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İsrail savaşı genişletiyor

1 Ağustos 2024 Perşembe

Geçen hafta Filistin liderlerinin Pekin'deki buluşmasını ve imza attıkları deklarasyonu dünya kamuoyu anlamaya çalışıyordu. Aynı hafta Netanyahu'nun ABD kongresinde alkışlanmasından henüz bir hafta geçmemişti Tahran'da İsmail Heniyye'ye bir suikast gerçekleşti.

Tahran'da Devrim Muhafızlarına ait yüksek güvenlikli bir eve yapılan saldırı aynı zamanda İran'ın prestijini de sarstı.

İsrail'in dış operasyonlarını yürüten MOSSAD daha önce de birçok ismi hedef almıştı. Ancak Hamas liderinin Tahran'da öldürülmesi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın pozisyonunu güçleştirecek ve İran'da şahin kanadı etkili kılacaktır.

İran'ın bölgede Hamas, Husiler ve Hizbullah üçgeninde etkili olduğunu biliyoruz. İsrail'in ABD'yi peşinden sürüklediği algısı bir göz aldatmacasından ibaret. ABD'de etkili savaş lobisinin İsrail'i kullanarak bölgede varlık gösterme arayışı daha gerçekçi.

Özellikle Kasım seçimleri öncesi Vaşington'da yaşanan boşluk yeni senaryoları ortaya çıkarıyor. Trump'a kadar bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen lobinin Lübnan ve Suriye'de ortaya çıkarabileceği kaos an meselesi.

Ankara'da Yüksek Güvenlik

Ankara karşılıklı Türkiye-İsrail açıklamalarıyla yankılanırken Tahran'daki saldırı şok etkisi yarattı. Güvenlik bürokrasimiz önlemlerini üst düzeye çıkardı. Şu andan itibaren bölgedeki her başkentte saldırılar ve suikastlar olabilir.

Ankara'da güvenlik toplantıları üst düzey konuklarla gerçekleşiyor. Özellikle PKK ve FETÖ işbirliğinde toplumsal huzuru bozacak eylemler için tedbirler alınıyor.

Hibrit Savaştayız

İsrail'in çatışmayı genişletme misyonu Lübnan'a sıçradı. Özellikle Lübnan'daki Şii-Maruni-Dürzi dengesini sarsacak ve iç çatışmayı körükleyecek saldırılar hemen arkasından Suriye'yi de kapsayacak bir planı kapsıyor.

Lübnan'da Beyrut limanında yaşanan patlama (2020) aslında bugünlerin habercisiydi. Dünya ticaretinde ve enerji projelerinde Doğu Akdeniz'in jeopolitik önemi artıyordu. Beyrut limanından sonra hangi limanlar önem kazandı. Esas meseleyi anlamak için dünya deniz ticaret verilerine bakmak yeterli olacaktır.

Doğu Akdeniz'deki yüksek gerilim küresel hibrit savaşın merkezinde. Hibrit savaş Çin-Rusya-İran birlikteliği ve ABD liderliğindeki I2U2 (Hindistan-İsrail-BAE-ABD) ittifakı arasında yaşanıyor. İran, Tahran'da itibarını sarsan bu suikasta doğrudan cevap vermeyebilir ancak Lübnan'dan ve Yemen'den vereceği tepkiler olacaktır.

Bölgede yüksek gerilim devam ederken Ankara kendi güvenlik algısına göre tedbir almak zorunda. Hibrit Savaş çağında olduğumuzu hem devlet adamlarımızın hem de bölgedeki aktörlerin bildiğini unutmayalım.
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