemli gelişmelerden biridir. 1991 yılı Suudi Arabistan, Mısır ve Suriye'nin yer aldığı ABD başkanlığındaki koalisyonun Irak'a karşı savaştığı Körfez Savaşı ile tarihe geçmiştir. Irak'ın İsrail'e attığı Scud füzelerine karşılık İsrail ABD'nin baskısıyla karşılık vermemiştir.