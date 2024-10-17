İsrail-ABD soykırımı; devlet, iyi ki CHP gibi düşünmüyor…

Özgür Özel de bilsin, peş peşe beş haberi hatırlatalım.

1. Haber:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda konuştu. İki noktanın altını çizelim.

1. "Siyonist lobisinin; küresel güçleri ve sistemi nasıl kontrol ettiğini, ekonomiyi, ticareti, medyayı, sinema sektörünü, sanatın her dalını, akademiyi, üniversiteleri hatta bazı ülkelerde devleti, askeri ve sivil bürokrasiyi nasıl baskı altında tuttuğunu hepimiz çok yakından gördük."

2. "Giderek şımaran İsrail durdurulmadığı müddetçe bu yayılmacılığın, nereye ulaşacağını tahmin ediyoruz. İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor. Bu tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu şahsiyetler varsa da biz bu görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz."

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel sistem için söylediği hakikati, biz ülkemizde son 150 yıldır iliklerimize kadar yaşadık. Siyonist lobinin kontrol ettiği ABD yönetimlerinin; Türkiye'de Batı/Haçlı menfaatleri ile ortaklaşa darbeler eliyle tesis ettiği vesayet sisteminin/statükonun, ülkemize nasıl güç ve yıllar kaybettirdiğini, bilhassa bizim nesil, 1968'lerde başlayan öğrenci olayları kumpasında gördük, yaşadık.

Bugün İsrail, Gazze'de, Lübnan'da soykırım yapma cüretini buluyorsa, temelde bu cüret, Türkiye'nin elinin kolunun bağlanması hesabına dayanıyor.

On yılda bir tekrarlanan darbeler, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin eliyle yapılan ihanetler, hep İsrail'in elini rahatlatmak içindi.

Biz, "Erdoğan ve Cumhur İttifakı; milletimizin umudunu, cesaretini, Çanakkale ruhunu yeniden canlandırdı" derken, siyasî bir duruş sergilemiyoruz.

Tersini düşünmek bile istemeyiz.

Eğer halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarları ve Cumhur İttifakı olmasaydı, CHP'nin başını çektiği muhalefetin elinde Türkiye, İsrail yayılmacılığı karşısında ne olurdu?

2. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor. Bu tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu şahsiyetler varsa da biz bu görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz" diyor.

Maalesef ana muhalefet lideri CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, -hadi gaflet diyelim- bu şahsiyetlerin önde gelenidir.

AK Parti gidiyormuş da, Erdoğan asıl meselelerin üstünü örtmek için halkı, yaklaşan savaş tehdidi ile manipüle ediyormuş...

Ciddiyet bu mudur? Devlet meselelerini ayağa düşürmek, Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı mı yapacak?

2. Haber:

ABD, İsrail'i İran'a karşı savunmak için asker gönderiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen karada konuşlu balistik füze savunma sistemi (THAAD) konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Bölgemizde İsrail; gerçek emperyalist ABD'nin tam desteğini almış olarak soykırım yapıyor.

ABD'nin desteği olmasa katil devlet İsrail içerden çökecek.

7 Ekim'den beri silah desteği 17.9 milyar doları aştı. ABD ile İsrail ayrıca 20 milyar dolarlık 100 askeri anlaşma yaptı.

3. Haber:

İsrail tankları Suriye topraklarına girdi.

ABD ve İsrail, bir tampon bölge kurarak, PKK/PYD/YPG'nin kontrolüne verilen bölgeyi birleştirme hesabındalar.

Bir terör devleti kurulması için taşlar döşeniyor.

Bunun anlamı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile karşı karşıya geliyoruz demektir.

Özgür Özel'in kulakları çınlasın...

4. Haber:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekûn bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğuna işaret etti. Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da Neçirvan Barzani ile bir araya geldiler.

5. Haber:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt'ı da kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebu Gayt ile görüşmesinde, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli olduğunu belirtti.

Devlet, iyi ki CHP gibi düşünmüyor...