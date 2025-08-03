Gazze'de ahlaksızlığın doruğuna çıkmış bir İsrail ve soykırımı hakim!

Hukuk Profesörü Dr. Ganem el Attar'ın ellerindeki boş su bidonlarıyla koştuğu o fotoğraf hepimizi ama en çok da hukuk camiasını perişan etti. Çünkü Prof. El Attar sadece Gazze'de değil Mısır'dan Suriye'ye kadar Arap eğitim camiasının tanınmış değerli bir hocasıdır, pek çok üniversitenin kuruluşunda önemli danışmanlıkları olmuştur...

Gazze'de yaşanan her şey çok acı, ama eski saygıdeğer günlerinden sonra, ki her zaman da saygıdeğer olmaya devam edecek Gazzeliler, ama hocayı o şekilde ipince bir sandaletle, beti benzi susuzluktan ve gıdasızlıktan solmuş bir halde koşarken görmek altüst ediciydi.

Niçin bunu yaşıyor Gazze?

Niçin bunu yaşıyor İslam toplumları?

Niçin profesörler, bir avuç suya muhtaç halde koşuyorlar, keskin nişancılara aldırmadan...

Niçin çocuklar, kilometrelerce yalınayak yürüyerek varabildikleri yardım noktasından, gıda yardımı aldıktan sonra, insafsızca sırtlarından vuruluyorlar, niçin?

İsrail ahlaksızlığın tanımıdır bundan sonra!

Batının ürettiği etik değerler, erdem tanımları da hak ile yeksan olmuştur İsrail üzerinden. Değerler bir bir düşerken, yok olurken geriye sadece büyük acılar ve İsrail'in utanmazlığı kalıyor.

Aydınlanma tarihinin yaslandığı bütün düşünsel geçitler tek tek çöküyor, hümanizm demişlerdi, İsrail'in pervasızca sergilediği bu barbarlık hümanizmi nükleer anlamda infilak ettirmiştir. Realizm demişlerdi, gerçek olan şey, insanların refahıydı, gerçek değerliydi, oysa İsrail işlediği büyük insani suçları işlenmemiş gibi konuşuyor ve diğerleri de susarak onaylıyor bu yalanı bu gerçek dışılığı... Sekülerizm demişlerdi, oysa İsrail din adına hareket eden bir devlet yapısı olarak, sürekli Tevrat'tan tevillerle ırkçılığına doymuyor. İşlenen katliamları kendilerine has bir dini içtihat olarak deklare ediyorlar. İsrail sayesinde, aydınlanma fikriyatı, tamamen çökmüş olduğu gibi, felsefi anlamda ciddi bir yozlaşma ve geriye düşme de söz konusu Batı müktesebatı adına...

İslam dünyası için de benzeri bir yozlaşmayı ve umutsuzluğu üretiyor bu durum. Güç karşısında sınananların yaldızları teker teker düşerken, ümmetin payına büyük bir yalnızlık düşüyor. Şahsen hiç bu kadar insana kendini değersiz hissettiren bir zaman dilimine şahit olmamıştım. Sesimiz ve soluğumuzun, varoluşumuzun hiçbir değeri yok muktedirlerin nazarında. Ben bunu öğrendim şahsen bu yaşımda. Sadece Batı'nın, Hristiyan aleminin veya modern dünyanın nazarında değil, İslam alemi denen ve bir ütopyadan başka bir şey olmayan bu kesimin nazarında da herhangi bir anlamımızın, değerimizin olmadığını gördük, Gazze tecrübesiyle birlikte...

Gazze'de insanlar tek tek ya vurularak, ya aç bırakılarak öldürülüyor.

Ama dünyanın çok daha önemli işleri var halledilecek... Bir türlü sıra Gazze'nin ateşini dindirmeye gelemiyor.

Evet, İsrail ahlaksızlığın tanımıdır bundan sonra, peki ya Müslümanlar?

Biz neyi, hangi değeri tanımlıyoruz?

Biz kimiz? Her şey altüst oldu Gazze üstümüze yıkıldı...