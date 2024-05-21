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İran Cumhurbaşkanı kaza sonucu mu, yoksa sabotajla mı hayatını kaybetti?

21 Mayıs 2024 Salı

"Helikopter düşmesi sonrası İran Cumhurbaşkanı, İran Dışişleri Bakanı ve beraberindeki diğer isimler hayatını kaybetti." Olayın sıradan bir kaza olarak görülmediğini neredeyse herkes dile getirdi. Nedeni açıktır.

"Hadisenin altında sadece hava şartları, rüzgar ve sis aramak belki mümkün olabilirdi." Tabii yine de bu seçeneği masada tutarak analizlere devam edeceğiz. Lakin çelişkili haberler, bu kadar devlet adamını taşıyan helikopter havalandırılmadan önce "neden hava şartları önemsenmedi ve yahut hangi güç 'Reisi'yi bu şartları bile bile helikoptere bindirdi..." demeden de geçemeyiz?

Burada esas mesele şudur: Eğer bu sabotaj ve suikast ise "bunu kim yaptı?" Çünkü bu soruya cevap üzerinden bölgesel gelişmeleri anlayabileceğiz. "Eğer sabotaj ve bunu dizayn eden dışarıdaki güçlerse o zaman bölgenin geleceğinde savaş kaçınılmaz gibi duracaktır." Eğer bu değilse ve mesele iç meseleyse o zaman "İran içindeki gelişmelere bakmamız gerekecek."

Benim en çok dikkatimi çekenler şunlar oldu: "Böyle bir olaylarda toplumun paniğine neden olan bilgi kirliliğinden kaçınmak elzemdir." İran resmilerinin bu kadar bilgi kirliliğine kendilerinin neden olması dikkat çeken bir durum. "Dini liderin önce ulusa sesleniş yapacağı haberi yayıldı sonra geri çekildi. Peki neden?" İran içindeki sistem gereği Cumhurbaşkanı önemlidir ama bir numara değil. Dolayısıyla sistemin hemen toplum ve dünya kamuoyuna yönelik söylem geliştirmesi gerekirken onu göremedik.

"Eğer enkazı Türk İHA'sı tespit etmemiş olsaydı akla gelen şuydu: Acaba cesetlere ulaşıldı ve toplumu hazırlamak için, veya yarından itibaren nasıl bir siyaset beyanı olacağını belirlemek için zaman mı kazanılmaya çalışılıyor?"

Enkaza Türkiye yardımı ile ulaşılması bu seçeneği ortadan kaldırıyor. O zaman bu kadar sistemsizlik panik hali mi?

"Neden ilk dakikadan itibaren kaza diye lanse etti İran?" Enkaza ulaşmadan kaza olup olmadığını nereden bilebilirdi ki? "Acaba dışarıdan sabotaj durumu seçeneği, İran için sorunlu seçenek olduğu için mi?" Kaza mı, sabotaj mı belli olmadan kaza haberleri toplumdaki paniği kontrolde tutma için de olabilirdi. Bunu zaman gösterecek.

Ve elbette ABD Başkanı Biden'ın teklif ettiği Yunanistan, Hindistan üzerinden ticaret hattı meselesine yeniden bakmak gerekiyor. "Rusya ve Çin için elzem olan Güney Kuzey hattı konusunda 'Reisi' ikna edildi. Azerbaycan bu ikna meselesinde aktif rol aldı ve komşusu İran'la anlaştı." Bu anlaşma Biden projesine ters düşer. İsrail için İran'ın Ermenistan'ı kapsayan, Yunanistan, Hindistan kanalını besleyen bu projede kalması arzulanandı. Dolayısı ile konunun bu olaya dahli olup olmadığını da incelememiz gerekecektir.

İran cumhurbaşkanının Azerbaycan-İran sınırından verdiği mesaj anlamlıydı. Mesaj şuydu: "Bu görüntü birilerini rahatsız edecektir!" İşte bu nedenle olayın üzerindeki sır perdesi kalkmadıkça, gerçek meydana çıkmadıkça ne sorular ne de hikayeler biter.
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