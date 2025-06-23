İran tuzağa mı çekildi?

İran'a dönük müdahalenin nasıl yapılacağı sorusu uzun zamandır köşemizi meşgul etmişti.

Küresel bloklaşmada en zayıf halka İran seçildi. Bölgede bıraktığı izler tek tek not edildi. Tahran yönetiminin Yemen'den Lübnan'a, Suriye'den Irak'a nüfuz alanı kırılarak Hamas üzerinden kapana kıstırıldı dersek süreci özetlemiş oluruz.

İran'ın Hamas'a ilgisi yakın bir zamana rastlıyor. İbrahim Anlaşmaları'nın ilk temelleri Küre İttifakı ile atılmıştı. Hamas'ın 7 Ekim 2023 harekâtının faturası İran'a kesildi. Süreci tetikleyen gelişme bu tarih oldu diyebiliriz. Hamas'a ilgi duyan İran'ın 2007'de başlayan teması, 2017'deki tüzük değişikliğinden sonra daha da dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Hamas ve Müslüman Kardeşler gibi hareketlerin bölgede en çok Körfez ülkelerini tedirgin ettiği bir gerçek. İran'ın "direniş ekseni" dediği, ancak Körfez monarşilerinde Şii yayılmacılığı olarak algılanan süreç İran'ı bugüne sürükledi.

TRUMP'IN GERİ ADIMLARI

Trump'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Körfez seyahatinde İran dosyası masadaydı; ancak müdahalenin boyutları İsrail'in arzularından daha yumuşak bir geçişi arzuluyordu. İran'ın küresel sisteme entegrasyonu ve Çin'den vazgeçmesi Trump'ın önceliğiydi.

Trump, geçtiğimiz mart ayında Kennedy soruşturmasındaki gizli belgeleri açacağını söyleyerek birçok kuruma mesaj verdi. Ancak Kennedy'nin, İsrail'in nükleer silah programına karşı olduğu ve bu süreci engellemeye çalıştığı biliniyordu. İşin bu kısmını hep "komplo teorisi" diye örtbas eden ABD yerleşik sistemi, Trump'a her seferinde geri adım attırmayı başardı.

Trump, Bibi'yi Beyaz Saray'da ağırladığında İran'a dönük müdahalenin sınırlı olmasını istemişti. Ancak Pentagon ve İsrail, daha sert bir müdahalede ısrarcıydı.

İşte tam bu görüntüler dünya medyasında yankılanırken ve özellikle "makul talepler" vurgusu manşetlere taşındıktan sonra ABD'de Trump'ı rahatsız edecek gelişmeler yaşandı.

Kaliforniya'daki sokak olayları ve müdahaledeki yetersizlikler Trump'ın canını sıkarken, çok sarsıcı bir gelişme oldu. Elon Musk, yaptığı paylaşımla Trump'ı Epstein dosyasında olmakla itham etti.

EPSTEİN DOSYASI

Epstein dosyası bir fuhuş ve pedofili sistemi. ABD'de birçok politikacıyı ve işadamını ağına düşüren Epstein önemli bir figür. Wall Street'te servet kazanmış, sonrasında üst düzey kişilerle kurduğu ilişkilerle tanınmıştı. Çok sayıda politikacı, iş insanı, akademisyen ve sanatçıyla yakın ilişkileri vardı. Bill Clinton, Donald Trump, Prens Andrew gibi isimlerle birlikte fotoğraf veren Jeffrey Epstein'in arşivi, bir anlamda Amerikan siyasetinin perde arkasında yaşananları ve şantaj ağını izah ediyor.

Epstein dosyası sadece bir kişinin suçlarıyla değil, aynı zamanda küresel elitlerin karıştığı, örtbas edildiği iddia edilen çok boyutlu bir istismar ağıyla ilgili.

İRAN TUZAĞA MI ÇEKİLDİ?

İran'ı bölgedeki istikrarsız alanlarda öne çıkaran süreç, Irak'ın işgali ile başladı. Çatışma bölgelerinde varlık gösteren Tahran yönetimi zamanla Körfez monarşileriyle karşı karşıya geldi.

Hamas'ın 7 Ekim harekâtıyla İran'ı ilişkilendirmek için birçok sebep vardı. Sabıkalı bir geçmiş ve Şiiliği araçsallaştırması, bölge aktörlerini rahatsız etmişti. Ancak İran'a yapılan müdahale, toplumsal muhalefeti içine kapatacak ve İran halkı Tahran'a destek verecektir. Bölgede İsrail ve ABD karşıtlığının başka dinamikleri etkileyeceğini unutmamak kaydıyla, toplum mühendisliği ile İran'ı parçalamanın ve rejimi değiştirmenin mümkün olmadığını birlikte göreceğiz. Muhalif İranlıların bile nefret ettikleri sisteme sahip çıkacaklarını ve ülkelerinin birliği için toplanacaklarına tanık olacağız.

Trump'ın baskı ve şantajla yaptığı hava bombardımanının sınırlı kalması ve Tahran'ın diplomasi kapısını açık tutması şart. İran'dan gelecek tepkinin dozu bölgeyi yatıştıracak mı yoksa ateşe mi sürükleyecek? Önümüzdeki her saat dilimi, risklerin daha da arttığına şahit olacağız.