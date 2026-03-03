ABD Irak'ı işgal ettiğinde kamuoyuna açıkladığı gerekçelerin tamamının asılsız olduğu yıllar sonra itiraf edilmişti.

Ama uluslararası normların yok sayıldığı saldırı, post-truth yöntemle kamuoyuna sunulmuş ve bombalar meşrulaştırılmaya çalışılmıştı.(Bir konuda kanaat belirtirken ortak nesnel deliller yerine bir takım kişisel duygular ve inançların etkili olmasına post truth yöntem diyorlar.)

Hakikatin yerini post truth alınca özgürlükler ve insan hakları edebiyatını kimseye bırakmayan batı medeniyeti aynı şekilde İran'a karşı yürütülen saldırılardaki tüm barbarlıkları meşru görmeye başladı

Düşünün İran'ın attığı bir füze İsrail'de bir okula düşse ve 150 çocuk ölseydi dünya ayağa kalkardı değil mi?

İsrail saldırının ilk gününde bir okula attığı bomba ile 150 çocuğu katletti sözde medeni dünyanın yönetimlerinin kılı kıpırdamadı!

Gazze'deki soykırım karşısında da kınamak bir yana soykırıma destek verdi hâlâ veriyor!

Batı yönetimleri nezdinde Müslüman kanının hiçbir değeri yok. O yüzden 150 çocuk ölmüş umurlarında bile değil.

Meseleye bu perspektiften bakınca ki bakmak gerekiyor sadece insani gerekçelerle bile İran'ın yanında durmak gerekir.

Tamam, Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen'de yüzbinlerce Müslüman İran destekli Şii milisler tarafından katledildiler yurtlarından edildiler.

İran rejimi zalim Esed'in yanında durdu, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı destekledi.

Tamam, bunların hepsi doğru fazlası da var ama Amerika/ İsrail saldırıları altındaki İran'ın kusurlarını saymanın bir anlamı ve faydası yok!

Şu anda İran'a saldıran güçler İran'ın şahsında başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerine ve dünyaya, 'Sıra size de gelecek!' mesajı veriyorlar.

Her ne kadar Türkiye'ye saldıracak güç ve cesaretleri olmasa da kafalarının arkasında böyle bir temenninin varlığı malumdur.

Dolayısıyla bugün İran'ın yanında durmak hukuksuzluğun ve emperyalizmin karşısında karşısında durmakla eşdeğerdir.

İsrail/ABD İran'ı Şii olduğu için vurmuyor,

Suriyelileri Iraklıları katlettiği için de vurmuyor,

Sadece Filistin davasına verdiği destek, İsrail'e ve ABD'ye karşı sürdürdüğü politika sebebiyle saldırıyor!

Türkiye için de aynı gerekçenin geçerli olduğunu eski İsrail Başbakanı Bennett'in "Türkiye, yeni İran'dır." sözleriyle gayet net açıklıyor.

Rejimi değiştireceğini ilan eden haydutlar oraya âdil Sünni bir rejim getirmeyi değil kimliği ne olursa olsun ABD ve İsrail yanlısı bir yönetim ikame etmeyi hedefliyorlar.

Bunun anlamı Türkiye'nin doğudan kuşatılması demektir.

Yani İran'ın yanında durmak aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğinin yanında durmaktır.

Bugün İran'ın yanında durmak başta körfez ülkeleri olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarını ve bağımsızlığını savunmak demektir.

Körfez ülkelerine düşen füzeler bombalar ve İHA'lar artık çok net gösteriyor ki ABD onları savunmuyor, savunmaz, savunsaydı havaalanlarına sokaklara o bombalar düşmezdi!

İran bölge ülkelerine saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ama bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıkça ilan etti.

Buna rağmen körfez ülkelerinin İran'a yapılan hukuksuz saldırıyı kınamak yerine İran'ı kınıyor olmaları Siyonizm'in tuzağına düştüklerini çok net gösteriyor.

Körfez ülkeleri önce İran'a yapılan hukuksuz saldırıyı kınayıp sonra ülkelerine düşen bombalar üzerine İran'ı kınamaları gerekiyordu. Fakat onlar sadece İran'ı kınayıp bu zalim savaşta fiilen İsrail'in yanında yer almış oldular.

Yanında 100 bine yakın Filistinliyi katleden Netanyahu varken ABD başkanının Hamaney'in 30 bin insan öldürdüğünü söylemesi tam bir post truth yöntemin sırıtmasıdır.

Bu saldırıda Netanyahu'nun medeniyeti koruma iddiası ve Trump'ın mutlak kötülüğü durdurma vurgusu, saldırıyı hukuki çerçeveden çıkarıyor.

Bu anlayışın temelinde de Siyonist ideoloji ve ona teslim olmuş bir ABD görüyoruz.

Dolayısıyla İslam dünyasının İran'a yapılan saldırıya Şii Sünni perspektifinden değil Siyonizm İslam perspektifinden bakması gerekir.

Böyle bakabilmek için de İran'ın da hiç değilse bundan sonra siyasetini gözden geçirmesi lazımdır.

Suriye'de Irak'ta Afganistan'da Yemen'deki Müslümanların İran'ı İsrail'den daha tehlikeli görmelerinin sebebi İran rejiminin bu ülkelerde zalimlere verdiği destektir.

İnşallah İran bu saldırıdan en az hasarla çıkar, inşallah karşı tarafa unutamayacakları dersler verir ve savaştan sonra özellikle dış politikasını İslami ve insani temellere oturtarak yeni bir dönem başlatır.

Yoksa yalnızlığa mahkûm olur ve kaybeder!